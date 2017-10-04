«Ночной бухгалтер». Почему собеседования с бухгалтерами становятся похожи на допрос?

23

Что теперь нужно, чтобы устроиться бухгалтером в новую компанию?

Что стали спрашивать на собеседованиях

Теперь служба безопасности при устройстве интересуется у бухгалтеров, сколько комнат в квартире и какие соседи (поименно!) живут рядом.

Шутим? Ни разу.

В нашей группе в Фейсбуке бухгалтер рассказала, как ей объяснил потенциальный работодатель свой нездоровый интерес. Оказывается, так у филиала «требует Москва».

Аноним в комментах предвидит: скоро бухгалтеру на собеседования надо будет носить анализы и семейный фотоальбом. А вдруг так потребует Москва?

Но наши люди на такую работу соглашаться не собираются, даже если и возьмут.

Коллеги помогают

Бухгалтеры путаются в учете имущества стоимостью от 40 до 100 тысяч. Несмотря на то, что новые правила действуют уже второй год. На форуме обсуждают: а что если имущество стоимостью 50 тыс руб. не учитывать в качестве ОС не только в НУ, но и в БУ?

Коллеги рассказали, что будет, если так поступить.

А для тех, кто хочет нормально отдохнуть в 2018 году, не нарушив ТК и не разозлив работодателя, аудитор подготовил полезный материал. Там приведены примеры заявлений с конкретными датами в 2018 году, которые помогут продлить отпуск до 50 дней.

А еще эксперт рассказал, какие нарушения в выплате зарплаты чаще всего приводят к штрафам трудинспекции.

Штрафы из-за 1С

Громкое дело недавно закончилось в Екатеринбурге почти миллионным штрафом из-за использования нелицензионной 1С.

В видео рассказываем о главном, что нужно знать бухгалтеру о лицензиях 1С, чтобы не заиметь проблем с правообладателем.

А если хотите, чтобы с 1С всегда все было в порядке, попробуйте надежный сервис 1С в облаке. Это отличная возможность отправлять срочную отчетность сразу же из 1С. При этом вы можете работать как из дома, так и офиса без лишних настроек и «заморочек». В любых вопросах вам круглосуточно помогут специалисты техподдержки (даже ночью). Вы можете спокойно загружать собственные базы, а также регулировать автоматические обновления. Попробуйте 14 дней бесплатно.

ПФР пошел ва-банк

И настрочил предупреждений страхователям, где:

просит скорее сдавать СЗВ-М;

грозит взыскать с компании лишнюю пенсию сотрудников;

предупреждает, что скоро начнет проверять РСВ.

Мы рассказываем, что конкретно хочет ПФР и почему так много и сразу.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы быть крутым профессионалом и не иметь нужды ходить по мутным собеседованиям.

Подписывайтесь на «НБ». Он помогает.







«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

------------------------------

Ваша верная редакция