Все, что ИП надо знать про фиксированные взносы

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На днях стал известен размер фиксированных страховых взносов для предпринимателей на 2018 год. Рассказываем все самое важное про этот платеж.

Что такое фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы — это платежи ИП «за себя». Фиксированный платеж устанавливается ежегодно и обязателен для всех зарегистрированных ИП.

В 2017 году обязательный платеж состоит из двух частей — первой, которая уплачивается в обязательном порядке (взносы на пенсионное страхование (26 %) и медицинское страхование (5,1%) от действующего МРОТ за каждый месяц года), второй — при получении доходов в сумме свыше 300 тыс. руб.

В 2017 году размер фиксированных взносов ИП — 27 990 руб.

А с доходов, превышающих 300 000 руб. в год, кроме фиксированного платежа ИП платит дополнительный взнос — 1%.

Доход, учитываемый при расчете, определяется:

• для ОСНО учитываются все доходы ИП, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде материальной выгоды, с учетом профессиональных вычетов;

• для УСН учитываются доходы в соответствии со ст. 346.15 НК РФ;

• для ЕНВД объектом налогообложения признается вмененный доход налогоплательщика (ст. 346.29 НК РФ);

• для ПСН объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду предпринимательской деятельности (ст. 346.47 НК РФ);

• для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного режима налогообложения, страховые взносы исчисляются исходя из общей суммы облагаемых доходов, полученных от всех видов деятельности.

Срок уплаты фиксированных взносов ИП-2017

За 2017 год фиксированный платеж в 27 990 руб. надо заплатить до конца года. То есть за 2017 год — не позднее 9 января 2018 года. Можно платить частями в течение года или единовременно.

Срок уплаты дополнительного взноса за себя с доходов свыше 300 тыс. руб. за год — не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. За 2017 год — не позднее 2 апреля 2018 года.

Фиксированные взносы ИП-2018

. Устанавливать размер фиксированной части взносов будут ежегодно, постановлением Правительства. Годовая сумма взносов должна обеспечивать предпринимателю минимум 1 балл индивидуального пенсионного коэффициента.

На 2018 год фиксированная часть страховых пенсионных взносов будет установлена самим законом и составит 26 545 руб. в год (т.е. рассчитана исходя из суммы 8 508 руб. в месяц), на медстрахование надо будет уплатить 5 840 руб.

То есть 2018-м ИП заплатят 32 385 руб. Это на 4395 руб. больше, чем в 2017 году.

По взносам виде 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей никаких изменений не предусмотрено.

Как ИП заполнить платежку на уплату взносов

Мы сделили инструкцию для заполнения платежек на взносы для ИП.

Наш придуманный предприниматель Аполлон Буевый решил сам уплатить страховые взносы, не обращаясь за помощью к бухгалтеру. Зашел на сайт ФНС, стал заполнять квитанции и запутался в КБК. Мы решили помочь ему и другим ИП и составили пошаговую инструкцию по заполнению платежных документов.

Смотрите подробную инструкцию.

Предприниматели, снявшиеся с учета

По ст. 432 НК РФ, при снятии с учета у ИП есть 15 календарных дней на закрытие задолженности по фиксированным взносам с даты снятия с учета в налоговом органе.

Исчисление страховых взносов идет пропорционально количеству календарных месяцев и дней на дату прекращения ИП деятельности.

ИП-пенсионеры

Минфин в своем письме № 03-15-09/9884 от 21.02.2017 раскритиковал предложение об освобождении от фиксированных взносов предпринимателей пенсионного возраста.

Как отметили в Минфине, это может привести к злоупотреблениям по перерегистрации предпринимательской деятельности на пенсионеров, что, с одной стороны, негативно отразится на собираемости страховых взносов и сбалансированности бюджетной системы РФ, а с другой стороны, приведет к утрате адресного подхода при предоставлении такой преференции.

Чиновники напомнили, что уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов осуществляется независимо от возраста и вида осуществляемой деятельности.

Про фиксированные взносы ИП на упрощенке у нас тоже есть важный материал.

ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать

Как уже говорилось выше, ИП обязаны были уплачивать фиксированные взносы в размере 1% с доходов свыше 300 тыс.рублей. Для расчета этих взносов данные о доходах предпринимателей передавались налоговиками в ПФ.

Если ИП не сдал отчетность и, соответственно, данных о доходах не было, ему рассчитывают взносы по максимуму, исходя из 8 МРОТ.

Но если отчетность в итоге в ИФНС сдана (независимо от даты ее предоставления), размер страхового взноса на ОПС определяется в соответствии с положениями части 1.1 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ исходя из суммы годового дохода, указанного в такой отчетности. И если ПФР взыскал с плательщика суммы страховых взносов исходя из 8 МРОТ, надо сделать перерасчет.

Но ПФР против. И в июле 2017 года пошли массовые отказы. ПФР выпустил сенсационное письмо от 10.07.2017 № НП-30-26/9994, в котором «пенсионщики» отказались пересчитывать фиксированные взносы ИП, поздно сдавших декларации.

Эта информация повергла в шок многих ИП, которые стали массово обращаться в ФНС. Налоговики вступились за ИП и в своем письме № БС-4-11/17461@ от 01.09.2017 сообщили, что ПФР не прав и закон не содержит ограничений на перерасчет.