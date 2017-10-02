Что изменилось в работе бухгалтера: обзор важных поправок начала октября. Счета-фактуры, пени, платежки, карта МИР

145

Новые правила по счетам-фактурам, книгам покупок и продаж

Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 затронуло правила заполнения счетов-фактур, книг покупок и продаж.

С 1 октября 2017 года в очередной раз изменилась форма счета-фактуры.

В неё добавили новую графу «Код вида товара». Заполняют её только при реализации товаров, вывезенных за пределы территории России на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии данных в графе проставляется прочерк.

Кроме того, изменено название графы 11. Вместо названия «Номер таможенной декларации» будет «Регистрационный номер таможенной декларации».

При этом, суть не изменится: тот номер, который раньше указывали в этой графе и был регистрационным (имел вид XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX).

Вот так выглядит счет-фактура с 1 октября 2017 года. Кликайте на изображение, оно увеличится.

Скачайте образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года.

Для большинства плательщиков НДС важнейшими документами учета являются книги покупок и продаж. Теперь в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (см. приложения 4 и 5) внесены изменения в их ведении.

Как с 1 октября заполнять книги покупок и продаж, читайте тут.

Как отмечает эксперт Степан Фролов из компании СервисКлауд, можно найти и плюсы в принятых изменениях: «Особое внимание обращают на себя изменения в книгах покупок и продаж, а также в счетах-фактурах. Не совсем понятно, какой умысел преследуют наши чиновники, когда вносят такие правки. Как показывает практика, именно незначительные изменения в документации становятся причинами грубых ошибок. Хочется надеяться, что с нашими коллегами этого не произойдет. Единственное, что нас, как налогоплательщиков, может радовать, так это то, что в постановлении Правительства РФ от 19.08.2017 № 981, парламентарии учли множество аспектов вопроса. В частности, исключено требование скреплять печатью составленные на бумажном носителе книги покупок и продаж в целом и дополнительные листы к ним – это плюс. Исключены затруднения при заполнении книг покупок и продаж – это тоже большой плюс. И все же это не настолько фундаментальные поправки и ошибки «по невнимательности», боюсь, все же будут. Безусловно, радует то, что предписания из письма Минфина от 26.11.2014 № 03‑07‑11/60221, касаемо графы 7 книги покупок и продаж теперь можно в полной мере взять за ориентир в работе. Уверен, что эта проблема не давала покоя не одной сотне специалистов».

Новые правила расчета пеней С 1 октября 2017 меняется порядок начисления пени за неуплату налога в отношении организаций. Изменения внесены в пункт 4 статьи 75 НК Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ. При просрочке уплаты до 30 календарных дней пеня будет рассчитываться как обычно — исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России. Согласно новому правилу, начиная с 31-го дня пеня составит одну стопятидесятую учетной ставки. Ставка рефинансирования сейчас 8,5 % годовых. Изменения касаются только юридических лиц. Для физических лиц, включая ИП, все остается по-прежнему. Напомним, посчитать пени можно с помощью сервиса на нашем сайте «Калькулятор пеней». Новые реквизиты в платежках Со 2 октября 2017 года вступают в силу отдельные положения приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н. При заполнении платежных документов два новых статуса: «27» — кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему РФ;

«28» — участник внешнеэкономической деятельности — получатель международного почтового отправления. Изменения касаются только кредитных организаций, «Почты России» и получателей международных почтовых отправлений. Кроме того, для таможенных платежей в реквизите «106» будут добавлены два новых значения: «ПД» — пассажирская таможенная декларация;

«КВ» — квитанция получателя международного почтового отправления.