На что обратить внимание при заполнении декларации по НДС за 3 квартал 2017
При заполнении декларации по НДС всегда есть важные моменты, на которые необходимо обратить внимание. В противном случае, ИФНС запросит пояснения и будет проводить дополнительную проверку, запрашивать документы, в том числе счета-фактуры, договоры, первичные документы.
Сроки и форма декларацииДекларацию по НДС за 3 квартал 2017 года необходимо подать не позднее 25 октября 2017 года.
Отчитаться надо по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».
Скачать форму декларации по НДС за 3 квартал 2017 года можно тут.Декларация состоит из 12 разделов, однако в большинстве случаев заполняются не все разделы. В разделах отсутствующие показания оформляются прочерками.
Важно обязательно заполнить следующие разделы:
— титульный лист;
— раздел 8;
— раздел 9;
— раздел 3
— раздел 1.
Раздел 1 обычно заполняют последним.
В некоторых случаях требуется заполнять дополнительные разделы.
Так, если вы выступаете в качестве налогового агента при заключении договоров с иностранными компаниями, не имеющими представительства, или же при аренде государственного имущества, необходимо заполнить раздел 2 как налоговый агент.
Раздел 7 заполняют, если в 3 квартале были не облагаемые операции. Например, с 2017 года не подлежат налогообложению операции по реализации услуг, оказываемых в рамках арбитража.
Показатели, не совпадающие с прошлым годомВ конце прошлого года были внесены изменения в форму декларации. Изменения внесены Приказом ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@ «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@».
Основные изменения в декларации по НДС связаны с разделом 3. Их несколько:
1. Общая сумма исчисленного налога компании заполняется в строке 118 раздела 3.
2. В декларации по НДС в разделе 3 теперь есть строка 125. Она предназначена для того, чтобы отражать НДС, предъявленный подрядчики при капитальном строительстве.
2. В разделе 3 появились строки для отражения налоговой базы и суммы НДС для компаний, связанных с таможенной зоной в Калининградской области.
3. В приложении 1 к разделу 3 изменена терминология. Вместо «Объект недвижимости» теперь используется понятие «Объект основных средств». И больше нет реквизита «Адрес местонахождения объекта». В этом же приложении больше не требуется вносить адрес объекта недвижимости, по которому восстанавливают налог в течение 10 лет.
Изменилось и продолжение к разделу 8 декларации по НДС. Там больше нет ограничения в 1000 знаков при внесении номеров таможенных деклараций.
В продолжении к разделу 8 по строке 150 данные вносятся по всем таможенным декларациям.
Раздел 10 претерпел изменения терминологии. Вместо «Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), экспедитором, застройщиком» подраздел называется «Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов».
Изменения, внесенные в декларацию
|Раздел
|Изменения
|Раздел 3
|Добавлены строки 041, 042, 125
|Раздел 8
|В строке 150 содержатся поля с указанием таможенных деклараций из одного счета-фактуры
|Приложение 1 к порядку заполнения декларации
|Изменились коды операций
Примеры новых и измененных кодов
|1010811
|Реализация товаров, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации
|Статья 147 Кодекса, пункт 3 Протокола
|1010823
|Реализация имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)
|Статья 146 Кодекса, пункт 2, подпункт 15
|1010821
|Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации
|Пункт 29 Протокола
|1010235
|Реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного, а также услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении)
|Статья 149 Кодекса, пункт 2, подпункт 7
|1010243
|Реализация долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, за исключением базисного актива производных финансовых инструментов, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость
|Статья 149 Кодекса, пункт 2, подпункт 12
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджетОчень важно при заполнении декларации правильно определить сумму налога, уплачиваемую в бюджет.
Сумма налога отражается в разделе 1 декларации. Данные в разделе 1 отражаются по итогам каждого квартала и берутся из книги продаж и книги покупок. Сумма налога, которую вам следует уплатить в бюджет, представляет собой разницу между общей суммой НДС, исчисленной по итогам налогового периода, и суммой налоговых вычетов.
Доля вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой базы налога не должна превышать 88,5% за период 12 месяцев.
Но еще лучше ориентироваться на региональный показатель. Мы сделали справочник по всем регионам с безопасной долей вычетов НДС.В случае, если доля НДС превышает это значение, то это налоговики могут заинтересоваться налогоплательщиком.
В судах много дел про необоснованное применение вычетов по НДС. Например, из недавнего — Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 N 16АП-3774/2016 по делу N А15-2703/2016. Там компании сняли вычеты по операциям, не носящим реального характера. В итоге надо доплатить более 5 млн НДС и штрафы с пенями.
Сумма налога, по которой применяется ставка 0%Сумма налога, по которой применяется ставка 0%, указывается в разделе 4 декларации.
Очень важно правильно заполнить строчку 030 раздела 4.
Сумма налога подлежит отражению по строке 120, если сумма величин по строкам 030 и 040 превышает сумму величин по строкам 050 и 080, и исчисляется как сумма величин по строкам 030 и 040, уменьшенная на сумму величин по строкам 050 и 080.
Сумма налога подлежит отражению по строке 130, если сумма величин по строкам 030 и 040 меньше суммы величин по строкам 050 и 080, и исчисляется как сумма величин по строкам 050 и 080, уменьшенная на сумму величин по строкам 030 и 040.
По строке 050 отражается сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета за налоговый период, подлежащая в установленном порядке зачету или возврату из бюджета
Пояснения к декларации по НДСЕсли налоговики запросят пояснения, налогоплательщик должен их представить в электронном виде.
Пояснения в ответ на требование о представлении пояснений направляются налогоплательщиком по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в соответствии с форматом, утвержденным Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме», с применением описи документов, формат которой утвержден Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Пояснения запрашиваются налоговым органом в следующих случаях:
- ошибки в декларации;
- противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах;
- несоответствие сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученных им в ходе налогового контроля.
Уточненка по НДСЧасто налогоплательщики, которые не успевают собрать все документы, и подает декларацию в недоделанном виде с учетом того, что в дальнейшем будет подана уже окончательная декларация.
В каких случаях налогоплательщик освобождается от ответственности при подаче уточненки по НДС, недавно разъяснял Минфин в письме от 23.05.2017 № 03-02-07/1/31591.