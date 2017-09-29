Клерк.Ру
 
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Банки стали подозревать в легализации преступных доходов даже совсем новые компании. Что делать?

29.09.17 09:29
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Налогоплательщики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда банки по сути берут на себя фискальные функции – следят за уплатой налогов (и даже диктуют их сумму), отслеживают расчеты с покупателями и поставщиками.

Чья это инициатива?

Активнее искать обналичку кредитным организациям поручил Центробанк. С этой целью были разработаны Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017. В частности, регулятор советует банкам обращать внимание на следующие признаки:

• со счета не платят зарплату работникам клиента;

• НДФЛ и взносы либо сам размер зарплаты не соответствует среднесписочной численности сотрудников;

• фонд заработной платы установлен из расчета ниже прожиточного минимума;

• перечисляется НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;

• нет остатка средств на счете или он маленький по сравнению с объемами обычных операций;

• платежи не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности;

• нет связи между основаниями зачисления денег на счет и их последующего списания;

• произошло резкое увеличение оборотов по счету;

• нет платежей, обычных для бизнеса: например, аренды, коммуналки, закупки канцелярских товаров и др.;

• средства зачисляются на счет от контрагентов по договорам с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС. Банк посмотрит на других своих клиентов, которые занимаются аналогичным бизнесом. И сравнит, что у них происходят с НДС в аналогичных ситуациях.

С чем на практике сталкиваются клиенты?

Новоиспеченная компания только начала работу, как из Сбербанка, где у нее открыт расчетный счет, поступило уведомление о необходимости предоставить документы.

Такой проблемой поделилась читательница нашего форума. Бухгалтер возмущена тем, что Сбербанк, где у компании открыт расчетный счет, фактически берет на себя функции налоговиков.

Организация новая, работать только начала (один квартал, и тот еще неполный), обороты далеко не миллионные. И вот нате вам…
В случае чего. Сижу вот, думаю. По сути, это выездная налоговая проверка.
- dana

Какие документы запрашивает банк?

Список документов, запрошенных банком, довольно внушительный:

Уважаемый Клиент!
В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) просим предоставить:
Документы (их копии):
— подтверждающие источник образования/поступления денежных средств (договоры с контрагентами, договоры купли-продажи имущества, купли-продажи ценных бумаг, договор займа, спецификации, приложения, дополнительные соглашения и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью данных договоров, и т.п.) и документы, подтверждающие их исполнение (счета, счета-фактуры, транспортные, товарные, товарно-транспортные накладные, заказы - наряды на предоставление транспортного средства, путевые листы, акты приема-передачи, акты выполненных работ/оказанных услуг, авансовые отчеты, расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые чеки и т.п.) по операциям с контрагентами (список из 10 контрагентов)
— подтверждающие уплату необходимых налогов и сборов в бюджет в случае их уплаты через счета, открытые в других банках (платежные поручения/выписки) либо документы/сведения, подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации (надлежащим образом заверенные копии);
— с данными о численности, о составе работников;
— подтверждающие наличие материально-технической базы (транспортные средства и расходы по их эксплуатации), складских помещений для ведения основного вида деятельности (копии договоров аренды при наличии) и факты учета соответствующих товаров на них;
Письменные пояснения:
— разъясняющие основное направление деятельности;
— каким образом осуществляется поиск контрагентов;
Информацию/документы (их копии) необходимо предоставить в течение 7 рабочих дней с даты получения настоящего запроса одним из удобных для Вас способов:
• по каналам систем дистанционного банковского обслуживания, в рамках договоров, заключенных с Банком . Обращаем внимание, что максимальный объем сообщения в системе ДБО не должен превышать 2 МБ.
В случае непредоставления запрашиваемой информации и документов в указанный срок в соответствии с п.11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ Банк имеет право приостановить действие оказываемых услуг /отказать в выполнении Ваших распоряжений о совершении операции .

Что делать клиентам?

Наша читательница, получив такое требование от Сбербанка, попросила совета у клерков и с удивлением для себя узнала, что ее история не уникальна.

Лучше дать банку то, что он просит, советуют участники обсуждения. С подобным явлением сталкиваются клиенты разных банков.

Более того, существует так называемый «черный список», попав в который открыть счет в другом банке не получится.

С начала года банками заблокированы счета уже 500 тысячам предпринимателей. Такие данные приводит в своем блоге компания «Такснет».

Комментируя эту публикацию, клерки удивляются: «Если банки так активно избавляются от клиентов, то кто им будет приносить доход?»

Наши читатели не без иронии констатируют: скоро в России останется один «Госбанк». А что вы думаете по этому поводу? Рассуждения на эту тему происходят здесь.

Между тем бухгалтер, которая поделилась с клерками требованием банкиров, решила пока охладить пыл своего руководителя, собравшегося было перейти на обслуживание в другой банк. Как говорится, хорошо там, где нам нет…

Стань экспертом
Наталья Петрова

корреспондент «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

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