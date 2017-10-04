17 лайфхаков, которые сэкономят вам тысячи рублей. Рубрика «Личная бухгалтерия»

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Подобрали для вас несколько рекомендаций из разных сфер жизни, следуя которым без особых усилий, вы сможете «вернуть» в свой кошелек не одну тысячу рублей.

1. Выжимайте из своего принтера максимум. Если в принтере черные чернила, при распечатке измените цвет текста на темно-синий. Это позволит использовать картридж на пару раз дольше обычного. При распечатке текста всегда устанавливайте шрифт Garamond, откажитесь от популярных Times New Roman или Arial. Garamond использует меньше чернил.

2. Ваше чистящее средство с распылителем закончилось? Не спешите покупать новую бутылку. Купите аналогичное средство, но без распылителя — и перелейте жидкость в пустую емкость из-под прежнего чистящего средства. Как правило, бутылки без распылителя стоят дешевле. Кроме того, чем реже вы выбрасываете в мусорный бак пластиковые отходы, тем меньший ущерб наносите окружающей среде. В этом случае не толькокошелек, но и природа скажут вам «спасибо».

3. Откажитесь от корзины в супермаркете. Если вы забежали в продуктовый магазин, чтобы купить «самое необходимое», не берите с собой тележку или корзину для покупок. Вероятно, это поможет вам купить лишь то, что вы запланировали, и не больше.

4. Не игнорируйте молнию на одежде. Никогда не забывайте перед стиркой застегнуть все предметы с «молнией». Для другой одежды маленькие «зубцы» застежки — настоящие бензопилы. Они разрывают одежду и портят стиральную машину.

5. Научитесь жить синхронно с днем и ночью. Организуйте график сна и бодрствования таким образом, чтобы большая часть вашего сна совпадала с темным временем суток, а большая часть бодрствования — со светлым. Это позволит не только сэкономить на электроэнергии, но и просыпаться с чувством бодрости и невероятной энергией.

6. Носите с собой пять тысяч одной купюрой. Исследования показывают, что если вы платите наличными, а не банковской картой, то тратите, в большинстве случаев, меньше. В этом плане можно пойти еще дальше. Носите с собой только крупные купюры, которые сложнее разменять. Это убережет вас от импульсных покупок.

7. Освободите розетки. Окиньте взглядом жилье и посмотрите, как много приборов круглосуточно включены в розетки? Давайте посчитаем — компьютер, электрочайник, стиральная машина, телевизор, ноутбук, зарядное устройство для телефона. Выключайте! 10 приборов в режиме ожидания — плюс 300 руб. ежемесячно к вашему счету.

8. Кипятите в меру. Снова об экономии электричества. Когда вы кипятите воду в электрическом чайнике, не наполняйте его полностью, если собираетесь выпить всего одну чашку чая. Наливайте в чайник ровно столько воды, сколько необходимо.

9. Сделайте собственный смягчитель одежды. Перестаньте тратить деньги на разнообразные ополаскиватели-смягчители ткани. Наверняка в вашем доме найдется старая шерстяная пряжа и пара изношенных колготок. В поисковике Google по запросу «сделать шерстяные шары» вы найдете видеоинструкцию по применению вышеуказанных предметов. Добавляйте эти шары в стиральную машину во время стирки — они помогут сохранять одежду мягкой и приятной на ощупь без использования химических и финансовых средств.

10. Надежно ли закрыт ваш холодильник? Уплотнения, располагающиеся на дверях холодильника и морозильной камеры, необходимо периодически заменять. Это позволит избежать потери электроэнергии. Приоткрытый холодильник, пытаясь «морозить сильнее», расходует больше электричества. Чтобы выяснить, плотно ли закрыт ваш холодильник, разместите между дверью и основанием холодильника денежную купюру. Если она вытаскивается легко, вам необходима замена уплотнения. По той же причине старайтесь как можно чаще размораживать холодильник — огромные сталактиты в морозильной камере также принуждают тратить вашего хранителя еды больше электроэнергии.

11. Создайте собственный эко-очиститель. Вместо того, чтобы покупать необоснованно дорогие чистящие средства, найдите у себя в доме стеклянную бутылку, заполните его корками от любых цитрусовых и залейте горячей водой и белым уксусом в пропорциях 1:1. Накройте крышкой и оставьте на неделю. Затем вкрутите в бутылку распылитель и используйте полученное средство по назначению. Оно станет вашим незаменимым помощником при мытье полов, мебели, ковров.

12. Держитесь подальше от дополнительных услуг. Если вы пришли в магазин бытовой техники за пылесосом — покупайте только пылесос. Не покупайте дополнительные многолетние гарантии к нему. В 99% случаев подобные предложения — лишь дополнительные траты. Да, они действительно являются дополнительной защитой к товарам, однако большинство из них никогда не используются. Многие поломки техники попадают под действие гарантий ее производителя.

13. Покупайте товары под брендом магазина. Наверняка вы замечали, что, к примеру, салфетки в магазине «Дикси», продающаяся под брендом этой торговой сети, дешевле, чем салфетки других брендов. Покупая продукты под собственным брендом супер- или гипермаркета, вы можете сэкономить в среднем до 25% от средней стоимости товара без потери качества.

14. Берегите себя от импульсных покупок в интернете. Покупая на сайте, к примеру, телевизор, всегда ищите конкретный продукт, который вам нужен, не просматривайте разделы категорий. Если ищете DVD-плеер, пишите в поисковике интернет-магазина «DVD-плеер», не пишите «электроника». Вы не только спасете себя от непредвиденных расходов, но и быстрее найдете то, что вам необходимо.

15. Совет для дачников: откажитесь от газонов. Если у вас есть дача, подумайте, так ли практично высаживать на ней цветы и кустарники? Подойдите к этому вопросу практично: задумайтесь о том, что вас сможет прокормить. Цветущий кабачок не менее прекрасен, чем цветущая астра, однако первый приносит гораздо больше практической пользы. Сегодня написано множество литературы, которая поможет превратить участок в прекрасный плодоносящий сад.

16. Не избавляйтесь от дождевой воды. Если у вас есть дача, установите на ней несколько бочек — пусть они наполняются, когда идет дождь. Тогда вы сможете поливать растения и экономить на счете за воду.

17. Не ленитесь готовить. Не забывайте, что покупая в супермаркетах мытую морковь или нарезанную свеклу, вы платите за эти продукты больше, чем если бы купили их в «первозданном виде». Лень вообще не очень хороший товарищ экономии, поэтому помните: чистка одной морковки не займет у вас больше одной минуты.