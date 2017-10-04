Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ

60

Банк России выпустил методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 21.07.2017 г. № 18-МР. Какие операции клиента могут попасть в ранг сомнительных?

Напомним, что сейчас банки имеют право блокировать счет клиента в случае выявления признаков, установленных как Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон №115-ФЗ), так и рекомендациями Росфинмониторинга и ЦБ РФ (Письмо Банка РФ от 31.12.2014 г. №236-Т).

Например Банкам предоставлено право отказать в выполнении распоряжений клиента в совершении операций по счету не только в случае непредставления документов, необходимых для фиксирования информации, но и в случае возникновения соответствующих подозрений относительно проводимой операции (п.11 ст.7 Закона №115-ФЗ).

Перечень сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны банка, приведен в ст.6 Закона №115-ФЗ. Например, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма сделки равна или превышает 600 тыс.рублей (либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс.рублей, или превышает ее).

В рамках реализации Закона №115-ФЗ ЦБ РФ были выпущены очередные Рекомендации по контролю за сомнительными операциями клиента.

Важно! Данные Рекомендации содержат свод ориентиров, которые должны использовать банки при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Перечень подозрительных операций

Обозначим существенные факторы, которые могут вызвать подозрения у банка в неблагонадежности клиента.

1 фактор

Со счета клиента не производятся выплаты заработной платы работникам компании, а также связанные с ними перечисления НДФЛ и страховым взносам.

Кроме того, если производимые платежи компании не соответствуют среднесписочной численности сотрудников и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм заработной платы (налогооблагаемой базы), то такая операция также подпадает под критерий сомнительной.

Сам же критерий признака, свидетельствующего о том, что по счету компании уплата налогов или других обязательных платежей не осуществляется (либо осуществляется в незначительных размерах), не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета, предусмотрен в ранее выпущенных методических рекомендациях ЦБ РФ от 13.04.2016 г. №10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», от 02.02.2017 г. №4-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

Важно! То есть фактически банк должен сопоставлять показатели реальной заработной платы со среднесписочной численностью компании.

Банк должен взять под контроль ситуацию, когда ФОТ клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума, а по счету осуществляется уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы.

Важно! В качестве критерия достаточности налоговых платежей (взносов) банкам рекомендуется исходить из значения, приближенного к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента, либо незначительно превышающего данное значение.

Остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету.

Но у клиента могут быть временные финансовые трудности либо его финансово-хозяйственная деятельность носит сезонный характер.

3 фактор

Основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами деятельности.

Со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие).

Отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания.

Резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств.

Фактически банк должен контролировать как осуществляется предпринимательская деятельность клиента, какие виды доходов получает компания и какие при этом несет расходы.

4 фактор

Денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (операциям по реализации товаров, оказанию услуг, передаче денежных средств в обеспечение обязательств, предоставлению займов, реализации лома металлов).

Но данная ситуация связана с особенностью финансово-хозяйственной деятельности клиента. Например, если компания приобретает товары (работы, услуги) с НДС, а впоследствии осуществляет операции по реализации лома, то в одном из периодов может возникнуть только вычет НДС.

5 фактор

IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор устройства, с которого клиент получает доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления переводов денежных средств совпадает с адресами сомнительной фирмы (счета которой были закрыты банком в рамках реализации «противолегализационных» мероприятий).

При выявлении таких факторов банк относит такого клиента к категории повышенного риска и реализовывает в отношении него мероприятия, направленные на минимизацию риска отмывания.

Важно! С целью единообразного применения банками кодов видов признаков, указывающих на необычный характер сделки, ЦБ РФ в Рекомендациях приводит свод наиболее распространенных типов сомнительных операций с присвоенными кодами вида признака операции. Например, сомнительной операции «перевод денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента по операциям, связанным с покупкой векселей» присвоен код 1805.

Как уже было отмечено в начале статьи, это не первые (и не последние) рекомендации ЦБ РФ в части контроля за деятельностью клиента.

Таким образом, обслуживающий банк наряду с налоговыми органами, становится еще одним контролирующим органом. Причем контроль охватывает как хозяйственные операции, производимые клиентом, так и его налоговые платежи (взносы).