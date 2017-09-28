«Ночной бухгалтер». Когда бухгалтеру станет легче? Массовые закрытия счетов в банках и налоговые планы Минфина

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Сегодня много говорили о том, как изменилась работа бухгалтера в последние годы. И почему.

Сколько счетов закрыли банки

С начала 2017 года банки заблокировали около 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей. Такие данные приводит в своем блоге компания «Такснет».

Предпринимателям закрывают счет без объяснения причин.

В комментариях к посту кто уже скучает по СССР, кто предвидит, что ИП в будущем вообще будет нереально открыть счет. А вы что думаете?

Кстати, это наш новый раздел — «Блоги компаний». И нам важны ваши отзывы. Рассказывайте, что вам интересно. И ведущие компании для бухгалтеров специально для вас будут готовить материалы в своих блогах.

А вот раньше было...

Лучше или хуже? Сейчас бухгалтерам работать проще или сложнее, чем лет 15 назад?

Мы сделали ностальгический обзор о том, как вели бухучет и сдавали декларации раньше. Клерк Kalita в своем блоге поделился очень интересной штукой: фотографиями налоговых деклараций 1990 года.

Кто-то считает, что раньше, хоть и не было автоматизированных систем, все было проще.

Кто-то вспоминает огромные ведомости по зарплате, которые приходилось делать бухгалтерам «руками»: «Норма 300 человек на одного сотрудника расчетной части. Именно этот отдел в выходные и праздники выходил на работу».

Если вам до сих приходится что-то считать вручную, посмотрите видео обо всех секретах работы на калькуляторе.

А кто-то считает, что сейчас сложнее работать из-за давления государства: «Статистика и налоговые органы не знают страха и совести».

А ваше мнение?

Сказочки от ФСС

В тему про давление от чиновников. Мы поражены ситуацией, которую рассказали на нашем форуме. ФСС не верит, что беременная сотрудница фактически работала и требует доказательств. Стандартные документы (расчетные ведомости, табели и т.д.) не устроили ФСС.

По мнению инспекторов, все эти бумаги — лишь формальное подтверждение. От компании требуют других доказательств. Но ФСС не уточняет, каких именно. Как говорится, принеси то, не знаю, что.

Наполеоновские планы по сбору налогов

Налогов надо собирать больше, заявил министр финансов Антон Силуанов.

В 2018 году повышать налоговую нагрузку пока не планируют (и на том спасибо!). А вот собирать больше инспекторы будут.

Как? Уже объявили об объединении баз ФНС и таможенников. Большие планы у налоговиков и на эффект от онлайн-касс.

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