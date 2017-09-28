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Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе (Внимание, опасность!)

28.09.17 18:57
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С 2017 введен режим контроля платежей физических лиц, с чем уже столкнулись предприниматели и как себя обезопасить рассказывает в видеообзоре Анна Соколова из консалтинговой компании "Бизнес стандарт".

Спойлер: Периодические переводы на картсчета физических лиц - это очень страшно. Штрафы, доначисление НДФЛ и страховых взносов, допросы, незаконное предпринимательство, уголовные сроки, тюрьма.

Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты читайте в материале "Клерка": Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом
 
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Мнения 175
Клерк
msneg
Mmmaximmm, Вы писали:а где почитать, что в итоге в налоговой на встрече сказали? Так они ж е...
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:   Ой, а как бы увидеть ТО Решение "об отмене Решени...
Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей
Аноним
В Правительстве России утвержден производственный календарь при пятидневной рабочей неделе на 201...
Производственный календарь на 2018 год при пятидневной рабочей неделе
Веселая бездельница
Mmmaximmm
а где почитать, что в итоге в налоговой на встрече сказали?
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Неприятные дела сначала. Не отвлекаться  тем временем муза сдохнет
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
Аноним
В Правительстве России утвержден производственный календарь при пятидневной рабочей неделе на 201...
Производственный календарь на 2018 год при пятидневной рабочей неделе
Аноним
yante, Вы писали:   Ой, а как бы увидеть ТО Решение "об отмене Решения"???  Свяжит...
Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей
Клерк
zuhra18
msneg, Вы писали:zuhra18, Вы писали:У нас продавец ушла в декрет. Попросили принести накладные с ...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
msneg
Аноним, Вы писали:Профессию объявили отмирающей, скоро, якобы бухгалтеры будут не нужны. Мудрая с...
«Ночной бухгалтер». Когда бухгалтеру станет легче? Массовые закрытия счетов в банках и налоговые планы Минфина
Обслуживающий
ToT
А мне кажется бухгалтерам самое оно. Они еще и станцевать смогут под такие новости :) 
Оцените первое бухгалтерское телевидение. Нам не нравится. А вам?
Клерк
msneg
Не, я не могу смотреть 17 минут про бюджетную политику языком бюджетной политики. Я чес слово, до...
Оцените первое бухгалтерское телевидение. Нам не нравится. А вам?
Аноним
Аноним, Вы писали:Да вы бы лучше в оффшорах деньги поискали, а не у пытающейся выжить голытьбы. Н...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Профессию объявили отмирающей, скоро, якобы бухгалтеры будут не нужны. Мудрая система сама все сд...
«Ночной бухгалтер». Когда бухгалтеру станет легче? Массовые закрытия счетов в банках и налоговые планы Минфина
Аноним
Если сильно не борзеть и хорошо подумать - идея то не плохая.
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Клерк
Невоспитанная
Уже не факт...  Особенно после передачи администрирования по взносам
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Клерк
Первоклассник
Да вы бы лучше в оффшорах деньги поискали,  Начнут искать - по головушке настучат.
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Клерк
Невоспитанная
Я знаю случай, когда у предприятия денег не было. ФСС денег тоже не дал.  Сотрудница в суд п...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Снижайте взносы и все с удовольствием выйдут из тени  Уже не факт... :)
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
Государство не сможет защитить этих людей  Максим считает, что обычно государство защищает л...
Глава МЭР разглядел сходство биткоинов с акциями МММ
Клерк
msneg
zuhra18, Вы писали:У нас продавец ушла в декрет. Попросили принести накладные с её подписью и поя...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
а нас любезно попросили зарегистрироваться в какой- нибудь другой инспекции раз не можем отстегив...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
<b>Модератор</b>
Над.К
FSK, он сам и был своим арендодателем ;) Через подконтрольные организации
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Клерк
FSK
Вислоухая, Вы писали:спецрежимы - это зло.  А ОСН - добро? Получается, мужика посадили,...
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Аноним
Господа редакторы! Вы отслеживали свои публикации. Переврали тарифы всего-то в 10 раз! Правда мак...
Свидетельство о праве на наследство
Аноним
Таких ретивых надо охлаждать только судами и жалобами во все инстанции. Совсем уже с ума сошли. С...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
zuhra18
У нас продавец ушла в декрет. Попросили принести накладные с её подписью и пояснительную записку ...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
А для тех кто все вовремя сдал и все олатил , все равно шлюхи из ПФР шлют требования в налоговую,...
20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере
Аноним
Я против такого закона ! Бывают дела пустяковые, не требующие глубокого знания норм права. К тому...
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Аноним, Вы писали:Добрый день. нас перевели давно.Сначала тоже было одно возмущение, а потом нашл...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
<b>Модератор</b>
бух2007
ФНС уже дважды высказал свою позицию относительно незаконности начислений по максималке  это...
20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере
Клерк
msneg
Mmmaximmm, Вы писали: либо ты им сам  без музы?(( Я кстати уже несколько лет пользуюсь ...
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
Аноним
Ну и о чем вы пишете? ПФР и ФНС проводили совещание еще в начале месяца, и после этого ФНС уже дв...
20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере
Клерк
Rolen
Один раз послал их, просили доказать и т.д. сказали через суд выплатят. через месяц выплатили.
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
Так по-тихоньку, ЦБ "займется" и политикой,все карты им в руки ,а  90е годы мы помним.Березо...
Кого будут проверять аудиторы и кто будет контролировать их