Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы
Как и прежде, такие проверки проводят сотрудники территориальных налоговых инспекций. Что выявляется при таких проверках, какие нарушения допускают организации и ИП при работе с онлайн-кассами?
Как проверяют и наказываютПроверка ККТ не ограничена ни временем, ни периодичностью. Проверять одно и то же предприятие или ИП могут хоть каждый день. Так, например, на организацию поступили жалобы о неприменении ККТ или невыдаче чека. В результате проверки сотрудники налоговой инспекции выявили указанные нарушения. В этом случае налоговики будут приходить в компанию до полного устранения данных нарушений.
Хотя, как показывает практика, в связи с увеличением штрафных санкций повторные нарушения не допускаются. Дело в том, что за повторное неприменение ККТ грозит приостановление деятельности до 90 дней, а это крах для предприятия.
Нарушения при проверках устанавливаются различные:
- непробитие или невыдача бумажного чека (штраф для ИП 2 тыс. рублей, для организации — 10 тыс. рублей). При этом надо учитывать, что если вы пробили чек, но не выдали его на руки, это тоже является нарушением;
- работа без онлайн-кассы (штраф для ИП от 25 до 50 процентов от суммы расчетов, минимальный — 10 тыс. рублей, для организаций от 75 до 100 процентов от суммы расчетов, минимальный — 30 тыс. рублей);
- работа на ККТ старого образца, что приравнивается к работе без кассы.
Предупреждений больше не будетСразу надо отметить, что ранее применявшееся предупреждение за нарушения, совершенные впервые, с 1 сентября не действуют.
Предприятиям и ИП было дано 2 месяца для устранения всех преград при работе с онлайн-кассами: это и отсутствие Интернета, и нехватка самой ККТ. Но проверки показывают, что те, кто не применяет онлайн-кассы, тот и договор на поставку техники, проведение Интернета до сих пор не заключил. На сегодняшний день организации и ИП освобождаются от штрафных санкций, только если они сами заявят в ИФНС по своему месту нахождения о допущенных нарушениях при применении новой ККТ или о ее неприменении.
Инспекторы проводят проверки также без посещения компании и ИП. Осуществляется анализ поступающей информации с онлайн-касс, проверяется соответствие между бумажными и электронными чеками, правильность заполнения чеков.
В ходе проверки инспекторы выявляют компании и ИП, которые ранее применяли ККТ, но с 1 июля перестали осуществлять расчеты с ее использованием, проверяются виды деятельности, заявленные налогоплательщиками и подпадающие под применение онлайн-касс.
У организаций и ИП требуют предоставить документы и пояснения по этим и другим фактам. За непредоставление документов или пояснений по требованиям инспекции также может быть наложен штраф (для ИП от 1,5 до 3 тыс. рублей, для организаций от 5 до 10 тыс. рублей).
Отчетность за 9 месяцев сверят со сведениями, переданными онлайн-ККТС 1 октября начнется сдача отчетности за III квартал 2017 года, которая будет проверяться и сравниваться со сведениями, переданными посредством онлайн-касс.
Бухгалтерам нужно быть готовыми к тому, что могут возникнуть ошибки, расхождения, на которые также придется давать пояснения и предоставлять подтверждающие документы по требованиям.
Поэтому внимательно оформляйте возвраты товара, документально фиксируйте все ошибки и перебои работы онлайн-касс, чтобы вам было чем подтвердить данные расхождения по отчетности.
Отмены онлайн-ККТ не будет?Отдельно хотелось бы прокомментировать новости по онлайн-кассам, озвученные на встрече Президента РФ с главой «ОПОРЫ РОССИИ».
После этой встречи бизнес замер в ожидании отмены онлайн-касс. Этому способствуют и новости Интернета, и новости, распространяемые в СМИ. Ни о какой отмене онлайн-касс речи не шло.
На встрече обсуждался вопрос о возможном переносе срока следующего этапа перехода на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года на 2019 год. На что Президентом был дан четкий ответ, что все организации и ИП, занимающиеся торговлей и применяющие ЕНВД или ПСН, обязаны перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года.
Вопрос перехода этих же систем налогообложения с другими видами деятельности на онлайн-кассы будет обсуждаться правительством.
Поэтому не нужно ждать и строить иллюзий по поводу отмены онлайн-касс. Не стоит тянуть до последнего дня перехода и вызывать ажиотаж с нехваткой техники. Если вы будете ждать, надеяться до последнего и не успеете перейти на работу с новой техникой с 1 июля 2018 года, правительство может и не предоставить замену штрафных санкций на предупреждения, как было после 1 июля 2017 года.
Рекомендации при работе с онлайн-ККТДля тех, кто уже работает на новой ККТ: четко фиксируйте все ошибки работы онлайн-касс и свои ошибки при работе с ними, выдавайте чеки покупателям на руки, даже если они этого не просят (по закону вы обязаны это делать), так как ваши же покупатели строчат на вас жалобы в налоговые инспекции, а потом вы удивляетесь, почему именно к вам пришла проверка. Не стремитесь путем пробития не всей выручки сэкономить на налогах, уплата штрафов обойдется вам дороже.
Для тех, кто собирается переходить на работу с новой ККТ: не ждите последнего дня перехода, начинайте переход уже сейчас или хотя бы с начала года, за это время вы отрегулируете все нюансы, связанные с применением онлайн-касс, построите работу своего бизнеса с учетом всех тех ошибок, которые были допущены вашими предшественниками, уже работающими с новой ККТ, без штрафных санкций, так как до 1 июля 2018 года они к вам применяться не будут.