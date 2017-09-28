Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе (Внимание, опасность!)

5

С 2017 введен режим контроля платежей физических лиц, с чем уже столкнулись предприниматели и как себя обезопасить рассказывает в видеообзоре Анна Соколова из консалтинговой компании "Бизнес стандарт".

Спойлер: Периодические переводы на картсчета физических лиц - это очень страшно. Штрафы, доначисление НДФЛ и страховых взносов, допросы, незаконное предпринимательство, уголовные сроки, тюрьма.

Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты читайте в материале "Клерка": Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом