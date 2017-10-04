Как региональные праздники могут привести к проблемам с налоговой

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Некоторые из проблем в нашей стране как бы слегка «заштукатурены». Иначе говоря, они есть, но официальные лица предпочитают делать вид, что их не существует. По разным причинам. Но крайними, как правило, оказываются рядовые граждане и организации.

В какую ситуацию может попасть компания

В частности, ситуацию с региональными праздниками мы рассмотрим на примере писем Минфина России от 27.01.14 № 03-02-07/1/2783 и письма ФНС России от 31.10.14 № СА-4-7/22585@.

Итак. Филиал компании зарегистрирован в Республике Татарстан. Он получил требование о представлении документов в налоговую инспекцию. Последний день выполнения требования выпадает на 6 ноября, который в Татарстане является нерабочим праздничным днём. Это День Конституции республики. Законом Республики Татарстан от 19.02.92 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» в республике установлены дополнительные нерабочие праздничные дни, в том числе День Конституции Республики Татарстан — 6 ноября. (Помните «парад суверенитетов»)?

Напомним, что региональные праздники есть в Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Республике Адыгея, Республике Дагестан, Республике Алтай, Кабардино-Балкарской республике, Республике Тыва, Чеченской Республике, Чувашской Республике и Саратовской области.

Продлевается ли срок из-за такого праздника?

Возникает вопрос: продлевает ли региональный праздник срок представления документов по требованию налоговой инспекции?

Минфин России ответил так.

В п. 7 ст. 6.1 НК РФ установлено, что в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным или нерабочим праздничным днём, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом рабочим днём считается день, который не признаётся в соответствии с законодательством РФ выходным или нерабочим праздничным днём.

НК РФ не предусмотрен перенос определённого законодательством о налогах и сборах срока, если последний день этого срока приходится на нерабочий праздничный день, установленный уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ.

Выходные и нерабочие праздничные дни определены соответственно в ст. ст. 111 и 112 ТК РФ. При этом ТК РФ не определены полномочия субъектов РФ по установлению нерабочих праздничных дней на территориях субъектов РФ.

Вот так — «полномочия не определены», но руководству Татарстана, видимо, это не очень интересно. А Минтруд Республики Татарстан вообще, давая разъяснения компаниям и гражданам, считает по-другому. И, насколько мы понимаем, как-то никому особо и не хочется поднимать вопрос о соответствии местных законов федеральным. Правда?

И вот ещё один интересный вопрос: а налоговые инспекции, располагающиеся в Республике Татарстан, 6 ноября работают?

Видимо, всё-таки не работают, так как потом появилось письмо ФНС России от 31.10.14 № СА-4-7/22585@, где речь шла уже о Республике Адыгее, местном нерабочем дне, и сроке представления декларации о налоге на прибыль, но не суть важно.

В принципе, налоговики вначале повторили тезисы Минфина России из предыдущего письма, но копнули чуть глубже.

В ст. 5 ТК РФ предусмотрено, что регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений производится в том числе региональными законами, содержащими нормы трудового права. В ст. 6 ТК РФ, разграничивающей полномочия федеральной власти и властей субъектов РФ, установление нерабочих праздничных дней к исключительному ведению федеральной власти не относится.

Согласно п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» соответствующие органы государственной власти в РФ вправе по просьбам религиозных организаций объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях.

Объявление таких дней законодательством субъекта РФ выходными дополнительно к перечню, установленному в ст. 112 ТК РФ, не противоречит трудовому законодательству. Об этом, например, было сказано в Постановлениях ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.06.13 № А10-3800/2012, ФАС Уральского округа от 03.10.13 № Ф09-9842/13 и ФАС Поволжского округа от 30.10.12 № А56-11538/2012.

Право субъектов РФ устанавливать в своем регионе дополнительные нерабочие праздничные дни подтверждено в Постановлении Президиума ВС РФ от 21.12.11 № 20-ПВ11.

А что в судах?

Кстати, в пользу налогоплательщиков уже были приняты Постановления ФАС Поволжского округа от 09.06.06 № А65-24021/2005-СА2-11 и ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.07.06 № А58-8975/05-Ф02-3786/06-С1, где судьи пришли к выводу, что региональный праздничный день продлевает установленный налоговым законодательством срок для представления отчётности.

Но не стоит радоваться. Есть и Постановление ФАС Поволжского округа от 26.02.13 № А65-11149/2012. Там суд пришёл к выводу, что празднование Дня Конституции Республики Татарстан не продлевает срок на подачу апелляционной жалобы.

Ну и наш персональный совет. Не стоит доводить ситуацию до крайней точки. Проще всего просто подать документы до местного праздника. И спокойно отдыхать.