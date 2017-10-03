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Адрес из ЕГРЮЛ в счете-фактуре, данные сотрудников в РСВ и шедевры ИФНС: новые проблемы бухгалтеров

03.10.17 09:25
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Бухгалтеры с головой ушли в отчёты: каждый сверяет свои цифры, формирует документы для сдачи. Настали дни, когда у бухгалтеров нет ни одной свободной минуты. Для экономии вашего времени смотрите краткий обзор нашей группы в Фейсбук «Красный уголок бухгалтера».

Новые счета-фактуры и адрес как в ЕГРЮЛ

В оформлении счетов-фактур произошли изменения. О новшествах в заполнении подробно рассказывал «Клерк» в статье Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 г.

Участница группы рассказала, какие требования к заполнению счетов-фактур предъявил один из контрагентов:

Коллеги, получили такое вот письмо от покупателя.

Что, это теперь действительно так?

«Уважаемые покупатели/поставщики/дилеры/клиенты/партнёры и просто хорошие люди напоминаю вам, что с 01/10/2017 вступает в силу Постановление Правительства РФ от 19/08/17 (№ 981). 

Вкратце: счета-фактуры нового образца.

В строках с адресами указывается адрес, как и в ЕГРЮЛ. Можно глянуть свой адрес тут: https://egrul.nalog.ru/

Допустим там стоит: ООО „РОГА И КОПЫТА“ адрес: 117152, ГОРОД АРБАТОВ, ШОССЕ ЛЕНИНА, ДОМ 1, КОРП. 2 СТР. 3, КОМНАТА 4.

Неправильно писать: „г. Арбатов“, „Ленина ш.“, „д.1“, „к.2“, „комн.1“ и так далее.

Просим вас исправить у себя наш адрес в учетных программах, 1С и тд и тп.

Если это не исправить, то концовка такова: покупатель будет лишен возможности принять суммы НДС к вычету.

Просим вас проверять документы, выданные нами. Исправления будут вручную и возможны опечатки/ошибки и тд. Сразу исправим.»

— Алёна Виноградова

Подобные письма начали массово поступать бухгалтерам. Перепроверяете ли вы каждого контрагента на строгое соответствие его адреса ЕГРЮЛ?

6-НДФЛ и даты уплаты налога

Пожалуй, одним из сложных моментов в заполнении формы 6-НДФЛ — это правильное заполнение дат: дата фактического получения дохода, дата удержания налога, срок перечисления налога:

Друзья!

Вопрос по заполнению 6-НДФЛ.

Работодатель (ИП) порой платит п/налог в субботу или воскресенье. Форму подгоняем под платежи, не без этого.

При заполнении формы в Сбис выскакивает предупреждение «Срок уплаты не может быть выходным или праздничным днем».

Собственно вопрос: получим протокол с ошибкой или нет? И так уж ли критично — платить п/налог в выходные?

— Татьяна Бакчеева

Какую дату указать, чтобы избежать ошибок? Для большей подстраховки в принятии решения, можно обратиться к письму ИФНС № БС-4-11/8568@ от 16.05.2016 г.

Фиксированные взносы ИП

Вопрос, который обсуждается в бухгалтерских кругах довольно часто, — 1% с дохода свыше 300 000 рублей. Когда на его сумму можно уменьшить налог? У автора вопроса чуть иная ситуация и скажем так, нестандартная:

ИП в прошлом месяце сверялся с налоговой по платежам. Налоговая сказала, что он не должен был платить 1% от суммы, превышающей 300 тыс. руб.

Якобы 1% платится от суммы, превышающей 300 тыс.руб. в квартал, а не за год. Поэтому все что он платили, ему должны будут вернуть. В присутствии инспектора написал заявление в налоговую. В НК написано свыше 300 тыс. за РАСЧЕТНЫЙ период, а в ст. 10 212-ФЗ О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС 2017 написано, что расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Или я что-то не понимаю?

— Евгения Ковалёва

Кто не прав в данном вопросе: не компетентен сотрудник ИФНС или предприниматель что-то не так понял? Но ИП все же написал заявление на возврат переплаты.

Чем может закончиться возврат, узнайте в группе «Красный уголок бухгалтера».

Все о фиксированных взносах ИП в 2017 и 2018 году, читайте наш обзор.

РСВ

Теперь о самом наболевшем: два квартала бухгалтеры бьются с данными сотрудников, указанными в Расчете по страховым взносам.

Два квартала уточняем данные: то базе ИФНС не соответствует СНИЛС, то ИНН, то паспортные данные.

Тема несоответствия СНИЛС, ИНН и паспортных данных: 2 квартала подряд получала уведомление о корректировке. D ИФНС посоветовали сотруднице, по которой было несоответствие, сходить в налоговую. Не чаяла я, что сходит она и решит свой вопрос, но под моим натиском шеф все-таки отправил ее туда, дав полдня отгула. Мне, правда, пришлось объяснить все по телефону в начале администратору, потом инспектору в окошке. Но что оказалось: в базах ИФНС у нее числится старый, чуть ли не советский паспорт. Внесли изменения. Так что, хоть посылай эти пояснения со сканами, хоть нет — бесполезно...

— Яна Вячеславовна

Коллеги рассказали, удалось ли им уточнить данные по сотрудникам.

Требования из налоговой

Налоговые инспекции стали еще чаще присылать требования представить документы или пояснения. Некоторые требования настолько уникальны, что с первого прочтения и не поймешь, что ИФНС запрашивает.

Один из шедевров:

По поводу несвоевременной уплаты НДФЛ предложено предоставить уточненку с пояснительной запиской:

Представленной в связи с выявлением фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Настоящим сообщаю, что за период ... организация осуществляла (фактический вид деятельности). При самостоятельной оценке рисков установлены факты недостаточных документальных свидетельств должной осмотрительности при выборе некоторых контрагентов по ряду сделок, осуществленных нашей организацией за вышеуказанный период. С целью исключения налоговых рисков в части возможности квалификации налоговыми органами таких операций как соответствующих (идентичных, аналогичных по своему содержанию) способам ведения деятельности с высоким налоговым риском, размещенным на сайте ФНС России, (наименование налогоплательщика) проведен перерасчет налоговых обязательств с учетов выявленных фактов и представлена(ы) следующая(ие) уточненная(ые) налоговая(ые) декларация...Принимая во внимание, что данные факты не носят системного характера и не связаны с умыслом получить необоснованную налоговую выгоду, а так же то, что (наименование налогоплательщика) иные способы, соответствующие информации, размещенной на сайте ФНС России, не применялись, прошу учесть добровольно предпринятые меры по снижению налоговых рисков при отборе объектов для проведения выездных налоговых проверок.

— Анастасия Ко

Надеюсь, все поняли, о чём требование?

Делая этот обзор «Красного уголка бухгалтера», мне было непросто выбрать главные темы. Интересных обсуждений с каждым днем все больше. Наша группа открыта для каждого.

Стань экспертом
Любовь Шейко

Специально для Клерк.Ру

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