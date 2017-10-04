Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф

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Громкое дело недавно закончилось в Екатеринбурге почти миллионным штрафом из-за использования нелицензионной 1С.

Житель Екатеринбурга пользовался нелицензионными программами MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие». В 2016 году его привлекли за это к уголовной ответственности. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег. Правообладатели программ — корпорация «Майкрософт» и ООО «1С» — обратились в суд Екатеринбурга с иском о взыскании компенсации за незаконное использование авторских прав. В итоге летом 2017 года суд взыскал с ответчика 887 725 рублей, в том числе 291 147 рублей в пользу корпорации «Майкрософт», 584 720 рублей в пользу ООО «1С», 11 958 рублей — госпошлину.

Многие ли читали лицензионный договор 1С? Может, и многие, но точно не все.

В этом видео — об основных особенностях лицензирования программных продуктов 1С.