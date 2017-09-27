Расчетные листки по зарплате: кому и в какой форме и что будет за невыдачу
Кто должен выдавать расчетные листкиВсе работодатели должны предоставлять сотрудникам расчетные листки. Таковы требования статьи 136 ТК РФ.
Невыдача расчетного листа — нарушение трудового законодательства, за которое работодатель может быть оштрафован.
В расчетном листке должен быть отражен размер оплаты по каждому из оснований, будь это сверхурочная работа, или стимулирующие выплаты, пособие по временной нетрудоспособности, отпускные или выплаты при увольнении. Удержания также расшифровываются и суммы указываются по каждому виду удержаний.
Расчетный листок выдается независимо от того, в какой форме выплачивается заработная плата: наличными в кассе или перечисляется на банковскую карту.
В какой форме может быть расчетный листМожно ли отправить сотруднику расчетный лист по электронной почте? Или подходит только бумажная форма?
Форма расчетного листка утверждается работодателем. Работодатель разрабатывает и утверждает форму расчетного листка внутренним локальным документом. Там же нужно закрепить порядок выдачи расчетных листков.
В трудовом договоре, коллективном договоре, локальном нормативном акте можно закрепить условие о том, что расчетные листки направляются работникам по электронной почте.ТК РФ не регламентирует, как работодатель должен извещать сотрудников о составных частях зарплаты. А значит, в организации может быть установлен свой порядок извещения.
С этим соглашается Минтруд (письмом от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560) и судьи.
Штрафы за невыдачу расчетных листковРаботодатель несет ответственность за отсутствие уведомления работников о начислениях зарплаты и удержаниях из нее.
За это в КоАП РФ предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 5.27:
• для должностных лиц — предупреждение или административный штраф в размере от 1 000 до 5 000 руб.;
• для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 000 до 5 000 руб.;
• для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб.
Что думают клеркиНа «Клерке» проходил опрос, в ходе которого выяснилось, что больше половины работодателей (53%) не выдают сотрудникам расчетные листы. Им грозит штраф.
36% опрошенных «расчетки» выдают, но доказать этот факт им нечем. И только 10% опрошенных относятся к вопросу выдачи расчетных листков довольно щепетильно. Листки выдаются строго под роспись.