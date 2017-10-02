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Что изменилось в работе бухгалтера: обзор важных поправок начала октября. Счета-фактуры, пени, платежки, карта МИР

02.10.17 10:52
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Новые правила по счетам-фактурам, книгам покупок и продаж

Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 затронуло правила заполнения счетов-фактур, книг покупок и продаж.

С 1 октября 2017 года в очередной раз изменилась форма счета-фактуры. 

В неё добавили новую графу «Код вида товара».  Заполняют её только при реализации товаров, вывезенных за пределы территории России на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии данных в графе проставляется прочерк.

Кроме того, изменено название графы 11. Вместо названия «Номер таможенной декларации» будет «Регистрационный номер таможенной декларации».

При этом, суть не изменится: тот номер, который раньше указывали в этой графе и был регистрационным (имел вид XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX).

Вот так выглядит счет-фактура с 1 октября 2017 года. Кликайте на изображение, оно увеличится.

Скачайте образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года.

Для большинства плательщиков НДС важнейшими документами учета являются книги покупок и продаж. Теперь в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (см. приложения 4 и 5) внесены изменения в их ведении.

Как с 1 октября заполнять книги покупок и продаж, читайте тут.

Как отмечает эксперт Степан Фролов из компании СервисКлауд, можно найти и плюсы в принятых изменениях: «Особое внимание обращают на себя изменения в книгах покупок и продаж, а также в счетах-фактурах. Не совсем понятно, какой умысел преследуют наши чиновники, когда вносят такие правки. Как показывает практика, именно незначительные изменения в документации становятся причинами грубых ошибок. Хочется надеяться, что с нашими коллегами этого не произойдет.

Единственное, что нас, как налогоплательщиков, может радовать, так это то, что в постановлении Правительства РФ от 19.08.2017 № 981, парламентарии учли множество аспектов вопроса. В частности, исключено требование скреплять печатью составленные на бумажном носителе книги покупок и продаж в целом и дополнительные листы к ним – это плюс. Исключены затруднения при заполнении книг покупок и продаж – это тоже большой плюс. И все же это не настолько фундаментальные поправки и ошибки «по невнимательности», боюсь, все же будут.

Безусловно, радует то, что предписания из письма Минфина от 26.11.2014 № 03‑07‑11/60221, касаемо графы 7 книги покупок и продаж теперь можно в полной мере взять за ориентир в работе. Уверен, что эта проблема не давала покоя не одной сотне специалистов».

Новые правила расчета пеней

С 1 октября 2017 меняется порядок начисления пени за неуплату налога в отношении организаций. Изменения внесены в пункт 4 статьи 75 НК Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ.

При просрочке уплаты до 30 календарных дней пеня будет рассчитываться как обычно — исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России. Согласно новому правилу, начиная с 31-го дня пеня составит одну стопятидесятую учетной ставки.

Ставка рефинансирования сейчас 8,5 % годовых.

Изменения касаются только юридических лиц. Для физических лиц, включая ИП, все остается по-прежнему.

Напомним, посчитать пени можно с помощью сервиса на нашем сайте «Калькулятор пеней».

Новые реквизиты в платежках

Со 2 октября 2017 года вступают в силу отдельные положения приказа Минфина России от 05.04.2017 N 58н.

При заполнении платежных документов два новых статуса:

  • «27» — кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему РФ;
  • «28» — участник внешнеэкономической деятельности — получатель международного почтового отправления.

Изменения касаются только кредитных организаций, «Почты России» и получателей международных почтовых отправлений.

Кроме того, для таможенных платежей в реквизите «106» будут добавлены два новых значения:

  • «ПД» — пассажирская таможенная декларация;
  • «КВ» — квитанция получателя международного почтового отправления.

Новые обязанности по карте МИР

1 октября вступили в силу поправки в закон о защите прав потребителей, согласно которым продавцы (исполнители) обязаны обеспечивать прием карт «Мир», если выручка от реализации у них за предшествующий год превышает 40 млн. рублей.

До этой даты принимать карты национальной платежной системы обязаны торговые организации с доходом от 120 млн. рублей в год. Учитывая, что лимит доходов по «упрощенке» в 2016 году составлял 79,740 млн. рублей, такие налогоплательщики до 01.10.17 не подпадали под действие данной нормы по оснащению точки оборудованием для приема карт «Мир».

С 1 октября плательщикам УСН с выручкой более 40 млн. рублей придется обеспечить в своих магазинах прием национальных карт. За нарушение данной нормы компаниям грозит административный штраф до 50 тыс. рублей.

 

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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NatalyiIn
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