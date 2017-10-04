Клерк.Ру
 
0
0

Как региональные праздники могут привести к проблемам с налоговой

04.10.17 11:49
30

Некоторые из проблем в нашей стране как бы слегка «заштукатурены». Иначе говоря, они есть, но официальные лица предпочитают делать вид, что их не существует. По разным причинам. Но крайними, как правило, оказываются рядовые граждане и организации.

В какую ситуацию может попасть компания

В частности, ситуацию с региональными праздниками мы рассмотрим на примере писем Минфина России от 27.01.14 № 03-02-07/1/2783 и письма ФНС России от 31.10.14 № СА-4-7/22585@.

Итак. Филиал компании зарегистрирован в Республике Татарстан. Он получил требование о представлении документов в налоговую инспекцию. Последний день выполнения требования выпадает на 6 ноября, который в Татарстане является нерабочим праздничным днём. Это День Конституции республики. Законом Республики Татарстан от 19.02.92 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» в республике установлены дополнительные нерабочие праздничные дни, в том числе День Конституции Республики Татарстан — 6 ноября. (Помните «парад суверенитетов»)?

Напомним, что региональные праздники есть в Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Республике Адыгея, Республике Дагестан, Республике Алтай, Кабардино-Балкарской республике, Республике Тыва, Чеченской Республике, Чувашской Республике и Саратовской области.

Продлевается ли срок из-за такого праздника?

Возникает вопрос: продлевает ли региональный праздник срок представления документов по требованию налоговой инспекции?

Минфин России ответил так.

В п. 7 ст. 6.1 НК РФ установлено, что в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным или нерабочим праздничным днём, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом рабочим днём считается день, который не признаётся в соответствии с законодательством РФ выходным или нерабочим праздничным днём.

НК РФ не предусмотрен перенос определённого законодательством о налогах и сборах срока, если последний день этого срока приходится на нерабочий праздничный день, установленный уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ.

Выходные и нерабочие праздничные дни определены соответственно в ст. ст. 111 и 112 ТК РФ. При этом ТК РФ не определены полномочия субъектов РФ по установлению нерабочих праздничных дней на территориях субъектов РФ.

Вот так — «полномочия не определены», но руководству Татарстана, видимо, это не очень интересно. А Минтруд Республики Татарстан вообще, давая разъяснения компаниям и гражданам, считает по-другому. И, насколько мы понимаем, как-то никому особо и не хочется поднимать вопрос о соответствии местных законов федеральным. Правда?

И вот ещё один интересный вопрос: а налоговые инспекции, располагающиеся в Республике Татарстан, 6 ноября работают?

Видимо, всё-таки не работают, так как потом появилось письмо ФНС России от 31.10.14 № СА-4-7/22585@, где речь шла уже о Республике Адыгее, местном нерабочем дне, и сроке представления декларации о налоге на прибыль, но не суть важно.

В принципе, налоговики вначале повторили тезисы Минфина России из предыдущего письма, но копнули чуть глубже.

В ст. 5 ТК РФ предусмотрено, что регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений производится в том числе региональными законами, содержащими нормы трудового права. В ст. 6 ТК РФ, разграничивающей полномочия федеральной власти и властей субъектов РФ, установление нерабочих праздничных дней к исключительному ведению федеральной власти не относится.

Согласно п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» соответствующие органы государственной власти в РФ вправе по просьбам религиозных организаций объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях.

Объявление таких дней законодательством субъекта РФ выходными дополнительно к перечню, установленному в ст. 112 ТК РФ, не противоречит трудовому законодательству. Об этом, например, было сказано в Постановлениях ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.06.13 № А10-3800/2012, ФАС Уральского округа от 03.10.13 № Ф09-9842/13 и ФАС Поволжского округа от 30.10.12 № А56-11538/2012.

Право субъектов РФ устанавливать в своем регионе дополнительные нерабочие праздничные дни подтверждено в Постановлении Президиума ВС РФ от 21.12.11 № 20-ПВ11.

А что в судах?

Кстати, в пользу налогоплательщиков уже были приняты Постановления ФАС Поволжского округа от 09.06.06 № А65-24021/2005-СА2-11 и ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.07.06 № А58-8975/05-Ф02-3786/06-С1, где судьи пришли к выводу, что региональный праздничный день продлевает установленный налоговым законодательством срок для представления отчётности.

Но не стоит радоваться. Есть и Постановление ФАС Поволжского округа от 26.02.13 № А65-11149/2012. Там суд пришёл к выводу, что празднование Дня Конституции Республики Татарстан не продлевает срок на подачу апелляционной жалобы.

Ну и наш персональный совет. Не стоит доводить ситуацию до крайней точки. Проще всего просто подать документы до местного праздника. И спокойно отдыхать.

Стань экспертом
Яков Назаров

аудитор, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». От чего у бухгалтеров нервотрепка: раздражает «Мое дело», НДС поменяют, будущее учета и уголовку тоже
 
Бухгалтеру
 
Будущее бухучета. К чему готовиться и почему скрыть данные учета будет невозможно
 

»
Мнения 106
Аноним
В статье мало фактов. В Моём Деле есть реальные недочёты. Вместо этого Клерк раскритиковал:1. &nb...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
Кто о чем, а я снова про парк.  "достали" своим и парком, и Краснодаром. Флешмоб еще провод...
10 причин переехать на юг России
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Если "бизнес" получает прибыль 30-50 тысяч рублей в месяцТо з...
Упрощенцев ждет беда. Все из-за онлайн-касс
Аноним
Т.е. как, работаем три года, платим вовремя, не имеем долгов и нам скидка? С чего такая щедрость то?
Как получить скидку к тарифу ФСС
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А вроде говорят, что купить фискальные накопители не так доро...
Упрощенцев ждет беда. Все из-за онлайн-касс
Аноним
Клерк- это же сайт для чтения контента в этом-то и ошибка! - Клерк - это сайт для ОТСЛЕЖИВАНИЯ н...
Оцените новый дизайн «Клерка»
Клерк
katrin0610
Надежда-25, Вы писали:И снова недовольные нашлись! Дамы и господа, вам в этой жизни хоть что-то в...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
С.В
Не надо тиражировать популистские глупости некоторых депутатов. Они даже с калькулятором считать ...
Покупателей обяжут платить НДС за поставщиков
Аноним
На сколько наш народ терпелив..."нас бьют, мы летаем..."...но, до одной поры...терпению когда-то ...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Аноним
А пин-коды карточек и ключ от квартиры, где деньги лежат, людям не предоставить?
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
а я считаю правильное предложениено не сократить а перенести на теплое (жаркое) время годанекотор...
Новогодние каникулы опять предлагают сократить
Обслуживающий
ToT
стало скучно  Это вот как такое возможно :)  Клерк- это же сайт для чтения контен...
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
неееет! очень-очень-очень зря отказались от красного цвета - стало скучно (((( выделения другими ...
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
Согласие на обработку вовсе не всегда обязательно брать. Если в базу данных вносить - надо брать ...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Надежда-25
И снова недовольные нашлись! Дамы и господа, вам в этой жизни хоть что-то вообще нравится? "такси...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Обслуживающий
ToT
«Мега-Адыгея-Кубань» добавит к торговым галереям обширную рекреационную зонуВ рамках ...
10 причин переехать на юг России
Аноним
Активизируется политика уничтожения мелкого бизнеса, в угоду монополистам, т.е. олигархам! Доходы...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
MissCherie
Пожалуйста, все для отмыва.. кто-то пролоббировал.. сами для себя законы принимают.Зато за ИП-шка...
Список черных оффшоров сократится
<b>Модератор</b>
бух2007
А как можно подписать петицию,  как таковую петицию они не создавали. Только призыв. Там адр...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Уважаемые пользователи ВК пожалуйста пишите о данной проблеме в официальной группе ПФР в ВК! &nbs...
Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»
Клерк
Старый ворчун
aksioma284, Вы писали:Минфин -опухоль страны, сгустка бездельников, мошенников. Минфин - мал...
ТСЖ включает платежи жильцов в базу по налогу на прибыль
Аноним
И ведь наверняка не подписывают с соискателем согласие на обработку персональных данных при этом....
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
А как можно подписать петицию, о которой упоминают в статье?
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Клерк
sv777
aksioma284, Вы писали:Минфин -опухоль страны, сгустка бездельников, мошенников. Могу к этому...
ТСЖ включает платежи жильцов в базу по налогу на прибыль
Аноним
Какое имеют значение для налога (любого) адреса контрагентов? Идентифицировать можно и по ИНН, и ...
Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре
Аноним
Вот специально для фракции КПРФ и сократить праздники - пусть они выходят и трудятся, если так хо...
Новогодние каникулы опять предлагают сократить
Клерк
aksioma284
Минфин -опухоль страны, сгустка бездельников, мошенников.
ТСЖ включает платежи жильцов в базу по налогу на прибыль
<b>Модератор</b>
Над.К
А комментарии по взносам и дворцам ПФР наводят на мысль, что, по мнению жлобов, пенсионеров надо ...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Ога, пчелы против меда пойдут? Да ни за что!
Следственный комитет хочет ввести уголовную ответственность для юрлиц
Клерк
Iren
Из тени выводить нужно, пополнять бюджет нужно, но начинать надо с себя. 
Патенты для самозанятых лиц спасут бюджет
<b>Модератор</b>
Над.К
Вы оправдываете тех, кто массово сотрудничал с захватчиками, прекрасно осознавая, что своими пос...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Обслуживающий
ToT
Iren, какая имеено? Есть же совсем новая -  Ночной бухгалтер
Оцените новый дизайн «Клерка»
Клерк
sv777
aksioma284, Вы писали:Так то на минутку ТСЖ -это НКО, причем здесь выручка.  Минфин так не с...
ТСЖ включает платежи жильцов в базу по налогу на прибыль
Клерк
Людмила0768
Вот оказывается с какой стороны завернули с этими картами МИР-обязанность устанавливать терминалы...
Что изменилось в работе бухгалтера: обзор важных поправок начала октября. Счета-фактуры, пени, платежки, карта МИР