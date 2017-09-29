«Клерк» собирает мифы о бухгалтерах. Чтобы их развеять

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«Клерк» всегда защищал бухгалтеров. И от расхожих и не всегда приятных мифов об их профессии тоже.

Бухгалтеры — это зануды, которые любят непыльную работу, считают многие.

Среди тех, кто мало знаком с бухгалтерией, принято считать, что бухгалтеры — это люди, которым нравится обложиться стопками бумаг, ни с кем не разговаривать и часами проводить за расчетами.

С какими выдумками о работе бухгалтера вы ставлкивались? Рассказывайте в комментариях.

А пока ТОП-7 самых расхожих заблуждений о бухгалтерах.

Давайте развенчаем основные мифы про бухгалтеров.

Миф первый. Бухгалтеру вообще ничего делать не надо, за него все сделает 1С

Да ладно? Кто так считает, вообще в бухгалтерию заходил в последнее время?

Поговорил бы с бухгалтером, понял, что их работа сейчас — это сплошное творчество. Налоговики заваливают требованиями, на которые 1С не ответит. И все приходится писать самому.

А директор, который хочет платить меньше налогов? Вы вообще представляете, как приходится бухгалтерам, которым надо и на штраф от налоговой не нарваться, и угодить руководству, которое не хочет переплачивать.

Бухгалтер — творческая и сложная профессия. И никакие программы его не заменят.

Миф второй. Бухгалтерский учет — для налоговой. Он никому больше не нужен

Еще чего! Бухучет — основа порядка в компании. Да даже если бы налогов не было вовсе, без него нормальная организация не может существовать в принципе.

А если компания хочет развиваться и ищет инвесторов? А если собственник хочет продать бизнес? Никого не заинтересует компания, у которой бардак в учете.

Миф третий. Бухгалтеры — буки

А вы пробовали убедить инспектора или банковского сотрудника? Да бухгалтеры — настоящие ораторы. На что им приходиться идти в 2017 году, пытаясь отбиться от вала требований и нарисованных долгов по взносам?!

Бухгалтеры — настоящие дипломаты. Они умеют общаться. И никто, кроме них, не сумеет провести нормальные переговоры с налоговой, банками или внебюджетными фондами.

Миф четвертый. Любой бухгалтер должен уметь вообще не платить налоги

Ага, и еще он должен уметь носить тюремную робу. Вы вообще представляете, сколько дел заведено на предпринимателей? За последний год 270 тыс уголовных дел . И часто с руководителями на скамью подсудимых идут бухгалтеры.

Налоговая раскрывает все больше налоговых схем. И даже если бухгалтер знает, как не платить налоги, он такое своему руководителю советовать не будет.

Миф пятый. Бухгалтерия — это одно и то же. Ничего нового учить не надо. Плана счетов и Налогового кодекса достаточно

Тот, кто так считает, видимо, не знает, что Налоговый кодекс меняют по несколько раз в год. А поправки в формы отчетности и ПБУ?

Бухгалтеры начинают день с «Клерка» не просто так. Надо быть готовым к любым изменениям.

Миф шестой. Бухгалтеру некуда расти

А вот и неправда. Во-первых, в бухгалтерии куча должностей — кроме бухгалтеров по участкам, есть заместители главбуха, сами главбухи и специалисты по МСФО.

Часто главбухи становятся внутренними аудиторами, финансовыми директорами или вообще уходят в аудит. И могут рассчитывать в крупных городах на зарплату от 200 тысяч рублей.

Миф седьмой. Бухгалтер — женская профессия

Мы на «Клерке» отлично знаем, что в бухгалтерии очень много знающих мужчин.

Да, в бухгалтерии много женщин. Но это сейчас. А вспомним советское время — там образ главбуха всегда ассоциировался с серьезным мужчиной в очках и костюме-тройке.

В общем, бухгалтерия — не место для гендерного неравенства. Тут ждут всех, кто готов вдумчиво относиться к работе.