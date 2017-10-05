Клерк.Ру
 
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Три причины больше не ходить на «Клерк»

05.10.17 14:09
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Вы можете больше не заходить на наш портал. Мы нашли для вас более удобные способы узнать все, что нужно бухгалтеру, кадровику и директору.

Способ первый. Присоединиться в соцсетях

Привыкли сидеть в соцсетях с компьютера или приложений смартфона? Не тратьте время на наш основной сайт, присоединяйтесь к нам в соцсетях.

Специальный сотрудник редакции ежедневно занимается нашими страницами.

Там нет навязчивой рекламы и спамеров, мы за этим следим.

В нашей группе «Красный уголок бухгалтера» уже почти 3500 участников. 

Там можно:

  • всегда быстро получить ответ на рабочий вопрос; 
  • бесплатно получить консультацию налогового консультанта;
  • поучаствовать в интересных профессиональных опросах;
  • первым узнавать о самых интересных материалах «Клерка»;
  • узнать о практике налоговиков и фондов на местах;
  • посмеяться вместе с коллегами.
Кроме «Красного уголка бухгалтера» у нас есть еще одна группа в Фейсбуке. Там мы размещаем главные статьи и новости дня. 

А еще подобные группы с самым важным для бухгалтера, кадровика и директора у нас есть в Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте.

Всего за нами в соцсетях следит почти 55 тысяч человек.

Способ второй. Подписаться на самую краткую и незанудную рассылку для бухгалтеров

Устали от ленты скучных бухгалтерских новостей, замучались выискивать в письмах Минфина смысл, а мозги плавятся от необходимости разбираться в заумных текстах экспертов?

Именно для вас мы каждый день делаем самую краткую газету о налогах и учете. Каждый день выпуск приходит в районе 18 часов на емеил.

Подписывайтесь на «Ночного бухгалтера». Он помогает.



Если мы вас еще не убедили, то вот еще Пять причин, почему вам нужен «Ночной бухгалтер».

Кстати, наш новый проект «Ночной бухгалтер» признали лучшей бухгалтерской рассылкой. Специалисты по рассылкам из Unisender провели исследование современных рассылок для бухгалтеров и аудиторов. И отдали первое место нашему «Ночному бухгалтеру».

Посмотрите наши последние выпуски. И подписывайтесь в форме выше.

Способ третий. Читать нас в Telegram

Полгода назад «Клерк» научился писать новости для бухгалтеров в мессенджере Telegram. Сейчас канал читают почти 900 подписчиков.

Они несколько раз в день первыми получают уведомления о самых важных новостях и статьях о налогах и бухгалтероском учете.

Я слежу за новостями «Клерка» в Telegram. Люблю Telegram за оперативность, скорость, ненавязчивость и стандартный интерфейс.

— Борис Мальцев, руководитель «Клерка»

Чтобы подписаться на канал «Клерка», пользователям Telegram достаточно перейти по ссылке или набрать @klerkonline в поиске мессенджера.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
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Мнения 101
Клерк
Natali Kr
Н-да....А еще более мутно, вы свою мысль выразить не могли? при чем тут кортежи, гелики, высшее п...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
Почему именно он пострадал?! Таких пользователей-миллионы по стране.
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Клерк
CaT-CaT
а у нас .... можно не платить 7% исполнительного сбора если договориться с начальником ОСПП :))
Должников по алиментам будут признавать безвестно отсутствующими по новым правилам
Аноним
Аноним, Вы писали:Да, ржачно. Я бы такого работодателя прям на собеседовании обложил трёхэтажным ...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
кто нить что нить понял из этих слов? кто следит, зачем, кому это надо и как в реальности физичес...
Будущее бухучета. К чему готовиться и почему скрыть данные учета будет невозможно
Аноним
Аноним, Вы писали:Народ = дойная корова в загоне. Доярки и дояры - ... А Путин -глава  ...
Электронные часы обложили «налогом на болванки»
Аноним
нашему подрядчику однажды Тиньк закрыл счета, потому что у того резко выросли обороты по счету. э...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
Люлинда
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: согласна, в "Такси" больше уровней вложений, приходится...
Что думают бухгалтеры о «Такси»
Аноним
а можно не обучать гендира охране труда, а рядовому сотруднику пройти его, получить корочку?
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Веселая бездельница
Mmmaximmm
ВаляЧел, Вы писали:Составлял гороскоп  Сам?! Начальник СБ? Да))
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Olaf
Приятным бонусом здесь выступает повышенное внимание налоговиков и отказ покупателей заключать до...
Как помогает договор подряда при выстраивании отношений с производством
Аноним
Это ладно жулик стащил деньги,но государство в образе жулика это....Я проработал 48 лет.пенсия 14...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Аноним
да еще и 1с уже два года не может никак до конца эту операцию в программах учета актуализировать ...
Бухгалтеры путаются в учете имущества стоимостью от 40 до 100 тысяч
Клерк
NatalyiIn
Mmmaximmm, Вы писали:Мне кажется это тараканы в голове конкретных безопасников. надо ж им доказат...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
msneg
Аноним, Вы писали:И совершенно правильно делают, что интересуются!У нашего бухгалтера-надомницы н...
«Ночной бухгалтер». Почему собеседования с бухгалтерами становятся похожи на допрос?
Клерк
natalisa51
Так формировать ,мне кажется не правильно.  Нужно составить приказ, по которому работника мо...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
И совершенно правильно делают, что интересуются!У нашего бухгалтера-надомницы недавно бывший муж ...
«Ночной бухгалтер». Почему собеседования с бухгалтерами становятся похожи на допрос?
Клерк
natalisa51
А чем,простите занимаются сотрудники налоговой ,ПФ? Эта информация, за достоверность которой нало...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
dana, Вы писали:topvisa, Вы писали:Ни чего подобного. Предпочитаю сдавать всё в первые 1-5 дней и...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
Можете помочь. Ип открывала два раза  2009 - 2013 г.г. и 2014-2015 г.г. ПФР каждый раз присв...
Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Мне кажется это тараканы в голове конкретных безопасников. надо ж им доказать - что не зря хлеб е...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
<b>Модератор</b>
бух2007
Так цель налоговой не сверка, а проверка нахождения по указанному адресу  могли бы тогда хо...
ИФНС шлет бумажные письма
Клерк
Natali Kr
а я помню у меня одно канидатке отказали, потому что "бывший муж наркоман - мало ли что? у них ре...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
Народ = дойная корова в загоне. Доярки и дояры - ...
Электронные часы обложили «налогом на болванки»
Аноним
В основном блокируют счета не "белым"компаниям, а тем, кто "сотрудничает" с обнальными конторами,...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
Natali Kr
Что вы! Я как то в отдел кадров устраивалась в одну производяще - продающую контору! Никаких мили...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
Наше правительство ох как далеко от народа и не знает как и чем мы живем и выживаем
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Аноним
Мне кажется уже в 1917 намитинговали, брат на брата попер. Чего блудишь то?  После 1917 наро...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
Olsama-3
Игрушка ни о чем...из-за чего такой переполох, непонятно!
Роспотребнадзор разобрался: спиннеры безопасны для детей
Аноним
Супер, теперь надо набрать кредитов и просить боольшую зарплату!
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
<b>Модератор</b>
Svetishe
Так цель налоговой не сверка, а проверка нахождения по указанному адресу
ИФНС шлет бумажные письма