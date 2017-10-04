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ПФР просит сдать СЗВ-М раньше, грозится взыскать лишнюю пенсию сотрудников и готовится проверять РСВ

04.10.17 08:48
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Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке получила из ПФР письмо довольно внушительного объема и креативного содержания. Там и о досрочной сдаче отчетов за период, который еще не завершен, и о взыскании излишней пенсии с пенсионера и его работодателя, и о совместной работе ПФР и ФНС по обработке РСВ в части соответствия СНИЛС и ФИО сотрудников и об актуализации контактных данных страхователей.

Но обо все по порядку.

Какие-то проблемы с приемом СЗВ-М?

Пенсфонд сообщает, что в последние дни сдачи отчетов к ним поступает слишком много файлов, из-за чего образуется очередь и обработка документов тормозится. ПФР не успевает быстро обработать такие объемы. В этой связи «пенсионщики» рекомендуют отправлять отчеты досрочно, не дожидаясь конца месяца. Например, уже сейчас можно отправить СЗВ-М за октябрь.

1. Просим отправлять отчеты СЗВ-М по некрупным предприятиям, начиная с 1 числа месяца. Можно отправлять за сентябрь - уже в сентябре, начиная с 1 сентября. За октябрь-уже в октябре, начиная уже с 1 октября.
Разъяснения: Большой объем направляемой отчетности в последние дни(13,14.15 число месяца) приводят к тому, что данная информация накапливается и образуется очередь, что влечет за собой медленную обработку пакетов МИЦ ПФР.
Для устранения данной проблемы целесообразно осуществлять прием от страхователей отчетных документов планомерно на протяжении всего периода отчетной кампании.

Добавим, некоторые отделения ПФР решают проблему неравномерной сдачи отчетности другим способом. Так, в частности, ОПФР по Еврейской АО ежемесячно публикует график сдачи СЗВ-М, в котором перечислены страхователи с указанием точной даты (в пределах установленного для сдачи срока), когда отчет необходимо направить в ПФР. Если каждый будет сдавать отчет в назначенный дань, это предотвратит хаос, считают в ПФР и выражают уверенность, что такой метод сдачи выгоден в том числе и работодателям.

Наши читатели не ценили креатив ОПФР и выразили глубокие сомнения в том, что страхователи в массе своей будут соблюдать график. Ведь по закону на сдачу СЗВ-М отводится 15 дней, а не один, который указан в графике.

А если не сдать СЗВ-М вовремя?

В письме, полученном нашей читательницей из ПФР, сообщается, что несвоевременная сдача отчета грозит не только штрафами, но и взысканием излишне выплаченной пенсии. Ведь не получив отчет, в котором числятся работающие пенсионеры, ПФР посчитает, что они уволены, неправомерно проведет индексацию, из-за чего пострадает бюджет.

2. Чем грозит несвоевременная сдача отчетности? - (КоАП на руководителя+штраф за несвоевренную сдачу).
3. Самое неприятное. если опаздание более чем на 2 недели после предельного срока. По ФЗ-400 сообщаем, что с 01.02.2016г, в связи с внесением изменений в Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", пенсионерам, осуществляющим работу, суммы страховой пенсии выплачиваются без учета индексации. В случае непредставления отчета по СЗВ-М (опаздание представления отчета более 2-х недель) пенсионер приобретает статус "неработающего" пенсионера и ему пересчитывается пенсия с индексацией.
Согласно ст.1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, которое без установленных законом оснований приобрело имущество, обязано возвратить неосновательно приобретенное имущество (неосновательное обогащение). В случае отказа добровольно произвести возмещение УПФР будет вынуждено обратиться в суд для принудительного взыскания указанной суммы (с пенсионера или с организации).

Напомним, мы писали о подобной ситуации, в которую попала читательница нашего форума. Компания поздно сдала СЗВ-М. К тому моменту ПФР уже успел проиндексировать пенсию сотрудницы и обнаружив неправомерность такой индексации (ввиду того, что пенсионерка продолжала работать) потребовал от работодателя возместить убытки - вернуть часть пенсии, полученной сотрудницей за несколько месяцев.

Скоро ПФР начнет сверять данные в РСВ. Готовьтесь

В письме ПФР, полученном нашей читательницей, содержится информация также об РСВ, сданных в налоговую инспекцию. Скоро «пенсионщики» обещают начать обработку сведений в части соответствия ФИО и СНИЛС. Страхователям будут рассылаться уведомления об устранении ошибок, на исправление которых дают 2 дня. В этой связи ПФР просит работодателей обновить свои контактные данные, чтобы взаимодействие ПФР и бухгалтеров проходило без заминок.

4. СКОРО!!!! Управлениями ПФР и ФНС начнется совместно обработка сведений из отчетности, плательщиков страховых взносов, представляемой в налоговые органы, за отчетные периоды с 2017 года, которые находятся в ошибочном состоянии из-за ошибки в ФИО/СНИЛС. Управления ПФР будут направлять в организации "Уведомление об устранении ошибок несоответствия ФИО/СНИЛС, выявленных при обработке отчетности, поступившей из ФНС России и данных в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц".
В течение 2-х дней после получения протоколов из ФНС организация должна отработать Протокол ошибок. При обнаружении ошибок несоответствия ФИО-СНИЛС в сведениях из отчетности, представленной в налоговые органы (опечатки, допущенные страхователем и т.п.) необходимо исправить ошибки и заново направить исправленный пакет отчетности в налоговые органы.
Поэтому просим сообщить в ПФР реальные контактные телефоны(городские, сотовые. по которым можно дозвониться, а также ФИО бухгалтера и ФИО руководителя. ФИО работника кадровой службы, т.к. последняя информация о телефонах - у нас, ПФР, есть только в РСВ за 4 кв 2016. Прошу в теме письма написать : КОНТАКТЫ!!! и вложить через "Переписку" письмо с указанной контактной информацией или написать, как сообщение.

Напомним, по данным опроса, проведенного на нашем сайте, с проблемами при сдаче РСВ, в том числе из-за СНИЛСов сотрудников, столкнулись 85% бухгалтеров.

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Наталья Петрова

корреспондент «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

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