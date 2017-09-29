Бухгалтеры на ГТО. Новые лимиты для взносов. Банки блокируют карты и записывают всех в террористы

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Готовы к труду и обороне? Тогда погнали! Сегодня «Ночной бухгалтер» вместе с бухгалтерами сдает нормативы.

Банки достали

Становимся на стартовую черту. Ровнее, ровнее! Не стоит разбредаться в стороны, как ИП от требований банков. В 2017 году переводы на картсчета физических лиц в бизнесе — это очень опасно!

По свистку бежим стометровку. Быстрее всех бегут, словно отгоняя от себя проблемы, те, кому банки заблокировали карты. Оцените историю, где Сбербанк заблокировал физлицу счет и потребовал пояснить транзакции за 3 месяца.

В отстающих — бухгалтеры новых компаний. Они устали, бесконечно устали от требований все тех же банков. Компания только начала работать, оборота нет, а банк уже требует доказать, что организация не помогает террористам. Список документов, которые надо предоставить, внушительный. Ну и кто тут настоящие террористы? Не будем показывать пальцем.

Но сами банки тоже страдают. И конец может прийти даже тем, что в ТОП-10. Как определить надежность банка, рассказывает наш финансовый обозреватель.

Предельные значения для взносов в 2018 году

Готовимся к прыжкам в длину.

Кто побил личный рекорд прошлого года? Предельные значения для страховых взносов в 2018 году. Сегодня размеры лимитов стали известны.

А вот дальше всего прыгают 7 главных мифов про бухгалтеров. Они настолько далеки от реальности и так укоренились среди тех, кто не знаком с бухгалтерией, что всегда впереди самой правды. Поможете нам их развенчать?

Загадочный ПФР

Сегодня клерк alethena очень емко высказался про Пенсфонд: «В ПФР будто есть специальный сотрудник, который целыми днями придумывает, какими еще путями содрать деньги с компаний и ИП».

Это мы обсуждали очередные чудачества ПФР. Компания сдала СЗВ-М, отчет о принятии был. Через некоторое время выяснилось, что отчет хоть и принят, но не совсем принят. Об ошибке ПФР сообщил в приложении к протоколу. Одному из сотрудников, не имеющему отчества, в графе отчество была случайно поставлена буква А. За это влепили штраф 500 руб.

В ГТО есть норматив по самозащите без оружия. Представляем, сколько желающих было бы сразиться против таких тупых претензий.

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