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Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»

03.10.17 08:17
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Сразу несколько клерков поделились в блогах информацией о том, что им навязчиво предлагают воспользоваться сервисом «Моё дело», рассказывая при этом, что он может заменить 1С, Консультант , и вообще лучше него на свете нет. Но, как известно, любой менеджер расхвалит товар, который продает, а вот о его недостатках он умолчит. Поэтому мы решили сами выяснить, какие подводные камни ждут клиентов этого сервиса.

Сколько стоит

Первым делом, потенциальный клиент всегда смотрит на цены. Посмотрели и мы на тарифы для самостоятельного ведения учета. И сразу обнаружили, что индивидуальные предприниматели на ОСНО могут не беспокоиться — сервис для них не предназначен. Вести учет по ОСНО могут только организации, причем ООО.

Минимальный тариф предусмотрен для ИП без работников — 833 рубля в месяц. Соответственно, в год это получается почти 10 тыс. рублей. При этом купить на месяц или два нельзя, только сразу на все 12 месяцев. Т.е. начинающий предприниматель, еще ничего не заработавший, должен сразу выложить такую сумму.

Вернуть деньги в случае расторжения договора будет проблематично. В лицензионном договоре прямо указано, что в случае досрочного прекращения договора по любой причине уплаченный лицензионный платеж не подлежит возврату.

Минимальный же тариф для организации — 19,5 тыс. в год. Даже если у ООО нет работников и не надо считать зарплату (многие учредители, они же директора платить себе зарплату не хотят), им придется платить столько же, сколько и организациям, имеющим работников. И такой тариф применим только в случае, если у ИП/ООО до 5-ти работников. Если же их больше (но не более 100), то платить надо уже 25 тыс. в год.

Если вы захотите подключить опцию проверки контрагентов, то придется заплатить еще 10,8 тыс. рублей в год.

Тарифы на бухгалтерский аутсорсинг начинаются от 3500 рублей в месяц, но можно оплачивать поквартально.

Кстати, в сети нам встретилось много жалоб на то, что стоимость годовой лицензии все время растет.

Идем дальше

Перейдя к пользовательском соглашению, обнаруживаем, что, подписывая пользовательское соглашение с «Моим делом», вы даете право сервису передавать ваши персональные данные неким третьим лицам. Каким именно, в соглашении не указано. Упомянуто только АО «Корпорация «МСП». И потому без вашего ведома вам могут начать оказывать услуги, направлять уведомления и информацию, в том числе и рекламного характера.

Что еще сразу бросилось в глаза: список отчетности, которую можно подготовить в сервисе. В ней отсутствуют такие важные отчеты как СЗВ-СТАЖ (положено выдавать работникам, как известно), сведения о среднесписочной численности, декларация по налогу на имущество организаций, декларации по земельному и транспортному налогу.

Консультации

Одно из заявленных удобств сервиса — консультирование. Надо отметить, у сервиса есть хорошие консультанты. Однако же некоторые статьи на сайте «Моего дела» вызвали удивление.

Так, например, неожиданно мы узнали, что БСО при услугах населению могут выдавать в этом году только организации и ИП, применяющие спецрежимы, а список видов деятельности, по которым можно применять эти бланки, указан в статье 7 закона 290-ФЗ. Человек, это написавший, явно никогда не читал статью 7 упомянутого закона закона. Впрочем, на странице, где рассказывается о БСО, можно найти и другую странную информацию.

Зайдя на страницу, где рассказывается о том, как заполнять трудовые книжки, можно узнать о том, что оказывается запись в трудовой книжке делается только на шестой день после того, как оформили нового сотрудника. «По закону запись делается только на тех работников, которые проработали в фирме или у ИП минимум 5 дней», — пишет неизвестный нам консультант сервиса.

Статья об оформлении работников у ИП может напугать предпринимателей, применяющих ПСН. Ведь там написано, что если у них более 5-ти работников, то они не имеют право работать на патенте. Отметим, что статья датирована сентябрем 2017 года, а лимит работников у ИП на ПСН увеличен почти 5 лет назад до 15 человек.

Впрочем, надо признать, что подобные «косяки» встречаются в статьях на сайте «Моего дела» не так уж часто.

На что жалуются пользователи

На сайте сервиса публикуются только восторженные отзывы. Недовольных клиентов вы там не увидите. На что же жалуются бывшие и несостоявшиеся клиенты «Моего дела»?

Прежде всего на «доставучесть» менеджеров по продажам и лавину спама по почте и смскам.

Очень много жалоб на внезапное изменение тарифов и отказ в возврате средств (хотя те же менеджеры подчас обещают потенциальным клиентам вернуть деньги, если что-то их не устроит).

Потенциальными клиентами сервиса могли бы быть бухгалтеры, ведущие учет у нескольких ИП или маленьких ООО, но у «Моего дела» нет льготных тарифов для покупки сразу нескольких лицензий.

Одна из серьезных найденных нами претензий заключается в том, что при расчете декретных и отпусков нельзя учесть особенности чернобыльских зон. Из-за этого сервис терял клиентов. Также были проблемы с учетом НДФЛ иностранных работников с патентами.

Жалуются на совсем уж простенькие функции сервиса — невозможно вести бухучет даже небольшого производства.

Из серьезнейших проблем, с которыми могут столкнутся пользователи, стоит отметить то, что тарифы, которые предназначены только для спецрежимников, не формируют декларации по НДС, а ведь есть ситуации, когда декларацию сдать необходимо. Приходится пользоваться либо другими сервисами, либо аутсорсинговыми услугами, платя за это дополнительные деньги.

Много жалоб на бухгалтерский аутсорсинг «Моего дела»: документы вовремя не вносятся, отчеты сдаются кое-как и с ошибками, часто меняются ведущие фирму бухгалтеры (отсюда и косяки с ошибками). После отказа от обслуживания, сервис за передаваемые базы требует деньги. Кстати, учет аутсорсеры ведут в программе 1С.

Ну и в качестве курьеза: некоторые ИП жалуются на то, что в программе все надо делать самому. Заветная кнопка, нажав которую всё само внесется, оформится и уплатится в бюджет, в сервисе отсутствует.

«Клерк» недавно делал расследование о конфликте сервиса «Кнопка» и клиента. Почитайте, что нам удалось раскопать.

Стань экспертом
Марьяна Бриг

Специально для Клерк.Ру

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