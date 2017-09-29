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Что звезды предсказывают на последнюю ночь перед сдачей отчетности. Гороскоп со 2 по 8 октября

29.09.17 08:09
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Не стоит спешить! Какой бы гениальной ни казалась пришедшая вам в голову мысль, самым разумным будет немного подождать, иначе ошибки могут оказаться непоправимыми. Звезды в период с 2 по 8 октября 2017 года склоняют к размеренности и терпению.

Овен

Если Овнам при заполнении строки декларации по налогу на прибыль «к уплате» столбцы покажутся очень узенькими, то самое время для посещения курсов повышения квалификации. На этой неделе вам придется выбрать между независимостью и партнерством. Партнерство предстоит особо перспективное, но и свобода имеет свои плюсы: разнообразные эксперименты, новые горизонты. Посмотрите видео мастер-класс о том, как проходят налоговые проверки в этом году.

Телец

Тельцам Звезды советуют напомнить своему начальству, что бухгалтера нельзя кормить с рук в самый разгар подготовки декларации по НДС, т.к. в это время бухгалтер может не понять, где кончается угощение, а где уже начинаются руки. Любой бизнес, связанный с валютными операциями, может принести убытки — купите недвижимость! Вас ждут последние изменения в Трудовом кодексе.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов: заходя в кабинет директора, подготовьте сразу два вопроса. Первый: «Можно ли увеличить нам зарплату?». Второй: «А почему нет?».

Близнецам следует правильно распределять рабочую нагрузку. Посередине недели ваше самочувствие может ухудшиться, что повлечет за собой снижение уровня работоспособности. Постарайтесь не получать штрафы за дополняющую СЗВ-М.

Рак

Бухгалтеры-Раки, не забывайте, директор не спит — он отдыхает, директор никогда не обманывает — он дипломат. Сейчас не лучшее время для крупных финансовых расходов, сейчас самое время для деловых встреч. Сохраните для себя шпаргалку по учебным отпускам.

Лев

В СИЗО охранник закрывает и отпирает за бывшими Бухгалтерами-Львами все двери. На работе Львы вынуждены самостоятельно ходить с ключами или магнитной карточкой. Не торопитесь проявлять инициативу — плывите по течению, ваша интуиция может вас подвести. А директора-то будут отвечать за брошенные компании.

Дева

Девы, никогда не говорите шефу: «Максим Леонидович, если вы ничего не умеете делать, сделайте хотя бы выводы»! Сейчас вы совершенно не застрахованы от того, чтобы оказаться на завалинке (не сдать отчеты). Многим Девам придется столкнуться со случаями нарушения договоренностей. А вот и 50 проверочных листов с вопросами, которые скоро будут задавать трудовые инспекторы.

Весы

После налоговой проверки руководитель Весов выйдет сухим из воды и быстро пойдет в гору. Если в вашем коллективе нет Бухгалтеров-Весов, срочно найдите! Весы прекрасно впишутся в ваш коллективный производственный процесс. Не знаете, для чего начальство закупило синие тарелки в столовую? Синяя тарелка плюс красный борщ с белой сметаной — это же флаг РФ. Патриоты нынче в моде! Проверьте, правильно ли вы заполняете трудовую книжку.

Скорпион

Криминальные новости: в бухгалтерии в отчетный период обнаружили мёртвую... тишину. У Скорпионов в последнюю ночь перед сдачей отчета будет наблюдаться самая высокая работоспособность. Возможно, вам предложат повышение в должности после того, как убедятся, что вы — настоящий профессионал. Знаете, когда с ПФР придется спорить из-за взносов и досрочной пенсии?

Стрелец

Молодые бухгалтеры не умеют работать. Зато опытные умеют не работать... Лучший способ организовать панику на работе — попросить всех сохранять спокойствие. Вы сможете сосредоточиться на углубленном изучении тонкостей бухгалтерского учета и проявить свои познания на практике. Благодаря этому ваш авторитет возрастет. А вы выдаете расчетные листки по зарплате?

Козерог

В чем большинство бухгалтеров хранят деньги? В мечтах... Ведь совесть директора Иванова не отвечает или временно недоступна. Постарайтесь не менять свои планы на будущее и действовать последовательно. Не поддавайтесь влиянию со стороны родственников: следуя их советам, вы только усложните себе путь к победе. Тем временем отчетность за 9 месяцев будут сверять с данными онлайн-ККТ.

Водолей

Водолеи, радуйтесь! Кто рано встаёт, того ещё не сократили... Личное мнение простого бухгалтера — это произнесенная его устами позиция главбуха. Вы сможете удачно завершить все процессы переговоров, привлечь новых клиентов, увеличить клиентскую базу. Ознакомьтесь с 80 законами безопасного дробления бизнеса.

Рыбы

Если ваш главный бухгалтер на вас постоянно обижается, значит, ее день рождения приходится на новогодние каникулы. Порадуйте ее симпатичной безделушкой! У Рыб на этой неделе могут происходить изменения на основной работе: смена направления деятельности предприятия, кадровые перестановки. Сейчас даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС.

Стань экспертом
Александра Бурнович

астролог «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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