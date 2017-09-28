Оцените первое бухгалтерское телевидение. Нам не нравится. А вам?
28.09.17 17:59
18
В Youtube появилось «первое бухгалтерское телевидение». АПЛЮСТВ Медиахолдинг делает видео с бухгалтерскими новостями.
Мы честно посмотрели все 17 минут (!) за сегодня. И что-то прямо расстроились.
Дело хорошее, но скучно. Неужели такое нравится бухгалтерам? Наш бильд-редактор прямо заснул на 6 минуте.
Давайте подскажем создателям Первого бухгалтерского ТВ, что им нужно сделать, чтобы мы их начали смотреть.
А может, вам по душе такое медиативное зачитывание новостей?
Или все-таки нравится, когда поживее? Вот так, например, как делает наша финансовая муза:
В общем, бухгалтерские ТВ-критики, давайте обсудим форматы?