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По каждой расходной операции ИФНС сможет заявить, что она была для неуплаты налога

03.10.17 10:34
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Публикуем вторую часть статьи про очень важные для бухгалтеров и директоров изменения в правилах налоговой выгоды. В первой части юрист предостерег: даже переговоры с реальным контрагентом могут теперь привести к претензиям налоговой. Сейчас, с одной стороны, опасно не проявлять должную осмотрительность, а с другой — это же может привести к проблемам.

Транзитный характер операций

К доказательству умышленных действий по получению незаконной налоговой выгоды налоговики относят и транзитный характер хозяйственных операций между взаимозависимыми лицами. Туда же попадают и особые формы расчетов. Конечно, не всякая транзитная операция и форма расчетов сами по себе являются признаком умысла. Просто потому, что без таких расчетов иногда просто не могут обойтись взаимозависимые лица.

Относительно самой характеристики расчетов в качестве транзитных следует обратить внимание, что в письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т транзитными операциями названы операции, характеризующиеся совокупностью (одновременным наличием) следующих признаков:

— зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием;

— списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления;

— проводятся регулярно (как правило, ежедневно);

— проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев);

— деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

— с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.

Транзитные расчеты производят все более или менее крупные предприятия, активно и устойчиво ведущие свою предпринимательскую деятельность, периодически имеющие те или иные расчеты с дочерними или иными афиллированными организациями.

Вместе с тем, вопрос о том, должен ли налогоплательщик отвечать за свои расчеты, например, с дочерней организацией и ее дальнейшие расчеты с последующими контрагентами, спорный.

Более логичным было бы считать умыслом замкнутые денежные расчеты, использование необеспеченных ценных бумаг и иного имущества, не представляющего собой материальной ценности.

Получается, что из-за новой нормы из п. 1 ст. 54.1 НК РФ и ее оценочных понятий налоговикам не составит труда найти умысел. Думаю, что этого и стоит ожидать в ближайшем будущем при проверках.

А если умысел не найден? Налоговики все равно смогут придраться

ФНС России в своем письме № СА-4-7/16152@ также обратило внимание на п. 2 ст. 54.1 НК РФ. Его применяют, если умысел не найден.

В п. 2 ст. 54.1 НК РФ указано, что налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу, если одновременно будут соблюдены два условия:

  • целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога (доктрина деловой цели);
  • обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону (реальность операции).
ФНС подчеркнула, что несоблюдение хотя бы одного условия из вышеперечисленных влечет неприятности для налогоплательщика. Ему откажут в учете таких сделок в целях налогообложения в полном объеме.

По п. 2 ст. 54.1 НК РФ есть еще очень важный вывод.

Каждую расходную операцию налогоплательщика, особенно находящегося на ОСНО, можно расценить как имеющей цель неуплату налога. Ведь такие расходы могут увеличивать долю вычетов по НДС, увеличивать расходы для целей исчисления налога на прибыль, соответственно, и благодаря п. 2 ст. 54.1 НК РФ налогоплательщик имеет достаточно простые шансы получить обвинение в неуплате налога.

Что с деловой целью

Критерий деловой цели является опять же гибким, совершенно не объективным критерием. Решение о том, была или нет деловая цель, будут принимать сами налоговики.

Конечно, то, что законодатель указывает на необходимость учета деловой цели сделки при квалификации правонарушений, это хорошо.

Ведь раньше ни инспекторы, ни суды при вынесении решений не уделяли этому должного внимания.

И были ситуации, когда у налогоплательщика, например, деловая цель возвести жилой дом. Он нанимает подрядную организацию, а она пользуется трудом неофициально трудоустроенных работников, использующих при выполнении работ собственные инструменты, технику и оборудование. И налоговики заявляют вот что. Инспекторы ссылаются на невозможность выполнения контрагентом обязательств через набор формальных признаков: отсутствие основных средств, расходов на ведение деятельности, выплату заработных плат и т.п.

П. 2 новой ст. 54.1 НК РФ требует смотреть на реальность сделки. Т.е. она должна быть исполнена именно тем контрагентом, который указан в первичных документах, либо лицом, которому исполнение такого обязательства передано в силу договора, закона.

Но порой даже при реальном товарообороте и выполнении работ налоговики прибегают опять же к формальностям, ссылаясь на отсутствие у контрагентов ресурсов для ведения деятельности. И указывают на нереальность операции.

В результате формального подхода проверяющих, на добросовестных налогоплательщиков перекладываются последствия нарушения контрагентами законодательства, хотя сам налогоплательщик к деятельности таких субъектов никакого отношения не имеет.

В ответ на такие доводы инспекторы заявляют о непроявлении осмотрительности, и как следствие, переложении ответственности с контрагентов на налогоплательщика. Но как эту осмотрительность проявить, не нарвавшись на выводы инспекторов о согласованности поведения, в условиях текущей судебной практики никому не понятно.

Соответственно, принятые нормы в ст. 54.1 НК РФ являются лишь обобщают текущие позиции судов, но нисколько не улучшают правовую среду.

Через принятые «резиновые» нормы ст. 54.1 решение судьбы бизнеса окончательно отдано законодателем на откуп налоговиков, которые сами ни дня в жизни предпринимателями не были.

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Александр Трапезников

юрист ООО «Инвест-аудит»

Специально для Клерк.Ру

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