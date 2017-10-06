«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать

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«Мое дело» ответило на наше недавнее расследование о том, почему все больше бухгалтеров жалуются на сервис.

О чем мы писали

В материале , который вышел пару дней назад, мы разбирали претензии бухгалтеров к сервису «Мое дело». На расследование нас подтолкнули посты клерков в блогах. Сразу несколько поделились с нами информацией о том, что им навязчиво предлагают воспользоваться сервисом «Моё дело» , рассказывая при этом, что он может заменить 1С и Консультант .

В общем, если прочитаете, то наши собственные выводы к такому не пришли.

И тут пошли комменты

Как все знают, на «Клерке» свобода слова и за комменты у нас не банят. Мы вообще приветствуем комментарии. И делаем наш портал так, как советуют пользователи.

И прислушиваемся ко всем, даже анонимам.

Сразу 8 анонимных пользователей высказались о том, что сервис хорош, а мы все придумали:

— «Консультации. СЕРВИС — 24!!! КРУГЛОСУТОЧНО! Для меня, как для начинающего „балбеса“ это очень удобно. И оперативно! В общем считаю, что статейка „заказная“ — это личное мое мнение...»;

— «Может статья и заказная, но сервис действительно не плох. В последнее время много доработок сделали и постоянно добавляют что-то новое (надеюсь на этом не остановятся)»;

— «Интересно, а почему именно Мое дело? наводит на мысль, что у клерка на них зуб».

Были и те, кто залогилился и тоже хвалил сервис. sass сказал, что «Все „жалобы“ в статье либо надуманы, либо стояла задача их найти. Пользуюсь „Мое Дело“ с удовольствием и надеюсь продолжу пользоваться!».

Что ответило «Мое дело»

В комментарии пришли представители «Моего дела». Приводим коммент полностью:

«Здравствуй, дорогая редакция «Клерка»! Мы изучили ваше расследование и комментарии к нему. На бОльшую часть претензий уже ответили наши клиенты (спасибо за доверие!). Мы внесем лишь ряд уточнений: 1. «Почему бухгалтеры жалуются на сервис...» Все просто — этот сервис для предпринимателя МСП. Для бухгалтеров, кадровиков и юристов у нас есть отдельный продукт — «Бюро бухгалтера» (https://buro.moedelo.org/). Сейчас в сервисе нет «льготных тарифов для покупки сразу нескольких лицензий». Но мы работаем

над этим. Ждите релиза. 2. «Навязчиво предлагают...», «Спам» Наша работа — бухгалтерия предпринимателя, она подразумевает свою специфику. Мы считаем своим долгом вовремя напомнить, подсказать, предложить и т.д. Для кого-то это навязчивость, а для кого-то своевременное напоминание. 3. «Сколько стоит» Да, наши цены индексируются со временем. Если сравнивать со штатным или приходящим бухгалтером — экономия будет очевидной. Кстати, каждые 2 недели клиенты получают новые фишки. С 2014 по 2017 год наши цены увеличились на 25%. PS: У нас гибкая система скидок, главное не пропускать звонки менеджера и читать рассылку. Или найдите в любой соц. сети нашего руководителя службы сопровождения клиентов Антона Христенко. он поможет. «Вернуть деньги в случае расторжения договора будет проблематично» — каждый

случай рассматривается индивидуально. Для нас важен каждый клиент. 4. «...вы даете право сервису передавать ваши персональные данные неким третьим лицам» Для сдачи и общения с контролирующими органами мы выпускаем специальную электронную подпись. Через ЭП пользователи отрывают/закрывают РКО, получают привилегии Клуба клиентов, скидки, дополнительные продукты для бизнеса. Такое взаимодействие интересно и нам и нашим клиентам. 5. «Одно из заявленных удобств сервиса — консультирование» Услуги консалтинга пользуются большой популярностью. Наши клиенты, в спорных вопросах,

распечатывают ответы специалистов и предъявляют их в качестве аргументов контролирующим органам. В приведенных статьях действительно были допущены ошибки, спасибо, что указали на них. По

технической ошибке мы разместили на портале устаревший материал. Исправили, больше не повторим. И на последок. Жаль, что расследование не осветило такие сильные стороны сервиса, как: финансовую гарантию 1 млн рублей (если клиент получает пени/штрафы по нашей вине — мы их оплачиваем); техподдержку 24/7 в любом удобном мессенджере;интеграцию с другими сервисами и ТОП-14 ведущих банков России и API; Моб. приложение для Android или iOS и т.д. На этом у нас все! Спасибо за статью! Надеемся, в следующий раз редакция «Клерка» проведет более тщательное расследование».

Спасибо за разнарядку.

Конечно же, редакция «Клерка» и в следующий раз проведет расследование.