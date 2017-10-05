Самое важное по последним 70 письмам Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы

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НДС Письмо от 9 августа 2017 г. № 03-07-07/50938 Освобождение от налогообложения НДС вышеуказанных НИОКР и технологических работ применяется организациями (исполнителями) и соисполнителями независимо от источника финансирования этих работ, при условии, что в состав таких работ включаются виды деятельности, поименованные в подпункте 16.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ. При выполнении иных работ указанное освобождение не применяется. Письмо от 4 августа 2017 г. № 03-07-11/50018 При предоставлении комитетом по управлению муниципальным имуществом, зарегистрированным в качестве юридического лица, прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на основании норм статей 143 и 146 НК РФ исчисление и уплата в бюджет налога на добавленную стоимость в отношении данных прав производятся комитетом по управлению муниципальным имуществом, зарегистрированным в качестве юридического лица, в общеустановленном порядке. Письмо от 18 августа 2017 г. № 03-07-11/53088 Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве подарков, являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные организацией при приобретении товаров, безвозмездно переданных работникам в качестве подарков, принимаются к вычету после принятия этих подарков на учет на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, и при наличии соответствующих первичных документов. Письмо от 18 августа 2017 г. № 03-07-05/53128 Услуги по оформлению доверенности на право распоряжения счетом к банковским услугам не относятся. Поэтому данные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Письмо от 18 августа 2017 г. № 03-07-08/53101 При приобретении у иностранной компании лицензионных прав на использование аудиовизуальной продукции, получившей удостоверение национального фильма, российская организация уплачивать налог на добавленную стоимость не должна. При этом на основании вышеуказанного подпункта 21 пункта 2 статьи 149 НК РФ операции по дальнейшей передаче прав на данные аудиовизуальные произведения на территории Российской Федерации также подлежат освобождению от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Письмо от 17 августа 2017 г. № 03-07-11/52846 В случае, если получение денежных средств российской организацией от иностранной организации в качестве возмещения сумм расходов, понесенных российской организацией за иностранную организацию, не связано с реализацией товаров (работ, услуг), такие денежные средства в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются. Письмо от 16 августа 2017 г. № 03-07-09/52531 При реализации приобретенного на территории Российской Федерации основного средства, страной происхождения которого является иностранное государство, в графе 11 счета-фактуры следует указывать данные таможенной декларации, содержащиеся в счете-фактуре, выставленном продавцом основного средства. Письмо от 16 августа 2017 г. № 03-07-08/52524 Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком при ввозе пшеницы на территорию Российской Федерации, принимаются к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2 статьи 171 и пунктом 1 статьи 172 НК РФ, в случае дальнейшего использования данного товара в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе при реализации на экспорт. Письмо от 16 августа 2017 г. № 03-07-11/52522 В случае если покупателем инжиниринговых услуг, оказываемых российской организацией, является филиал российской организации, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории иностранного государства в соответствии с законодательством этого государства, то местом реализации указанных услуг территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются при условии документального подтверждения использования указанных услуг данным филиалом. При этом данный порядок определения места реализации услуг применяется независимо от способа оплаты оказываемых услуг. Письмо от 16 августа 2017 г. № 03-07-08/52520 Сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при ввозе товаров, ранее правомерно принятая к вычету и возвращаемая таможенным органом по причине признания ее взыскания неправомерным, подлежит восстановлению в налоговом периоде, в котором производится возврат такой суммы налога. Письмо от 16 августа 2017 г. № 03-07-11/52516 Премии (вознаграждения) включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у покупателя в случае, если договор поставки товаров содержит элементы других договоров, предусматривающих оказание покупателем продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом выплачиваются премии (вознаграждения). Поскольку премии (вознаграждения), выплачиваемые иностранным продавцом товаров российскому покупателю за досрочную оплату товаров, не связаны с оказанием услуг покупателем, такие премии (вознаграждения) в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у покупателя не включаются. Письмо от 16 августа 2017 г. № 03-07-09/52478 Поскольку исключений для банков, применяющих порядок исчисления налога на добавленную стоимость, предусмотренный пунктом 5 статьи 170 НК РФ (далее - особый порядок), указанной нормой главы 21 НК РФ не установлено, таким банкам следует выставлять покупателю счета-фактуры как при получении предварительной оплаты (частичной оплаты), так и при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг). Таким образом, банком, применяющим особый порядок, счета-фактуры по недвижимому имуществу, реализуемому на условиях рассрочки платежа, составляются и выставляются в порядке, установленном вышеуказанным пунктом 3 статьи 168 и статьей 169 НК РФ. Что касается вычетов налога на добавленную стоимость, то, поскольку особого порядка принятия к вычету налога на добавленную стоимость, предъявленного банками, применяющими особый порядок, нормами статей 171 и 172 НК РФ не установлено, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные данными банками по недвижимому имуществу, реализованному на условиях рассрочки платежа, подлежат вычету в общеустановленном порядке. Письмо от 18 августа 2017 г. № 03-07-11/53086 Принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость заказчиком в отношении работ, признанных выполненными по решению суда, без наличия счетов-фактур, выставленных подрядчиком, Кодексом не предусмотрено. Письмо от 22 августа 2017 г. № 03-07-08/53786 Поскольку услуги по проведению видеоконференций к услугам, перечисленным в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 статьи 148 НК РФ, не относятся, местом реализации таких услуг, оказываемых российской организацией иностранным организациям, признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации. Письмо от 28 августа 2017 г. № 03-07-08/54927 При оказании иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе, услуг в электронной форме физическим лицам через российскую организацию - агента налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается данной российской организацией в качестве налогового агента. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-07-11/54642 Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные в отношении работ по восстановлению имущества, принимаются к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных указанными статьями 171 и 172 НК РФ, независимо от того, что стоимость восстановительных работ компенсируется налогоплательщику-страхователю страховой организацией. Письмо от 24 августа 2017 г. № 03-07-07/54274 Операции по реализации продуктов питания, непосредственно произведенных столовой медицинской организации, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Операции по реализации продуктов питания, непосредственно произведенных столовой санаторно-курортной организации, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость при наличии соответствующей лицензии на осуществление медицинской деятельности этой организацией. Письмо от 21 августа 2017 г. № 03-07-07/53426 При реализации на территории Российской Федерации семени (спермы), полученного от племенных свиней (хряков), освобождение от налога на добавленную стоимость применяется при наличии племенного свидетельства на хряка-производителя, от которого данное семя получено. Письмо от 30 августа 2017 г. № 03-07-08/55630 Суммы налога на добавленную стоимость по товарам (в том числе полученным безвозмездно), ввозимым на территорию Российской Федерации, подлежат вычету у российского налогоплательщика после принятия указанных товаров на учет на основании документов, подтверждающих фактическую уплату налога этим налогоплательщиком, а также таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию. Письмо от 30 августа 2017 г. № 03-07-07/55632 Услуги по доводке (корректировке) протезно-ортопедических изделий, оказываемые организациями, не являющимися аптечными, в перечень ст. 149 НК РФ не включены. Операции по оказанию вышеуказанных услуг подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Письмо от 31 августа 2017 г. № 03-07-11/55855 Передача собственником за плату в пользование части недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, другому собственнику этого недвижимого имущества признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. В связи с этим данная операция подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Письмо от 30 августа 2017 г. № 03-07-11/55574 От налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождаются операции по реализации услуг по обслуживанию воздушных судов российских и иностранных эксплуатантов непосредственно в аэропортах Российской Федерации, за которые взимаются аэронавигационные и аэропортовые сборы, установленные указанным приказом Минтранса России, в том числе в случае, если оплата таких услуг производится ежемесячно на основании абонентского договора независимо от факта их оказания. При оказании иных услуг налогообложение налогом на добавленную стоимость производится в общеустановленном порядке. Письмо от 31 августа 2017 г. № 03-07-11/55858 Особенностей уплаты налога на добавленную стоимость при реализации органом местного самоуправления права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) указанным пунктом 3 статьи 161 НК РФ не установлено. При реализации указанного права налогоплательщиком налога на добавленную стоимость является орган местного самоуправления и, соответственно, покупатель такого права налоговым агентом не признается. Письмо от 24 августа 2017 г. № 03-12-11/3/54307 В целях соблюдения участником КГН условий, установленных подпунктом 1 пункта 2 статьи 176.1 НК РФ определить сумму уплаченного налога на прибыль организаций, приходящуюся на каждого из участников, в общей сумме уплаченного налога возможно расчетным путем, используя данные налоговых деклараций за соответствующие отчетные (налоговые) периоды. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-07-14/54643 Вычет сумм налога на добавленную стоимость в отношении товаров, приобретенных в розничной торговле, без наличия счетов-фактур Кодексом не предусмотрен. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-03-06/1/54596 Принимая во внимание, что при выплате дивидендов имуществом право собственности на него переходит к участнику общества, передача обществом имущества в счет выплаты учредителям дивидендов является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. Что касается момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при передаче обществом имущества в счет выплаты учредителям дивидендов, то на основании пункта 1 статьи 167 НК РФ при указанной передаче имущества налоговая база определяется на день передачи имущества учредителям. Письмо от 30 августа 2017 г. № 07-01-09/55622 Безвозмездная передача арендатором арендодателю (органу местного самоуправления, муниципальному учреждению, муниципальному унитарному предприятию) результатов работ, в том числе произведенных с привлечением подрядных организаций, по улучшению арендованного муниципального имущества, не отделимых без вреда для данного имущества, является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Налог на прибыль Письмо от 8 августа 2017 г. № 03-07-14/50620 Раздельный учет по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым для операций, как подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, так и не подлежащих налогообложению данным налогом, нормами главы 25 НК РФ не предусмотрен. Письмо от 11 августа 2017 г. № 03-03-06/1/51578 Арендатору предоставлено право учитывать расходы в виде амортизации на сумму капитальных вложений, произведенных в форме неотделимых улучшений, на период действия договора аренды. По окончании срока договора аренды арендатор прекращает начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений для целей налогообложения. При этом, если срок полезного использования арендованного объекта больше срока договора аренды и часть стоимости капитальных вложений в виде неотделимых улучшений не будет самортизирована (то есть арендатор не сможет признать часть расходов на произведенные неотделимые улучшения), по окончании срока договора аренды арендатор должен прекратить начисление амортизации по произведенным неотделимым улучшениям арендованного имущества. Однако, в случае если договор аренды будет пролонгирован, арендатор сможет продолжить начисление амортизации в установленном порядке. В случае если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора аренды при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается заключенным на неопределенный срок, а арендатор продолжает начислять амортизацию по капитальным вложениям в арендованное имущество до тех пор, пока одна из сторон не объявит о расторжении договора аренды. Письмо от 4 августа 2017 г. № 03-08-05/50040 Для определения налоговой базы по доходам иностранной организации в виде процентных (купонных) доходов по ценным бумагам налоговый агент должен рассчитать сумму процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, исчисленную исходя из срока владения данной ценной бумагой иностранной организацией Письмо от 8 августа 2017 г. № 03-03-06/1/50688 Установление ограничения по сумме переноса убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, на будущее является одной из вынужденных мер, которые призваны обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации. Вместе с тем с 01.01.2017 снято ограничение по сроку переноса убытков десятью годами. Учитывая дату вступления в силу ограничения по сумме переноса убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, на будущее, а также его временный характер, предложение по исключению указанного ограничения из НК РФ не поддерживается. Письмо от 14 августа 2017 г. № 03-03-06/1/51902 При внесении денежных требований участников и (или) третьих лиц в оплату вкладов в уставный капитал или дополнительных вкладов в общество, уставный капитал которого увеличивается путем зачета, доход, подлежащий налогообложению налогом на прибыль у организации, не возникает. Письмо от 3 августа 2017 г. № 03-04-06/49815 Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя. Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета (статья 313 НК РФ). Письмо от 1 августа 2017 г. № 03-03-06/1/48838 При определении 365-дневного периода владения вкладом (долей) для целей применения налоговой ставки 0 процентов, предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, может учитываться период владения соответствующим вкладом (долей) у реорганизуемой организации (в форме слияния) при условии, что до реорганизации такая организация соответствовала критериям, установленным указанным подпунктом. В случае если ни у одной из реорганизуемых организаций не имелись основания для применения в отношении дивидендов ставки 0 процентов, предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, период продолжительностью не менее 365 календарных дней, в течение которого организация непрерывно владела на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, следует рассчитывать с момента завершения реорганизации. Письмо от 16 августа 2017 г. № 02-07-10/52655 IP-адрес представляет собой адрес для межсетевого протокола Internet Protocol, посредством которого происходит взаимодействие устройств в сети. При этом владелец IP-адресов - учреждение использует его для целей осуществления своей деятельности. Таким образом, указанный объект обладает качествами активов. Принимая во внимание, что IP-адрес не имеет вещественной формы, его следует отнести к нематериальным активам. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-03-07/54554 Суммы неустойки за нарушение договорных обязательств учитываются в налоговом учете либо на дату признания соответствующих сумм должником, либо на дату вступления в законную силу решения суда о взыскании этих сумм. Письмо от 21 августа 2017 г. № 03-03-06/1/53351 Для целей налогообложения прибыли организаций учитываются расходы на оплату гарантий и компенсаций работникам на время учебных отпусков, которые предоставляются в рамках трудового законодательства. Письмо от 30 августа 2017 г. № 03-12-11/2/55926 НК РФ не установлено критериев отнесения доходов, полученных от деятельности по договорам, условия которых предусматривают оказание (выполнение) смешанных услуг (работ), к активным или пассивным доходам. При этом такими критериями могут выступать особенности порядка учета и отображения таких операций (отдельных идентифицируемых элементов одной операции) в финансовой отчетности организации. Письмо от 23 августа 2017 г. № 03-03-06/2/53941 Учет в составе расходов первоначально исчисленной суммы налога на имущество организаций, соответствующей положениям перечисленных норм НК РФ, не может квалифицироваться как ошибочный. В случае представления в последующих налоговых (отчетных) периодах уточненных расчетов (налоговых деклараций) по налогу на имущество организаций в связи с выявлением излишне уплаченной суммы указанного налога соответствующую корректировку следует рассматривать для целей налогообложения прибыли организаций как новое обстоятельство, приводящее к возникновению внереализационного дохода текущего отчетного (налогового) периода. Письмо от 28 августа 2017 г. № 03-03-06/3/54954 Предусмотренные Законом № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» отчисления, осуществляемые организаторами азартных игр в адрес субъектов профессионального спорта, организующих спортивные мероприятия, на основании соглашений об использовании символики, наименований спортивных мероприятий, следует рассматривать как выручку от реализации имущественных прав у указанных субъектов профессионального спорта, которая подлежит учету в целях формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-03-06/2/54617 По вопросу документальной подверженности понесенных убытков присоединяемой организации сообщается, что в силу пункта 8 статьи 274 НК РФ под убытком понимается отрицательная разница между доходами и расходами, определяемыми и учитываемыми в целях налогообложения в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ (финансовый результат). Согласно пункту 4 статьи 283 НК РФ налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. При этом НК РФ не предусматривает основания прекращения указанной обязанности по хранению документов. Списание убытков возможно только при наличии первичных документов, подтверждающих полученный финансовый результат. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-03-06/2/54603 Сумма задолженности, в отношении которой заключено соглашение (договор) о реструктуризации и установлен новый график платежей, перестает отвечать установленным статьей 266 НК РФ признакам сомнительной задолженности и, соответственно, не учитывается при формировании резерва по сомнительным долгам на отчетную дату. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-03-06/1/54596 При выплате дивидендов имуществом право собственности на это имущество, ранее принадлежавшее организации, переходит к ее участникам, такая передача имущества признается реализацией, в том числе для целей исчисления налога на прибыль организаций. Доходы от реализации данного имущества подлежат включению в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по данному налогу. Письмо от 31 августа 2017 г. № 03-03-06/1/55796 Оказание услуг по приему платежей физических лиц осуществляется банковским платежным агентом на основании посреднического договора. Налоговый учет доходов и расходов организации-агента предопределяется условиями заключенного договора

НДФЛ Письмо от 18 августа 2017 г. № 03-04-05/53028 При продаже имущества налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества. Расходы, непосредственно не связанные с таким приобретением, не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, например, в рассматриваемом случае расходы на ремонт автомобиля напрямую не связаны с его приобретением. Письмо от 7 августа 2017 г. № 03-04-06/50386 Суммы оплаты работодателем командированным сотрудникам стоимости проезда в вагонах повышенной комфортности с включенной в нее стоимостью сервисных услуг, предоставляемых в таких вагонах, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц. Письма от 3 августа 2017 г. № 03-04-06/49795, № 03-04-06/49814 Дополнительная компенсация, выплачиваемая в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении, не относится к доходам в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, освобождаемым от налогообложения в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в полном объеме на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ. Письмо от 10 августа 2017 г. № 03-15-06/51340 Если работа сотрудников организации осуществляется в полевых условиях и это отражено в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, то выплаты полевого довольствия, производимые в размерах, установленных коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым договором, как это установлено статьей 168.1 Трудового кодекса, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Письмо от 3 августа 2017 г. № 03-04-06/49815 Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислить, удержать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислить суммы налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации. Письмо от 22 августа 2017 г. № 03-04-06/53834 При погашении иностранных долговых ценных бумаг акциями других эмитентов у налогоплательщика возникает доход в натуральной форме, налоговая база в отношении которого рассчитывается в соответствии со статьей 214.1 НК РФ исходя из рыночной стоимости получаемых при погашении акций. Денежные средства, получаемые налогоплательщиком в счет оплаты дробной части погашаемых иностранных долговых ценных бумаг, также учитываются в составе доходов от погашения ценных бумаг. При реализации акций, полученных в счет оплаты стоимости погашаемых иностранных долговых ценных бумаг, в качестве расходов на приобретение указанных акций, может быть принята их рыночная стоимость, учтенная при исчислении дохода, полученного при погашении иностранных долговых ценных бумаг. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-04-06/54845 При исчислении налога сумма вексельного процента, выплачиваемая Банком физическому лицу в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения указанного дохода, определяемую в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ. Письмо от 30 августа 2017 г. № 03-04-06/55739 Положения пункта 3 статьи 217 НК РФ применяются в отношении доходов любых сотрудников организации независимо от занимаемой должности. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-04-05/54847 При продаже квартиры, полученной по программе переселения и находившейся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 НК РФ, налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет в сумме, полученной налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи квартиры, но не превышающей в целом 1 000 000 рублей, либо уменьшить доходы от продажи указанной квартиры на сумму произведенных расходов, связанных с ее приобретением. В расходы, связанные с приобретением указанной квартиры, включается стоимость, указанная в соответствующем договоре о мене. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-04-05/54866 Имущественный налоговый вычет может быть предоставлен только в той части расходов, которые были произведены за счет собственных средств налогоплательщика без привлечения средств материнского (семейного) капитала. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-04-05/54892 Поскольку полученная налогоплательщиком квартира находилась в собственности менее трех лет, доход от ее продажи подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. При этом налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, не превышающим в целом 1 000 000 рублей, в том числе если денежные средства в счет оплаты квартиры получены налогоплательщиком в разных налоговых периодах. Письмо от 31 августа 2017 г. № 03-04-05/56002 Если физическое лицо не являлось налоговым резидентом Российской Федерации, то есть находилось на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном году, в котором было продано недвижимое имущество, обязанностей по уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей такого имущества, находящегося в иностранном государстве, у физического лица не возникает. Какой-либо ответственности родственников физического лица, не уплатившего причитающиеся ему налоги в иностранном государстве, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Страховые взносы Письмо от 4 августа 2017 г. № 03-15-06/50073 Если в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре с работником установлено, что его работа по занимаемой должности носит разъездной характер, то выплаты, направленные на возмещение работодателем расходов работника, связанных с его служебными поездками, не облагаются страховыми взносами в случае их документального подтверждения. В случае отсутствия подтверждающих расходы документов суммы указанных выплат, произведенных в пользу работника, не могут признаваться компенсационными и, следовательно, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. При этом суточные, выданные сотруднику организации, работа которого имеет разъездной характер, в связи со служебными поездками, не облагаются страховыми взносами в размере, установленном локальным актом организации. Письмо от 7 августа 2017 г. № 03-04-06/50386 Стоимость дополнительных сервисных услуг, оказываемых в вагонах повышенной комфортности, включена в стоимость проезда железнодорожным транспортом, то есть формирует единую стоимость проезда таким видом транспорта, то на основании вышеприведенных положений пункта 2 статьи 422 НК РФ стоимость указанных услуг не облагается страховыми взносами. Письмо от 9 августа 2017 г. № 03-15-06/51036 В случае если российская организация производит выплаты и вознаграждения российскому гражданину, состоящему с ней в трудовых отношениях или заключившему гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг, то суммы таких выплат и вознаграждений (за исключением поименованных в статье 422 НК РФ) независимо от места деятельности указанного работника российской организации подлежат обложению страховыми взносами. При этом, учитывая положения подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ о невключении в базу для исчисления страховых взносов в части страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством любых выплат и вознаграждений, выплачиваемых физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, вознаграждения по гражданско-правовому договору российскому гражданину подлежат обложению только страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование. Письмо от 9 августа 2017 г. № 03-15-05/51022 Если организация производит выплаты физическим лицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях, то суммы таких выплат (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК РФ) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта. В случае если выплаты за счет средств гранта производятся грантодателем в пользу грантополучателя - физического лица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с грантодателем, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются и обязанности по уплате страховых взносов с данных выплат не возникает. Письмо от 1 августа 2017 г. № 03-04-06/48824 Выплаты, производимые в той или иной форме в пользу лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией, не признаются объектом обложения страховыми взносами. Если организация перечисляет средства по оплате стоимости путевки за члена семьи работника непосредственно в организацию, осуществляющую ее предоставление, то стоимость указанных путевок на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ не признается объектом обложения страховыми взносами, поскольку такая оплата производится за физическое лицо, не являющееся работником организации. Письмо от 10 августа 2017 г. № 03-15-06/51340 Если работа сотрудников организации осуществляется в полевых условиях и это отражено в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, то выплаты полевого довольствия, производимые в размерах, установленных коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым договором, не подлежат обложению страховыми взносами на основании десятого абзаца подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ. Письмо от 30 августа 2017 г. № 03-15-06/55670 Страхование ответственности должностных лиц организации не относится ни к обязательному страхованию, ни к добровольному личному или пенсионному страхованию, суммы страховых платежей по которым, уплачиваемые работодателями за работников, относятся к суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами. На основании изложенного суммы страховых платежей (страховых премий), уплачиваемых организацией по договорам страхования ответственности должностных лиц организации, являющихся членами совета директоров, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. Учитывая, что после заключения договоров страхования ответственности должностных лиц организации каждый из них становится застрахованным лицом, то для определения размера выплаты в пользу каждого такого лица необходимо персонифицировать сумму страховых платежей. Письмо от 30 августа 2017 г. № 03-04-06/55737 Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников (выходные пособия, компенсации, среднемесячный заработок на период трудоустройства и т.д.), независимо от основания, по которому производится увольнение, в том числе выплачиваемые на основании соглашения сторон о расторжении трудового договора, освобождаются от обложения страховыми взносами на основании вышеуказанных положений статьи 422 НК Рф в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Письмо от 21 августа 2017 г. № 03-15-06/53487 Доходы, полученные адвокатом от осуществления адвокатской деятельности в коллегиях адвокатов, а также за работу в качестве руководителя адвокатского образования, являются общим доходом адвоката от его деятельности, исходя из которого адвокат производит расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Адвокат самостоятельно исчисляет и уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с общего дохода от своей деятельности и коллегия адвокатов не является плательщиком страховых взносов с сумм выплачиваемого адвокату вознаграждения как руководителю коллегии. Письмо от 22 августа 2017 г. № 03-03-06/1/53645 В случае заключения работником договора займа, целью которого является погашение полученного ипотечного кредита, то есть целевым назначением такого займа (кредита) фактически не является приобретение и (или) строительство жилого помещения, основания для применения работодателем пункта 24.1 статьи 255 НК РФ, а также пункта 40 статьи 217 НК РФ и подпункта 13 пункта 1 статьи 422 НК РФ отсутствуют. Письмо от 23 августа 2017 г. № 03-15-06/54111 Вознаграждения, выплачиваемые организацией физическим лицам по лицензионным договорам о предоставлении права использования изобретений на основании исключительной лицензии, не признаются объектом обложения страховыми взносами, так как не являются выплатами на основании договоров, указанных в пункте 1 статьи 420 Налогового кодекса. Письмо от 25 августа 2017 г. № 03-15-06/54843 Обязанность по уплате страховых взносов с суммы краткосрочных вознаграждений работникам возникает у некредитной финансовой организации при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений, то есть при фактическом (реальном) начислении этих выплачиваемых сумм. При этом исчисленные для уплаты за календарный месяц страховые взносы должны быть уплачены в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца вне зависимости от фактической выплаты вознаграждений.