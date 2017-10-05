Единая (упрощенная) налоговая декларация за 3 квартал 2017: кому и как заполнять
Сдать единую (упрощенную) налоговую декларацию за 3 квартал надо не позднее 20 октября 2017 года. Кто имеет право сдавать единую упрощенную декларацию? Предположим, что наше любимое ООО «Алмаз» подпадает под необходимые условия и приведем пример заполнения отчетности. Скачайте себе заполненный или пустой бланк.
Кто может сдавать единую (упрощенную) налоговую декларациюПункт 2 статьи 80 НК РФ дает право на представление единой упрощенной декларации при выполнении двух условий:
- отсутствуют объекты налогообложения по налогам, в отношении которых подается ЕУД;
- в отчетном периоде не было движения по счетам в банке (кассе).
Представление единой упрощенной декларации - это право налогоплательщика. Можно представлять декларации и отдельно по каждому налогу.
Декларации по каким налогам заменяет ЕУДЕУД может заменить декларации:
- на ОСН — по налогу на прибыль и НДС;
- на УСН — по налогу при УСН;
- на ЕСХН — по единому сельхозналогу.
Сроки сдачи единой налоговой декларации в 2017 годуЕдиная упрощенная декларация сдают в срок не позднее 20 дней с окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев или года).
Сроки сдачи единой упрощённой декларации в 2017 году по НДС и налогу на прибыль следующие:
- за I квартал – до 20 апреля;
- за II квартал – до 20 июля;
- за III квартал – до 20 октября;
- за IV квартал – до 22 января 2018 г.
По какой форме сдается единая (упрощенная) налоговая декларация в 2017 годуФорма старая, но действующая. Единая упрощённая декларация сдается по форме КНД 1151085, утверждённой приказом Минфина от 10 июля 2007 г. № 62н.
Из-за того, что бланк утвержден давно, там до сих пор есть поле для ОКАТО. Пишите там ОКТМО.
Образец заполнения единой (упрощенной) налоговой декларации в 2017 году
Скачать образец заполнения единой упрощенной (налоговой) декларации на примере 2 квартала в формате Excel можно тут. Пустой бланк ЕУД скачивайте тут.