«Ночной бухгалтер». Больше налоговой уголовки и штрафов. Сбербанк следит за бухгалтерами на «Клерке»

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Не рассылка, а вести с полей. Мы пытаемся выискивать для вас позитивные новости, но их пока мало. Точнее, нет. Время такое.

Прокурорам нужно больше дел

Буквально на днях мы писали, что бизнес-омбудсмены недовольны количеством проверок предпринимателей и ждут их сокращения.

Но ждут, видимо, зря. Потому что сегодня у нас новость о том, что уголовных дел по налогам станет больше. В Генпрокуратуре было совещание, где решили, что мало противодействуют уклонению от налогов.

Налоговики тоже активизировались

Налоговики не отстают от правоохранителей. Они стали искать нелегальных предпринимателей в соцсетях. Согласимся с комментарием к этой новости: «Жесть!»

А главный материал сегодняшнего дня рассказывает о нездоровой фантазии налоговиков. Вы знали, что из-за поправок в НК даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС?

«Заказ на закрытие малого бизнеса очевиден» — еще один коммент, с которым, к сожалению, нельзя не согласиться.

Ваши комментарии анализируют в Сбербанке

К нам обратился Сбербанк из-за новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн». На нашем форуме бухгалтеры высказались, что им неудобно в новой версии. Кстати, в нашей группе в Фейсбуке люди тоже говорили, что им интерфейс не нравится.

Так вот в Сбербанке это все прочитали и прислали главреду «Клерка» обращение. Мол, давайте от гневных комментариев к конструктивному диалогу. Напишите им (адрес тут) — вдруг, что и поправят.

Кстати, у нас на форуме активно обсуждают функционал другого сервиса — 1С в облаке. Мы сами не ожидали, что обычный рекламный пост соберет кучу отзывов. Почему, не знаете? Мы искренне удивлены.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы быть готовым к защите от налоговиков и силовых структур.

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Ваша боевая редакция