Три причины больше не ходить на «Клерк»

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Вы можете больше не заходить на наш портал. Мы нашли для вас более удобные способы узнать все, что нужно бухгалтеру, кадровику и директору.

Способ первый. Присоединиться в соцсетях

Привыкли сидеть в соцсетях с компьютера или приложений смартфона? Не тратьте время на наш основной сайт, присоединяйтесь к нам в соцсетях.

Специальный сотрудник редакции ежедневно занимается нашими страницами.

Там нет навязчивой рекламы и спамеров, мы за этим следим.

В нашей группе «Красный уголок бухгалтера» уже почти 3500 участников.

Там можно:

всегда быстро получить ответ на рабочий вопрос;

бесплатно получить консультацию налогового консультанта;

поучаствовать в интересных профессиональных опросах;

первым узнавать о самых интересных материалах «Клерка»;

узнать о практике налоговиков и фондов на местах;

посмеяться вместе с коллегами.

Кроме «Красного уголка бухгалтера» у нас есть. Там мы размещаем главные статьи и новости дня.

А еще подобные группы с самым важным для бухгалтера, кадровика и директора у нас есть в Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте.

Всего за нами в соцсетях следит почти 55 тысяч человек.

Способ второй. Подписаться на самую краткую и незанудную рассылку для бухгалтеров

Устали от ленты скучных бухгалтерских новостей, замучались выискивать в письмах Минфина смысл, а мозги плавятся от необходимости разбираться в заумных текстах экспертов?

Именно для вас мы каждый день делаем самую краткую газету о налогах и учете. Каждый день выпуск приходит в районе 18 часов на емеил.

Подписывайтесь на «Ночного бухгалтера». Он помогает.





Пять причин, почему вам нужен «Ночной бухгалтер».

Кстати, наш новый проект «Ночной бухгалтер» признали лучшей бухгалтерской рассылкой. Специалисты по рассылкам из Unisender провели исследование современных рассылок для бухгалтеров и аудиторов. И отдали первое место нашему «Ночному бухгалтеру».

Посмотрите наши последние выпуски. И подписывайтесь в форме выше.

Способ третий. Читать нас в Telegram

Полгода назад «Клерк» научился писать новости для бухгалтеров в мессенджере Telegram. Сейчас канал читают почти 900 подписчиков.

Они несколько раз в день первыми получают уведомления о самых важных новостях и статьях о налогах и бухгалтероском учете.

Я слежу за новостями «Клерка» в Telegram. Люблю Telegram за оперативность, скорость, ненавязчивость и стандартный интерфейс. — Борис Мальцев, руководитель «Клерка»