Как новые правила должной осмотрительности уже проходят обкатку в судах

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Компании и налоговики начали ссылаться на новую статью 54.1 Налогового кодекса «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов», которая вступила в силу 19 августа.

Новая норма запрещает уменьшать налоговую базу (сумму налога) в случае искажения сведений о фактах хозяйственной жизни или объектах налогообложения. Фактически это обязывает налогоплательщиков проверять и, возможно, доказывать, что именно заявленная в контракте сторона выполнила работу или осуществила поставку, иначе им могут отказать в вычете расходов по НДС, отмечали ранее юристы.

«Интерфакс» проанализировал четыре судебных решения, в которых стороны и суд ссылались на ст. 54.1 НК. В трех случаях суд принял сторону налоговиков.

Взаимосвязанные организации

Арбитражный суд Татарстана 29 августа поддержал доводы налоговиков по доначислению налога на прибыль и НДС по операциям со спорными контрагентами по реализации и монтажу спортивного оборудования и искусственной травы в 2013-2014 гг.

В этом деле ЗАО «Спорт Групп» пыталось оспорить налоговые доначисления по итогам выездной проверки. Налоговики установили неполную уплату налога из-за необоснованных и документально не подтвержденных расходов по налогу на прибыль, неправомерное принятие к вычету из бюджета НДС, а также несвоевременное перечисление НДФЛ.

В проверяемый период ЗАО «Спорт Групп» (подрядчик) заключило договоры субподряда на выполнение монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на объектах подрядчика с индивидуальным предпринимателем Еленой Тамбовской, говорится в решении суда. По данным налоговой и суда, в то время она была заместителем гендиректора ЗАО «Спорт Групп» и женой гендиректора и соучредителя компании И.Жукова, а ИП и компания участвовали в управлении хозяйственной деятельности друг друга, у ИП и компании был общий персонал.

Суд установил, что ЗАО «Спорт Групп» списало на эти работы 18,4 млн рублей за два года, а чтобы подтвердить правомерность налоговых вычетов, представило в налоговую службу договоры субподряда, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости.

Контроль и организацию работ осуществляли работники ЗАО «Спорт Групп», сама Е.Тамбовская на объекты не выезжала и контроль не проводила. При заключении договоров субподряда стороны предусмотрели, что субподрядчик будет выполнять строительно-монтажные работы из своих материалов и на своем оборудовании, однако у ИН не было транспортных средств и спецтехники, она не брала их в аренду и не привлекала третьих лиц для оказания транспортных услуг.

Проанализировав движение денежных средств по расчетному счету ИП, налоговая установила, что источниками формирования оборотных средств были ЗАО «Спорт Групп» и ООО «Спорт Групп». ЗАО перечисляло деньги на пластиковую карту Е.Тамбовской с назначением платежа «выплата дохода». В ходе проверки выяснилось, что именно ЗАО «Спорт Групп» имеет квалифицированный штат работников для организации и контроля монтажных работ, услуг по укладке покрытия и искусственной травы, говорится в решении суда.

На основании всех этих данных суд посчитал юрлица взаимозависимыми (ст. 20 НК). В 53-м постановлении Пленума Высшего арбитражного суда говорится, что сама по себе взаимозависимость участников сделок не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. «Вместе с тем при установлении совокупности обстоятельств, в том числе основанных на взаимозависимости участников хозяйственных операций, повлиявшей на результаты сделок, может быть расценена судом как свидетельствующая о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды», — пояснил суд.

Судья также сослался на новую норму — ст. 54.1 НК, по которой «не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы» или суммы налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. «В рассматриваемом случае материалами дела подтверждается направленность общества на получение налоговой выгоды, условия, предусмотренные ст. 54.1 НК РФ для принятия к учету расходов, обществом применительно к рассматриваемому случаю налогоплательщиком не соблюдены», — пояснил суд, принимая решение в пользу налоговой службы.

Фирмы-однодневки

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) 30 августа оставил в силе решение суда первой инстанции, отказав компании.

По итогам выездной проверки налоговая служба доначислила ООО «Завод ЗлатКлюч» 1,16 млн рублей НДС, 363 тыс. рублей пени и привлекла компанию к налоговой ответственности по п.1 ст. 122 НК на 116 тыс. рублей. Поводом к доначислению стали договоры поставки с ООО «Спектр-Плюс» и ООО «Проф-Альянс».

Обе организации вызвали подозрение у налоговиков. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спектр-Плюс» занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (высокий риск по Индексу должной осмотрительности), а ООО «Проф-Альянс» было агентом по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (сейчас не действует, а его гендиректор Руслан Юсупов, по данным суда, был гендиректором и учредителем еще в 20 организациях).

Из решения суда следует, что «Завод ЗлатКлюч» в общей сложности перечислил «Спектр-Полюсу» 6,44 млн рублей «за металл», которые в течение 1-3 банковских дней перечислялись на расчетные счета «проблемных» организаций «за продукцию», «за товар», «за ТМЦ», «за туристические услуги», «за металл». При этом на расчетном счете «Спектр-Плюса» не было характерных для компаний перечислений (по оплате хозрасходов, коммунальных платежей, за аренду помещений, расходов на оплату труда).

Компания не представила какие-либо товаросопроводительные документы, подтверждающие транспортировку и получение товара от спорного поставщика, указал суд. Анализ движения средств по банковской выписке расчетного счета ООО «Спектр-Плюс» показал несоответствие назначения платежа по поступившим и списанным средствам; в поле назначения платежа в платежных документах не было указаний на конкретный счет-фактуру и договор, по которому проходил платеж. А у большей части контрагентов ООО «Спектр-Плюс» и дальше по цепочке не было сотрудников (в том числе привлеченных по договорам) и основных средств; налоговая и бухгалтерская отчетность подавалась с «нулевыми» показателями или минимальными суммами налогов. Примерно по такой же схеме строилось движение средств по счетам ООО «Проф-Альянс».

Принимая решение, суд пояснил, что представление документов, формально соответствующих требованиям законодательства, не дает автоматического права на налоговые вычеты.

«При этом реальность хозяйственной операции определяется не только фактическим наличием товара, выполнением работ (услуг), но и реальностью исполнения договора именно заявленным контрагентом, то есть наличием прямой связи с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», — уточнил суд, отказывая компании.

Суд отклонил дополнение общества о необходимости применения ст. 54.1 НК, мотивировав это тем, что налоговый орган принял решение о доначислении за год до вступления в силу ст. 54.1 НК.

В третьем деле, где суд встал на сторону налоговой службы, речь также шла о неправомерном возмещении НДС (по мнению суда, налоговая база для налога не была сформирована), транзитном характере движения средств по счету контрагента компании и отсутствии у него необходимых ресурсов для выполнения сделки (решение Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда (Пермь) от 24 августа). Суд посчитал, что ООО «Уралкалий-Ремонт» не проявило должной осмотрительности при выборе контрагента.

Компания ссылалась на выполнение всех формальных условий для получения вычетов по НДС, а также на новые положения ст. 54.1 НК РФ, в соответствии с которыми, по ее мнению, налогоплательщик больше не обязан доказывать факт проявления должной осмотрительности при выборе своего контрагента. Однако суд отклонил этот довод в связи с тем, что такого вывода в новой статье НК нет.

Это решение показало, что судьи не склонны толковать недавно принятые в Налоговый кодекс поправки, как сужающие перечень оснований для признания налоговой выгоды необоснованной, а совсем наоборот, говорит директор управления налогообложения ООО «Новая инвестиционная группа» Александр Пергушев.

Суд фактически дал понять, что основания признания налоговой выгоды необоснованной, выработанные накопленной судебной практикой, следует применять в дальнейшем. «Удручает, что в этом деле суд не дал квалификации обоснованности ссылки налогоплательщика на новую норму, т.е. фактически придал этой норме обратную силу, распространив ее на отношения, имевшие место задолго до вступления ее в силу», — отмечает он.

Решение в пользу компании

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 7 сентября в пользу компании также касается возмещения НДС, но в этом деле компании удалось доказать реальность работы контрагента и хозяйственных операций.

Во время налоговой проверки ООО «Эко-групп» представило договор поставки фанерного сырья с компанией «ПромЭкоПроект» и допсоглашение к нему, счета-фактуры на сумму НДС, товарные и транспортные накладные. Однако налоговая служба посчитала, что компания «Эко-групп» осуществляла операции через «ПромЭкоПроект» только для того, чтобы соблюсти условия для получения вычета по НДС, директор контрагента не имел представления о работе своей компании, а саму организацию использовали для транзита денежных средств. Налоговая служба не оспаривала реальность сделок, подтвержденных первичными документами, а ограничивается выводами о недостоверности этих документов. Однако все эти доводы были опровергнуты судом.

В этом деле суд применил ст. 54.1 НК. «При оценке представленных в материалы дела доказательств и доводов стороны суд счел возможным применение действующих на момент вынесения решения положений ст. 54.1 НК, определяющих пределы осуществления налогоплательщиком прав по исчислению сумм подлежащего уплате налога, в том числе НДС», — указал суд.

Он напомнил, что по этой статье НК, если компания не искажает сведения о фактах хозяйственной жизни (или их совокупности), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в учете, то она может уменьшить сумму налога при соблюдении двух условий. Во-первых, основной целью сделки не может быть неуплата налога; во-вторых, обязательство по сделке должна исполнить сторона договора или тот, кому это обязательство передано по договору.

Первая практика показывает, что суды, как и прежде, учитывают совокупность обстоятельств, говорящих об обоснованности или необоснованности налоговой выгоды; они обращают внимание на актуальность 53-го Постановления Пленума ВАС о необоснованной налоговой выгоде, рассказал «Интерфаксу» старший юрист BGP Litigation Денис Савин. «Кроме того, выводы судов говорят о критической оценке применения компаниями нового налогового правила. При рассмотрении этой категории налоговых споров суды принимают решения в зависимости от фактуры спора. Вместе с тем в большинстве случаев они продолжают поддерживать проверяющих, когда их позиция более убедительна, а значит, компаниям не следует расслабляться при доказывании своей правоты по налоговым спорам», — заключает он.