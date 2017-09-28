Оцените первое бухгалтерское телевидение. Нам не нравится. А вам?

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В Youtube появилось «первое бухгалтерское телевидение». АПЛЮСТВ Медиахолдинг делает видео с бухгалтерскими новостями.

Мы честно посмотрели все 17 минут (!) за сегодня. И что-то прямо расстроились.

Дело хорошее, но скучно. Неужели такое нравится бухгалтерам? Наш бильд-редактор прямо заснул на 6 минуте.

Давайте подскажем создателям Первого бухгалтерского ТВ, что им нужно сделать, чтобы мы их начали смотреть.

А может, вам по душе такое медиативное зачитывание новостей?

Или все-таки нравится, когда поживее? Вот так, например, как делает наша финансовая муза:

В общем, бухгалтерские ТВ-критики, давайте обсудим форматы?