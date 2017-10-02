Банки как налоговики: массовые закрытия счетов, слежка за картами. Почему опасно общаться с контрагентами. Обзор «Клерка»
Банки начинают контролировать налоги не меньше, чем сами налоговики. Пугающая статистика о количестве закрытых с начала года счетах предпринимателей. Контроль за средствами на картах физлиц. Абсурдные требования инспекторов из-за новых правил налоговой выгоды. Читайте наш недельный обзор.
А вы уже знаете, какое главное бухгалтерское событие года скоро произойдет?
Тема недели
Банки стали записывать в помощников террористов даже те компании, которые только начали работать. Банкиры становятся вторыми налоговиками. Переводы на картсчета физлиц в бизнесе становятся очень опасными. Под угрозой даже средства на вашей личной карте.
Продолжаются массовые закрытия счетов в банках. С начала 2017 года банки заблокировали около 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей. Такие данные приводит в своем блоге компания «Такснет».
Но сами банки тоже под угрозой — даже из ТОП-10. Как определить надежность своего банка, рассказывает наш финансовый обозреватель. Кстати, «Сбербанк» следит за бухгалтерами на «Клерке». Узнайте, как.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.
На прошлой неделе у нас были такие выпуски:
За 25 сентября: Бухгалтеров не запугаешь. Но налоговая старается. Новая РСВ;
За 26 сентября: Что бухгалтеру надо узнать про адрес в ЕГРЮЛ;
За 27 сентября: Больше налоговой уголовки и штрафов. Сбербанк следит за бухгалтерами на «Клерке»;
За 28 сентября: Когда бухгалтеру станет легче? Массовые закрытия счетов в банках и налоговые планы Минфина;
За 29 cентября: Бухгалтеры на ГТО. Новые лимиты для взносов. Банки блокируют карты и записывают всех в террористы.
Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.
17 самых важных новостей для бухгалтера
- Стали известны предельные значения для страховых взносов в 2018 году.
- Возвращение налога на движимое имущество могут отложить на год.
- Налоговому должнику не удалось скрыть от ИФНС квартиру.
- У кого вырастут пенсии.
- Обязанность по онлайн-ККТ могут отложить на год. Для кого?
- ПФР предлагает новый способ обращения за перерасчетом пенсии.
- 20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере.
- О начале еще одного вида деятельности придется сообщать госорганам.
- Как не пропустить главные новости по налогам.
- Новый классный раздел на «Клерке». Оставляйте свои мнения.
- Как Минфин с ФНС запланировали лучше собирать налоги в 2018 году.
- Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях.
- Налоговики просят подать заявление, чтобы детализировать адрес.
- Налоговых льгот может стать меньше.
- ФНС: за неформат пояснений по НДС штрафовать нельзя. Но налогоплательщиков штрафуют.
- ИФНС предупредит юрлиц о налоговых рисках через личный кабинет.
- Налоговой уголовки станет больше.
10 статей для бухгалтера
1
Почему сейчас даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС: новые правила налоговой выгоды
2
Расчетные листки по зарплате: кому и в какой форме и что будет за невыдачу
3
В Верховном суде продолжают выигрывать налоговики. Посмотрите, в чем их поддерживают судьи
4
Бухгалтер за 1000 руб. в месяц — это нормально? Что возмущает коллег
5
Смена адреса или регистрация новой компании: лайфхак от юриста, чтобы избежать отказа налоговой
6
Новая форма РСВ: анализ всех изменений
7
Что делать бухгалтеру и кадровику, если работник не хочет идти в отпуск
8
Почему быть бухгалтером круто. Пять историй о знаменитостях, которые начинали бухгалтерами
9
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
10
«Клерк» собирает мифы о бухгалтерах. Чтобы их развеять
Статьи про отчетность за 3 квартал 2017 года
Началась отчетная кампания, и мы публикуем материалы, которые помогут пройти ее без проблем.
1. На что обратить внимание при заполнении декларации по НДС за 3 квартал 2017;
2. Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы;
3. Нулевой расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2017: частые вопросы;
4. Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.;
5. Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2017: образец заполнения;
6. Отчетность по НДФЛ и взносам: последние разъяснения чиновников.
7. Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев.
Гороскоп для бухгалтера
Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву.
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что.
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги.