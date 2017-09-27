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Вредные условия труда: когда с ПФР придется спорить из-за взносов и льготных пенсий

27.09.17 08:04
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По результатам проведенной проверки ПФР начислил предприятию (сфера деятельности — ЖКХ) дополнительные страховые взносы по двум профессиям (маляр и газосварщик), так как по условиям спецоценки условий труда им присвоен класс 3.1. Однако по протоколам исследований и измерений химических факторов данным профессиям соответствует класс 2. Вредная работа занимает менее 80% всего рабочего времени по спорным профессиям. Правомерны ли действия ПФР? Вправе ли работники данных профессий выйти на пенсию досрочно?

Право на досрочное назначение страховой пенсии

Право на досрочное назначение страховой пенсии предоставляется лицам, названным в ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Закон № 400‑ФЗ). Досрочный выход на пенсию гарантируется лицам, имеющим определенные профессии и трудовой стаж.

Таким образом, право на льготную пенсию непосредственно связано с двумя факторами: профессией и трудовым стажем.

Согласно ч. 2 ст. 30 Закона № 400‑ФЗ списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная страховая пенсия, и правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости утверждаются Правительством РФ.

Где посмотреть списки

Все применяемые на данный момент списки перечислены в Постановлении Правительства РФ от 16.07.2014 № 665. Среди них есть и Список № 2, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10. В разделе XXXIII «Общие профессии» данного списка поименованы газосварщики и маляры, занятые на работах с применением вредных веществ не ниже 3‑го класса опасности. В разделе XXVII «Строительство, реконструкция…» профессия маляра отнесена к разряду вредных при проведении подземных работ по строительству и ремонту подземных сооружений.

Лица названных в Списке № 2 профессий, включая маляров и газосварщиков, работающие в сфере ЖКХ, вправе претендовать на досрочную пенсию при выполнении иных условий, установленных Законом № 400‑ФЗ, в том числе по достижении определенного стажа работы по профессии из Списка № 2 и при отнесении условий труда на рабочих местах к вредному или опасному классу согласно специальной оценке условий труда.

Тарифы взносов

В силу ч. 6ст. 30 Закона № 400‑ФЗ периоды работы по профессии из соответствующего списка, имевшие место после 01.01.2013, засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты страхователем дополнительных страховых взносов по соответствующим тарифам.

До 01.01.2017 такие тарифы устанавливались ст. 58.3 Закона № 212‑ФЗ[1], после этой даты они определяются ст. 428 НК РФ. И в том, и в другом случае необходимость уплаты и размер дополнительных страховых взносов зависели и зависят от результатов спецоценки условий труда, проводимой предприятием в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426‑ФЗ.

Важно, что условия назначения страховой пенсии досрочно применяются в том случае, если класс условий труда на рабочих местах по работам, указанным в ч. 1 ст. 30 Закона № 400‑ФЗ, соответствует вредному (класс 3, подклассы 3.1 – 3.4) или опасному (класс 4) классу условий труда, установленному по результатам спецоценки.

Как указано в преамбуле, согласно результатам спецоценки условия труда маляра и газосварщика на данном предприятии отнесены к вредному классу работ (подкласс 3.1). Это говорит о том, что лица, работающие в организации по названным профессиям, имеют право на льготную пенсию, но стаж работы во вредных условиях будет определяться с учетом уплаты дополнительных страховых взносов и согласно установленным правилам (см. постановления Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 и от 11.07.2002 № 516).

Согласно позиции Минтруда, выраженной в Письме от 06.07.2015 № 17-3/В-331, если работник числится занятым на работе с особыми условиями труда, поименованной в… ч. 1 ст. 30 Закона № 400‑ФЗ, на выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу данного работника, в том числе, когда выполняемая работа носит периодический характер и составляет менее 80% рабочего времени, следует начислять страховые взносы по соответствующим дополнительным тарифам.

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Следует признать, что действия ПФР по доначислению дополнительных взносов в рассмотренной ситуации соответствуют официальной позиции.

Опровергнуть данный подход можно через суд. Существует судебная практика, которая подтверждает право страхователя не платить дополнительные взносы с вознаграждений работникам за то время работы, которое не идет в зачет «вредного» стажа согласно правилам его расчета в целях назначения досрочной пенсии, в частности, когда выполнение работ во вредных условиях труда составляет менее 80% рабочего времени сотрудника.

Однако в конкретном суде с учетом конкретных обстоятельств дела спор может решиться и не в пользу страхователя.

[1] Федеральный закон от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение»

 

Стань экспертом
Д. В. Дурново

главный редактор ИД «Аюдар Инфо»

Источник: Аюдар Инфо

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