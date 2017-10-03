Доживут ли до старости пенсфонды. Почему пенсионный возраст все равно придется повышать?

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Негосударственные пенсионные фонды находятся в состоянии неопределенности. С одной стороны, на них давят проблемы в банковском секторе. С другой — регулятор не спешит представлять подробный проект системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Выживут ли НПФ в России в ближайшем будущем?

«Сафмар» просит не беспокоиться

Всю прошедшую неделю название «Бинбанк» постоянно мелькало в заголовках прессы. Ситуация с санацией кредитной организации из топ-10 заставила понервничать в том числе и клиентов негосударственных пенсионных фондов, ведь с именем владельца главного акционера банка Микаила Шишханова ассоциируется не только этот финансовый институт, но и одна из крупнейших в России групп пенсионных фондов — «Сафмар». Недавно Банк России заявил, что пенсионные фонды группы «Сафмар» не войдут в периметр санации, а НПФ «Сафмар» является 100-процентной дочерней компанией ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции».

«Ситуация с Бинбанком не может отразиться на текущей деятельности НПФ: фонды работают в обычном режиме, идет обслуживание клиентов, выплачиваются пенсии. Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям, составляющим около 95% от общего объема пенсионных активов под управлением», — заявил Банки.ру исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Он добавил: «Конечно, некоторых клиентов, в первую очередь корпоративных, беспокоит ситуация вокруг Бинбанка, но мы проводим встречи с ними, разъясняем ситуацию, отвечаем на вопросы».

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы «Сафмар» и страховая компания «ВСК» не войдут в периметр санации Бинбанка. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Тем не менее опрошенные участники рынка не исключают, что регулятор все-таки доберется до пенсионных фондов Михаила Гуцериева. ЦБ уже заявил, что намерен использовать девелоперские активы группы. Однако, как показывает практика, сумма санации может оказаться выше той, которая озвучивается изначально. Таким образом, если денег Микаила Шишханова для погашения обязательств не хватит, регулятор может обратить внимание и на пенсионные фонды.

«На мой взгляд, основная задача огромного интервью, которое Шишханов дал «Ведомостям», заключается в том, чтобы заявить ЦБ: «Я отдам последние штаны, только не трогайте активы Гуцериева, он ни при чем». А у Гуцериева как раз-таки и есть что взять — «РуссНефть» и НПФы. Им очень не хочется это отдавать», — отметил участник рынка, пожелавший остаться неназванным. По его словам, многое будет зависеть от юридической конструкции, с помощью которой оформлены бизнес-отношения между Гуцериевым и Шишхановым.

Рейтинговые агентства также пока не спешат исключать риски, связанные с возможным вмешательством ЦБ в бизнес НПФов группы «Сафмар». «Наша позиция по рискам этих фондов выражена в действующих рейтингах надежности — «ruA-» у «Сафмара» и «ruBBB-» у «Доверия». При этом мы поставили под наблюдение оба рейтинга, принимая во внимание наличие экономических и деловых взаимоотношений фондов с Бинбанком. После всестороннего изучения влияния ситуации с Бинбанком на фонды группы «Сафмар» мы обновим действующие рейтинги», — заявил управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Впрочем, клиентам фондов группы в любом случае беспокоиться не о чем. «Что бы ни случилось дальше с фондами «Сафмар», это никак не отразится на их клиентах. Потому что даже в гипотетическом случае смены политики ЦБ и включения фондов в портфель активов, передаваемых ФКБС, это всего лишь приведет к смене акционеров, но сами фонды продолжат работу в прежнем режиме», — уверен генеральный директор ООО «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

Денег хватит на всех

Чтобы спасти два таких крупных банка, как «Открытие» и Бинбанк, ЦБ придется раскошелиться. По предварительной оценке регулятора, в каждом из банков «дыры» составят сотни миллиардов рублей. В этих условиях особенно сильны страхи по поводу возможного банкротства крупных НПФов.

Впрочем, опрошенные Банки.ру эксперты уверены, что у клиентов пенсионных фондов не должна болеть голова о том, хватит ли у Банка России денег, чтобы погасить обязательства всех потенциальных банкротов. На системе страхования пенсионных взносов необходимость спасать кредитные организации никак не скажется. Основой для формирования системы гарантирования пенсионных накоплений должны быть взносы, уплачиваемые НПФ и Пенсионным фондом России в АСВ. До 2023 года ставка составляет 0,025% расчетной базы.

«Конечно, понадобится несколько лет, чтобы сформировать полноценный фонд за счет этих отчислений. В любом случае, ЦБ, принимая решение о санации кредитных организаций и НПФ, рассчитывает свои возможности и риски. Поэтому нехватка средств в фонде гарантирования пенсионных накоплений, по аналогии с банками, должна покрываться Центробанком», — отмечает президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Сергей Околеснов указывает, что у каждого сектора свои страховые фонды. Кроме того, санировать НПФ, по его словам, регулятору в любом случае будет намного проще, чем банк. «В случае с НПФ не нужна мгновенная ликвидность. В санируемый банк за вкладами сразу же обращаются вкладчики, тогда как деньги будущим пенсионерам необходимо выдавать постепенно и только после выхода на пенсию, что массово не произойдет раньше 2022 года», — поясняет Околеснов. (В российской накопительной пенсионной системе участвуют граждане не моложе 1967 года рождения. При сохранении нынешнего пенсионного возраста женщины 55 лет от роду могут уйти на пенсию как раз в 2022 году, а первые мужчины — участники системы — в 2027-м.)

Инвесторы разочаровываются в НПФ

Ситуация с Бинбанком немного встревожила клиентов негосударственных пенсионных фондов. Однако, по мнению Сергея Околеснова, напряжение уже спало, а будущие пенсионеры снова начали спать спокойно, чего не скажешь об акционерах НПФ. Опрошенные эксперты считают, что отношение к этому бизнесу инвесторов меняется в худшую сторону. На рынке известны три крупные группы: «Сафмар», «Открытие» и О1. Каждая агрессивно скупала активы и так же агрессивно занималась привлечением новых клиентов.

Сейчас все три чемпиона, по словам опрошенных участников рынка, находятся не в лучшей форме. Эксперты отмечают, что инвесторы, которые раньше рассматривали возможность выхода на пенсионный рынок, решили сделать паузу и посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг вышеперечисленных игроков.

Дополнительные риски несут фонды, которые держат в своих портфелях акции пострадавших банков. «Проблемы могут возникнуть у тех фондов, кто держал крупные пакеты акций санируемых банков, которые могут обесцениться в случае отрицательной стоимости капитала», — говорит Сергей Околеснов. В этих условиях не исключено, что несколько крупных игроков в обозримом будущем передадут свои активы в Фонд консолидации банковского сектора.

Кроме того, дополнительный негативный фактор для рынка связан с блокировкой удостоверяющих центров, которые позволяли клиентам НПФов дистанционно переходить из фонда в фонд. Это привело к резкому снижению активности агентов по продажам пенсионных продуктов, коими являлись в первую очередь банки, что также скажется негативно на отрасли в целом, уверен Околеснов. «Граждане более внимательно относились к своим правам по переходу из ПФР в НПФ и выбору фондов и вообще заинтересовались этой темой благодаря активности агентов по продажам, которые им об этом рассказывали. Снижение их активности приведет к размыванию интереса», — предупреждает эксперт.

По мнению Околеснова, на рынке НПФ началась стагнация, не ожидается ни серьезных законодательных изменений, ни интересных сделок в ближайшие месяцы. «Не следует ждать агрессивных покупок. Сделки возможны в случае выхода каких-то акционеров из пенсионного бизнеса по бросовым ценам, потому что тогда ими могут заинтересоваться традиционно консервативные покупатели — группа «Ренова», «Русские фонды» или даже ВТБ», — полагает Околеснов.

Что такое ИПК, непонятно нам пока

На фоне насущных проблем, связанных с трещащими по швам крупнейшими банками, на второй план отошла долгожданная концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так активно обсуждалась еще несколько месяцев назад. Банк России вместе с Минфином пока так и не представил НПФам проработанный документ, ограничиваясь лишь отдельными заявлениями. В частности, на форуме Минфина заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что ведомству пришлось отказаться от автоподписки в пользу авторегистрации, когда будущий пенсионер подключается к новой системе и начинает перечислять часть своей зарплаты в накопительный компонент не автоматически, а с помощью работодателя.

Эта новость не огорчила участников рынка. «Мы рассчитываем на то, что система ИПК будет внедрена. Но для нас важно, чтобы это произошло в том виде, который будет способствовать важнейшим целям этого механизма — сбалансированности всей пенсионной системы, развитию накопительного компонента и увеличению пенсий граждан. Мировой опыт свидетельствует, что достижение этих целей возможно только при массовом охвате граждан, условием которого является автоподписка», — заявил Сергей Беляков. С ним соглашается Евгений Якушев: «Отказ от автоподписки и замена ее на авторегистрацию многократно снизит вовлечение граждан в ИПК и превратит эту систему просто в одну из схем негосударственного пенсионного обеспечения».

Сергей Беляков полагает, что отсутствие автоподписки не позволит системе стать массовой. «По нашим расчетам, максимум 10% от тех людей, которые сейчас имеют накопления, могут присоединиться к ИПК. Кроме того, для успешного развития системы необходимо повышение уровня зарплат в стране, поскольку у большинства граждан нет средств для того, чтобы делать добровольные отчисления на свой пенсионный счет. Среднемесячных зарплат в 30—40 тысяч рублей явно недостаточно для развития ИПК», — уверен эксперт.

Впрочем, по мнению Сергея Околеснова, в текущих условиях бессмысленно рассуждать о плюсах и минусах системы, которая пока существует на уровне абстрактных заявлений. «Тема ИПК отошла на второй план. Так как фактически ее запуск означает косвенное повышение налогов, до президентских выборов никакой ясности мы, скорее всего, не получим», — говорит эксперт. О том, что случится после выборов, никто не решается гадать. «Система пока вызывает столько вопросов, что в окончательном варианте законопроекта она может окончательно измениться», — подчеркнул Околеснов.

Пенсионный возраст повышать придется

Еще одна обсуждаемая, но непопулярная мера связана с повышением пенсионного возраста. На ее принятие эксперты также не рассчитывают до окончания выборов. Впрочем, после того как новый президент будет избран, вероятно, это решение все-таки будет принято. «Повышение пенсионного возраста — мера безальтернативная в связи с демографическими изменениями. Численность работающих граждан уже в следующем десятилетии может сравняться с численностью пенсионеров. К сожалению, эта непопулярная мера во многом стала следствием упущенного времени на реформирование и развитие накопительного компонента», — считает Сергей Беляков.

Другие опрошенные Банки.ру эксперты отметили, что в России, помимо повышения пенсионного возраста, необходимо сильно сократить льготные категории граждан, которые имеют право досрочно выходить на пенсию. Для НПФов повышение пенсионного возраста станет хорошей новостью. «Это будет означать сдвиг периода массовых выплат пенсий и удлинение периода инвестирования», — полагает Павел Митрофанов.

Впрочем, положительно это изменение скажется не только на негосударственных пенсионных фондах, но и на будущих пенсионерах, уверен Сергей Беляков: «Это будет способствовать увеличению продолжительности трудовой активности (уже сейчас почти каждый третий россиянин продолжает работать после оформления пенсии). Кроме того, увеличится и период стажа и накоплений, а значит, будущие пенсионеры будут получать больше».