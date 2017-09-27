Клерк.Ру
 
0
0

«Ночной бухгалтер». Больше налоговой уголовки и штрафов. Сбербанк следит за бухгалтерами на «Клерке»

27.09.17 15:56
17

Не рассылка, а вести с полей. Мы пытаемся выискивать для вас позитивные новости, но их пока мало. Точнее, нет. Время такое.

Прокурорам нужно больше дел

Буквально на днях мы писали, что бизнес-омбудсмены недовольны количеством проверок предпринимателей и ждут их сокращения.

Но ждут, видимо, зря. Потому что сегодня у нас новость о том, что уголовных дел по налогам станет больше. В Генпрокуратуре было совещание, где решили, что мало противодействуют уклонению от налогов.

Налоговики тоже активизировались

Налоговики не отстают от правоохранителей. Они стали искать нелегальных предпринимателей в соцсетях. Согласимся с комментарием к этой новости: «Жесть!»

А главный материал сегодняшнего дня рассказывает о нездоровой фантазии налоговиков. Вы знали, что из-за поправок в НК даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС?

«Заказ на закрытие малого бизнеса очевиден» — еще один коммент, с которым, к сожалению, нельзя не согласиться.

Ваши комментарии анализируют в Сбербанке

К нам обратился Сбербанк из-за новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн». На нашем форуме бухгалтеры высказались, что им неудобно в новой версии. Кстати, в нашей группе в Фейсбуке люди тоже говорили, что им интерфейс не нравится.

Так вот в Сбербанке это все прочитали и прислали главреду «Клерка» обращение. Мол, давайте от гневных комментариев к конструктивному диалогу. Напишите им (адрес тут) — вдруг, что и поправят.

Кстати, у нас на форуме активно обсуждают функционал другого сервиса — 1С в облаке. Мы сами не ожидали, что обычный рекламный пост соберет кучу отзывов. Почему, не знаете? Мы искренне удивлены.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы быть готовым к защите от налоговиков и силовых структур.

Подписывайтесь на «НБ». Он помогает.



«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

------------------------------
Ваша боевая редакция

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеру надо узнать про адрес в ЕГРЮЛ
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров не запугаешь. Но налоговая старается. Новая РСВ
 
Бухгалтеру
 
«Пятничный Ночной бухгалтер». Вечеринка знакомств. Почему снова ссорятся ФНС и ПФР
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». ФНС+ПФР+ФСС=? Три бухгалтерских сенсации суток
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Зарплату, пособия и охрану труда станут проверять больше. Почему Бинбанк
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Свежие сроки по отчетности. Кого торопит соцстрах, шокируют банкиры и иллюстрации
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
 
Бухгалтеру
 
«Пятничный Ночной бухгалтер». Если бы Лев Толстой модерировал бухгалтерский форум
 

»
Мнения 109
Аноним
А чего доказывать. Если предлагаешь значит предпринимаешь. Фиксированные взносы можно начинать пл...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Попетушившись на предмет будущей пенсии, приходиться смотреть на проблематику с другой стороны: б...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
В общем, смысл статьи понятен: гайки будут закручивать еще больше. А контролирующие органы у нас ...
Налоговой уголовки станет больше
Энергия мысли
room111
Да, цена на услуги нелегалов вырастет ровно на сумму налогов. Интересно, как налоговая будет дока...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
«Право налогоплательщика избегать уплаты налогов с использованием всех разрешенных законом ...
Важное определение КС РФ: бизнесмен не нарушил закон, он нарушил жизнь по «понятиям»
Аноним
medyza, Вы писали:Не согласна с Вами, нормальная, понятная выписка, если ее сформировали правильн...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Такая же ситуация была. Только с фнс. Перевод из москвы в московскую область. Заблокировали счет ...
После переезда ИП пенсфонд два года не может передать данные о взносах
Аноним
А надо всего лишь умерить  аппетиты , снизить сборы для спецрежимников  до  вменяе...
«Горячая линия», почтовые ящики и выступления на ТВ: как налоговики борются с серой зарплатой
Клерк
natalisa51
Убрать НДС вообще внутренний , тогда прибыль в суммаром отношении увеличится., половина налоговик...
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
А ничего, что у месье явные проблемы с расчетом процентов? XDОн сперва к 1000 прибавляет 20%, пол...
Хитрости и секреты ввода калькулятора. Лайфхак, как правильно считать
Клерк
Vetothka
Мы (не так, видимо, давно))) работаем на онлайн-СБ. Поэтому помню, что нам предлагали варианты: б...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, так по номеру дела в картотеке арбитража по ссылке спокойно находится дело и все суд...
Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
Клерк
medyza
бух2007, Вы писали: все также-вручную набираем,подтверждаем,грузим ....по крайней мере так было е...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Все это напоминает Федеральный закон от 28.12.2013 &#8470; 426-ФЗ О специальной оц...
У компаний новые обязанности в области гражданской обороны
<b>Модератор</b>
бух2007
все также-вручную набираем,подтверждаем,грузим ....по крайней мере так было еще пару дней назад ...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Когда-то работала с другим банком, не буду называть. Как там было круто.  Выписку сбрасываеш...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Над.К, Вы писали:Значит не пользуйтесь тем ресурсом ))больше не буду, обещаю ))))) тем не менее, ...
Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
Аноним
Бухгалтер тот, кому не надо объяснять, почему если в 118-ть включено 18 процентов, то они равняют...
Кто такой бухгалтер? Нам нужна ваша помощь в исследовании
Аноним
бух2007, Вы писали:такая фишка: загружаешь документ с новым контрагентом. Его нельзя сразу подтве...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Клерк
natalisa51
 Во всех банках работает эта программа.  Это  программа  создал один разработ...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
Kalita
Аноним, Вы писали:у вас деньги в НПФ? Тогда чего вы вообще боитесь пенсии.  А чего бояться т...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
medyza
Такая функция работает только при подписании платежек  флеш-носителем ключа, т.е Токена.
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
<b>Модератор</b>
бух2007
А кто-нибудь может подсказать - можно ли в Сбере одним махом несколько платежек подписать? А то н...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
<b>Модератор</b>
бух2007
такая фишка: загружаешь документ с новым контрагентом. Его нельзя сразу подтвердить. Надо внести ...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Я часто по доброте души, когда обращались ко мне за помощью в подготовке возражений или исковых з...
Бухгалтер за 1000 руб. в месяц — это нормально? Что возмущает коллег
Клерк
Натали Б
Сейчас уже не работаю со Сбером.Больше всего в печатной выписке не нравилось, что много места зан...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Дайте обработку пожалуйста
Технология восстановления пароля 1С v8
ИП 6%
Izem
Не проверяешь контрагентов – неосмотрительноть, штрафы.Проверяешь контрагентов, встречаешься с ру...
Почему сейчас даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС: новые правила налоговой выгоды
Клерк
medyza
natalisa51, Вы писали:medyza, Вы писали:Всем здрастьте, уже год как работаю в новом Сбере, все кр...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
yante, ПФР говорят что ФНС нам не указ, пока письма из МинФина не будет, пересчитывать 2014-2015 ...
ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать
Клерк
natalisa51
medyza, Вы писали:Всем здрастьте, уже год как работаю в новом Сбере, все красиво, все нравится, р...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
araxgroup
Программа предназначена для ведения клиентской базы предприятия.
Клиенты 3.0.4 - бесплатная программа для ведения клиентской базы предприятия.
Клерк
medyza
Не согласна с Вами, нормальная, понятная выписка, если ее сформировали правильно.Мне лично все по...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Клерк
medyza
Хочется спросить у пугливых бухгалтеров, а Вы как пережили переход  1С с "2" на "3"? Почему ...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам