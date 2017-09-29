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На что обратить внимание при заполнении декларации по НДС за 3 квартал 2017

29.09.17 11:25
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При заполнении декларации по НДС всегда есть важные моменты, на которые необходимо обратить внимание. В противном случае, ИФНС запросит пояснения и будет проводить дополнительную проверку, запрашивать документы, в том числе счета-фактуры, договоры, первичные документы. 

Сроки и форма декларации

Декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года необходимо подать не позднее 25 октября 2017 года.

Отчитаться надо по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».

Скачать форму декларации по НДС за 3 квартал 2017 года можно тут.

Декларация состоит из 12 разделов, однако в большинстве случаев заполняются не все разделы. В разделах отсутствующие показания оформляются прочерками.

Важно обязательно заполнить следующие разделы:

— титульный лист;

— раздел 8;

— раздел 9;

— раздел 3

— раздел 1.

Раздел 1 обычно заполняют последним.

В некоторых случаях требуется заполнять дополнительные разделы.

Так, если вы выступаете в качестве налогового агента при заключении договоров с иностранными компаниями, не имеющими представительства, или же при аренде государственного имущества, необходимо заполнить раздел 2 как налоговый агент.

Раздел 7 заполняют, если в 3 квартале были не облагаемые операции. Например, с 2017 года не подлежат налогообложению операции по реализации услуг, оказываемых в рамках арбитража.

Показатели, не совпадающие с прошлым годом

В конце прошлого года были внесены изменения в форму декларации. Изменения внесены Приказом ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@ «О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@».

Основные изменения в декларации по НДС связаны с разделом 3. Их несколько:

1. Общая сумма исчисленного налога компании заполняется в строке 118 раздела 3.



2. В декларации по НДС в разделе 3 теперь есть строка 125. Она предназначена для того, чтобы отражать НДС, предъявленный подрядчики при капитальном строительстве.

2. В разделе 3 появились строки для отражения налоговой базы и суммы НДС для компаний, связанных с таможенной зоной в Калининградской области.

3. В приложении 1 к разделу 3 изменена терминология. Вместо «Объект недвижимости» теперь используется понятие «Объект основных средств». И больше нет реквизита «Адрес местонахождения объекта». В этом же приложении больше не требуется вносить адрес объекта недвижимости, по которому восстанавливают налог в течение 10 лет.

Изменилось и продолжение к разделу 8 декларации по НДС. Там больше нет ограничения в 1000 знаков при внесении номеров таможенных деклараций.

В продолжении к разделу 8 по строке 150 данные вносятся по всем таможенным декларациям. 

Раздел 10 претерпел изменения терминологии. Вместо «Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), экспедитором, застройщиком» подраздел называется «Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов».

Изменения, внесенные в декларацию

Раздел

Изменения

Раздел 3

 Добавлены строки 041, 042, 125

Раздел 8

 В строке 150 содержатся поля с указанием таможенных деклараций из одного счета-фактуры

Приложение 1 к порядку заполнения декларации

 Изменились коды операций

 

Примеры новых и измененных кодов

1010811

 Реализация товаров, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации

 Статья 147 Кодекса, пункт 3 Протокола

1010823

 Реализация имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)

 Статья 146 Кодекса, пункт 2, подпункт 15

1010821

 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации

 Пункт 29 Протокола

1010235

 Реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного, а также услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении)

 Статья 149 Кодекса, пункт 2, подпункт 7

1010243

 Реализация долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, за исключением базисного актива производных финансовых инструментов, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость

 Статья 149 Кодекса, пункт 2, подпункт 12

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

Очень важно при заполнении декларации правильно определить сумму налога, уплачиваемую в бюджет.

Сумма налога отражается в разделе 1 декларации. Данные в разделе 1 отражаются по итогам каждого квартала и берутся из книги продаж и книги покупок. Сумма налога, которую вам следует уплатить в бюджет, представляет собой разницу между общей суммой НДС, исчисленной по итогам налогового периода, и суммой налоговых вычетов.

Доля вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой базы налога не должна превышать 88,5% за период 12 месяцев.

Но еще лучше ориентироваться на региональный показатель. Мы сделали справочник по всем регионам с безопасной долей вычетов НДС.

В случае, если доля НДС превышает это значение, то это налоговики могут заинтересоваться налогоплательщиком.

В судах много дел про необоснованное применение вычетов по НДС. Например, из недавнего — Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 N 16АП-3774/2016 по делу N А15-2703/2016. Там компании сняли вычеты по операциям, не носящим реального характера. В итоге надо доплатить более 5 млн НДС и штрафы с пенями.

Сумма налога, по которой применяется ставка 0%

Сумма налога, по которой применяется ставка 0%, указывается в разделе 4 декларации.

Очень важно правильно заполнить строчку 030 раздела 4.

Сумма налога подлежит отражению по строке 120, если сумма величин по строкам 030 и 040 превышает сумму величин по строкам 050 и 080, и исчисляется как сумма величин по строкам 030 и 040, уменьшенная на сумму величин по строкам 050 и 080.

Сумма налога подлежит отражению по строке 130, если сумма величин по строкам 030 и 040 меньше суммы величин по строкам 050 и 080, и исчисляется как сумма величин по строкам 050 и 080, уменьшенная на сумму величин по строкам 030 и 040.

По строке 050 отражается сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета за налоговый период, подлежащая в установленном порядке зачету или возврату из бюджета

Пояснения к декларации по НДС

Если налоговики запросят пояснения, налогоплательщик должен их представить в электронном виде.

Пояснения в ответ на требование о представлении пояснений направляются налогоплательщиком по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в соответствии с форматом, утвержденным Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме», с применением описи документов, формат которой утвержден Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.

Пояснения запрашиваются налоговым органом в следующих случаях:

  • ошибки в декларации;
  • противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах;
  • несоответствие сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученных им в ходе налогового контроля.
Часто налоговый орган затребует пояснения, если налогоплательщик заявляет большие суммы НДС к вычету.

Уточненка по НДС

Часто налогоплательщики, которые не успевают собрать все документы, и подает декларацию в недоделанном виде с учетом того, что в дальнейшем будет подана уже окончательная декларация.

В каких случаях налогоплательщик освобождается от ответственности при подаче уточненки по НДС, недавно разъяснял Минфин в письме от 23.05.2017 № 03-02-07/1/31591.

Стань экспертом
Корнилов Денис

генеральный директор ООО «Корн-Аудит»

Специально для Клерк.Ру

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