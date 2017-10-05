Три причины больше не ходить на «Клерк»
Вы можете больше не заходить на наш портал. Мы нашли для вас более удобные способы узнать все, что нужно бухгалтеру, кадровику и директору.
Способ первый. Присоединиться в соцсетяхПривыкли сидеть в соцсетях с компьютера или приложений смартфона? Не тратьте время на наш основной сайт, присоединяйтесь к нам в соцсетях.
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Способ второй. Подписаться на самую краткую и незанудную рассылку для бухгалтеровУстали от ленты скучных бухгалтерских новостей, замучались выискивать в письмах Минфина смысл, а мозги плавятся от необходимости разбираться в заумных текстах экспертов?
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Кстати, наш новый проект «Ночной бухгалтер» признали лучшей бухгалтерской рассылкой. Специалисты по рассылкам из Unisender провели исследование современных рассылок для бухгалтеров и аудиторов. И отдали первое место нашему «Ночному бухгалтеру».
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Способ третий. Читать нас в TelegramПолгода назад «Клерк» научился писать новости для бухгалтеров в мессенджере Telegram. Сейчас канал читают почти 900 подписчиков.
Они несколько раз в день первыми получают уведомления о самых важных новостях и статьях о налогах и бухгалтероском учете.
Я слежу за новостями «Клерка» в Telegram. Люблю Telegram за оперативность, скорость, ненавязчивость и стандартный интерфейс.Чтобы подписаться на канал «Клерка», пользователям Telegram достаточно перейти по ссылке или набрать @klerkonline в поиске мессенджера.
— Борис Мальцев, руководитель «Клерка»