СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

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Участница нашей группы на Фейсбуке обескуражена: компания Тензор (СБИС) прямо в отчетный период преподнесла бухгалтеру неожиданный «сюрприз», лишив возможности отправлять отчеты.

Что объяснили в Тензоре

Оператор ЭДО ссылается на некое письмо из ИФНС, якобы предписывающее отозвать ЭЦП у бухфирмы.

В Тензоре пояснили, что фирма попала в некий «черный список» налоговиков, поэтому выпустить новый сертификат подписи не представляется возможным.

Что сказали в налоговой

Возмущенная до глубины души бухгалтер незамедлительно обратилась в ИФНС за разъяснениями. Налоговики пояснили, что никакого запроса на отзыв ЭЦП не отправляли, а письмо, адресованное Тензору, носило исключительно информационный характер. При этом в ИФНС добавили, что по их мнению компания сдает недостоверные отчеты, поэтому и сделан вывод о компроментации ЭЦП.

Круг замкнулся. ИФНС и Тензор кивают друг на друга, а бухфирма не имеет возможности отправлять отчеты своих клиентов, то есть практически лишена возможности вести бизнес.

Про Тензор. (эт тот, который СБИС, если кто не в курсе). В качестве предисловия, немного о себе: я занимаюсь отправкой отчетности по ТКС и использую соответствующую программу от Сбиса. Вчерась, когда ничего не предвещало так сказать, получаю письмо от Тензора: Уведомляем вас, что по письменному запросу от госорганов отозвана ваша ЭЦП.

Упс.. звоню менеджеру, ну да, говорит, было письмецо от МИ ФНС по камеральному контролю, звоните, дескать, туда. Звоню, мне поясняют, что да, писали, но ничего отзывать не просили, дескать письмо носило информационный характер да и только.

Звоню в Тензор просьбой прокомментировать ситуацию. Как бы это так по мягче написать, не знаю даже, но никто мне так из Тензора не перезвонил и ничего не объяснил, хотя им названивала весь божий день, и в Москву и в Ярославль. Сегодня, после моего письменного обращения, мне все таки перезвонили, и сказали, что нет, мы не можем вам выпустить новый сертификат, т.к. вы в реестре у налоговой ( в каком реестре???).

А теперь внимание, следите за руками:1) Мы отозвали у вас сертификат по черт знает какому письму. 2) Мы не можем вам выпустит новый, т.к. налоговая нам не велит!

И это отвечает компания, одна из крупнейших в области оказания таких услуг.

Кстати , перл, от представителя МИ ФНС : у вас ключ скомпрометирован потому, что вы сдаете недостоверные отчеты! Я аж опешила, и даже не смогла как следует ответить на такоэ.

— Елена Душина

Какую зачистку ведут налоговики

В комментариях к этому посту наши подписчики отмечают, что ФНС ведет «зачистку» уполномоченных бухгалтерий, клиенты которых кажутся налоговикам подозрительными и неблагонадежными.

Напомним, в последнее время налоговики стали часто предъявлять претензии бухфирмам. Так в частности, один из уполномоченных представителей делился с клерками своим горьким опытом: налоговая инспекция предъявила претензии по поводу декларации, отправленной от лица одного из клиентов, и грозила посреднику уголовным преследованием.

Недавно ФНС выпустила письмо, в котором сообщается, что скан доверенности от клиентов бухфирм должен быть подписан ЭЦП самого клиента. Направление в ИФНС уполномоченным представителем скан-образа доверенности, выданной ему налогоплательщиком, заверенного собственной усиленной КЭП, — нелегитимно.