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Как помощь клерков помогла бухгалтеру снизить штраф от ИФНС в 4 раза

02.10.17 09:23
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Подписчики нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке делятся профессиональными проблемами и помогают другу советами. Так, одна из наших читательниц благодаря помощи коллег смогла добиться снижения штрафа в 4 раза.

В чем суть проблемы?

Компания получила требование из ИФНС о расхождениях с контрагентом в одной счет-фактуре. Бухгалтер требование подтвердила, ответ представила в положенный срок в виде объяснения с приложенной копией счет-фактуры.

Через некоторое время получено уведомление о явке для подписания и получения акта проверки по факту несвоевременного представления ответа на вышеуказанное требование по п. 1 ст.129.1 НК РФ.

В ИФНС пояснили, что на это требование надо было дать формализованный ответ, а бухгалтер дала неформализованный. Штраф — 5000 руб.

Бухгалтер решила писать возражения и попросила у клерков совета — как снизить штраф.

За что штраф?

С 2017 года налогоплательщики, на которых возложена обязанность представлять декларацию по НДС в электронной форме, при проведении камеральной налоговой проверки такой декларации представляют пояснения в электронной форме по ТКС.

Формат пояснений утвержден приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».

В случае непредставления, либо несвоевременного представления или представления пояснений налогоплательщиком НДС не по утвержденному формату, предусмотрена ответственность в виде штрафа по статье 129.1 НК РФ: за первичное нарушение налогоплательщик будет привлечен к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей; за повторное нарушение в течение календарного года штраф увеличится до 20 тыс. рублей.

Чего удалось добиться?

На днях наша подписчица отчиталась о результатах своего противостояния налоговикам.

Уважаемые коллеги, если кто помнит мой пост по поводу формализованного и неформализованного ответа на требование по уточнению книги покупок/продаж по НДС — хочу всех поблагодарить за ответы, участие и напутствия! Благодаря вам я написала ходатайство о снижении штрафа, и вот сегодня получила решение — штраф снизили с 5000 до 1250. Всем спасибо!
— Elena Saturyants

Мы поздравляем нашу подписчицу с маленькой победой! Между тем отметим, что в данном случае имелась возможность и вовсе «отбиться» от штрафа.

Как «отбиться» от штрафа?

Недавно Центральный аппарат ФНС при рассмотрении жалобы налогоплательщика вынес решение № СА-4-9/18214@ от 13.09.2017 об отмене такого штрафа, сообщив, что привлечь к ответственности за представление пояснений к налоговой декларации НДС с нарушением формата нельзя.

В ФНС указали, что положения статей 88, 129.1 НК РФ не содержат указание на то, что, если пояснения представлены в электронном виде, но не по формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, такие пояснения не считаются представленными.

Кого еще штрафуют?

Вместе с тем пока налоговики на местах продолжают штрафовать за такую оплошность. Так, в Республике Алтай за такое правонарушение на сегодняшний день привлечены 19 налогоплательщиков на сумму порядка 60 тыс. рублей.

Читатели нашего форума также делятся информацией о привлечении их к ответственности за неформат пояснений.

встречную проверку отправила через обращение налогоплательщика в формате JPEG в архиве ZIP, раньше все нормально было, а в этот раз прислали уведомление о штрафе.
Провела тест загрузила 1 из 3-х файлов в электронную отчетность, ругается на точки и пиксили...
налоговая на 129.1. ссылается
— Juliu

Это решение ФНС прибавило оптимизма бухгалтерам, которые теперь намерены оспорить штраф.

Стань экспертом
Наталья Петрова

корреспондент «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

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