Что делать, если инспекция не видит СНИЛС и отказывает в приеме РСВ

79

Налоговики пугают массовыми отказами в РСВ из-за данных сотрудников.

Налоговые инспекции рассылают организациям письма с предупреждениями об изменении алгоритма приема Расчета по страховым взносам.

В случае неуспешной идентификации застрахованных физлиц, отраженных в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах», будет формироваться отказ в приеме Расчета, предупреждают налоговики. Ранее при выявлении единственного нарушения — неуспешной идентификации застрахованных лиц из 3-его раздела автоматически формировалось Уведомление об уточнении (при этом расчет считался принятым).

В письме предлагается провести сверку персональных данных физических лиц указываемых в расчете (ФИО ФЛ, дата рождения, место рождения, ИНН, паспортные данные, СНИЛС) на предмет представления в расчете устаревших данных.

Каким образом организация должна проводить эту сверку после увольнения работника, непонятно. Ведь сотрудник мог уволиться, например, в июле, после чего сменить паспорт или даже фамилию.

Эксперты рассказывают, как разобраться с проблемами при сдаче расчета по страховым взносам, если налоговая не видит СНИЛС сотрудника.

Ситуация страхователя

Вот что в редакцию написал бухгалтер компании: «В организации имеется иногородний сотрудник (не из Москвы). Сдавали отчетность в налоговую (ранее сдавали отчетность в ПФР никаких проблем не было). ИФНС не видит СНИЛС сотрудника, поэтому сведения о нем неправильные. Пенсионный фонд РФ передал в ИФНС неверные данные по этому физлицу. Ни налоговая инспекция, ни ПФР не озвучивают причину, почему они не хотят внести изменения. Что делать в данной ситуации?»

Алгоритм действий

В рассматриваемой ситуации работник организации работает давно, СНИЛС корректный, отчеты до 2017 года сдавались организацией в ПФР корректно (РСВ, СЗВ).

Полагаем, что в связи с изменениями в 2017 году, произошедшими в связи с приемкой отчетности по страховым взносам в ИФНС, технические проблемы с приемкой отчетности (Причина отказа в приеме отчетности «Не найден СНИЛС») имеют место быть именно в ИФНС. При этом данные из ПФР могли быть переданы в ИФНС с ошибками. Следовательно, при приеме расчета по страховым взносам возникает ошибка по разделу 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Значит, в базу данных ИФНС попали некорректные страховые номера работников. Таким образом, если Ф.И.О. работников и их СНИЛС верны (отчеты по СЗВ-М проходили проверку в ПФР), то у ИФНС нет оснований для возврата отчета на доработку. То есть организация не может отчитаться вовремя по вине ИФНС, а, стало быть, наложение штрафных санкций и блокирование расчетного счета на основании п. 3 ст. 76 НК РФ в данной ситуации будут неправомерными действиями со стороны ИФНС.

Полагаем, что организации необходимо в создавшейся ситуации обратиться в ИФНС по месту сдачи отчетности.

По нашему мнению, организации в кратчайшие сроки необходимо:

1. В свободной форме написать заявление за подписью директора организации на имя руководителя ИФНС, в котором указать, что организация не может отчитаться по вине ИФНС (техническая ошибка при приеме персональных данных работников). При этом в заявлении нужно указать:

ФИО работников (по которым не найден СНИЛС);

паспортные данные работников;

СНИЛС работников.

2. К заявлению приложить копии паспортов работников и копии СНИЛС.

3. В заявлении также указать, что из-за расхождения в персональных данных работников организация не смогла получить извещение о корректной сдаче отчета.

4. Также изложить просьбу о неналожении штрафных санкций и не блокировать ее расчетный счет ввиду того, что ошибка произошла не по вине организации — плательщика страховых взносов.

ИФНС должен сделать запрос в ПФР о персональных данных и устранить проблему несоответствия данных.

5. Поскольку за органами ПФР сохранены функции по ведению персонифицированного учета организация также может обратиться с аналогичным заявлением (см. п. 1) в свое отделение ПФР (но уже на имя руководителя территориального органа) с просьбой о проверке ошибочных СНИЛС.

ИФНС не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) по установленной форме (установленному формату), если иное не предусмотрено НК РФ. Если декларация представлена на бумаге, то по просьбе налогоплательщика инспекция должна проставить на копии декларации отметку о ее принятии и дату ее получения либо передать налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов, налоговому агенту) квитанцию о приеме в электронной форме — при получении налоговой декларации (расчета) по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

В соответетствии с абз. 2, 3 п. 7 ст. 431 НК РФ, если в представляемом расчете сведения о совокупной сумме страховых взносов, исчисленных плательщиком за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода в целом по плательщику не соответствуют сведениям о сумме взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период и (или) указаны недостоверные персональные данные застрахованных физлиц (в т.ч. СНИЛС), такой расчет считается непредставленным.

Об этом плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), направляется соответствующее уведомление.

В 5-дневный срок с даты направления в электронной форме указанного уведомления (10-дневный срок с даты направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие.

В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально непредставленным.

Когда действительно имеют право не принять отчетность

Согласно п. 28 Приказа Минфина РФ от 02.07.2012 № 99н основаниями для отказа в приеме налоговой декларации (расчета) являются:

1) отсутствие документов, удостоверяющих личность физического лица, или его отказ предъявить должностному лицу, предоставляющему государственную услугу, такие документы;

2) отсутствие документов, подтверждающих полномочия физлица — уполномоченного представителя заявителя на представление налоговой декларации (расчета);

3) представление налоговой декларации (расчета) не по установленной форме (установленному формату);

4) отсутствие в налоговой декларации (расчете), представленной на бумажном носителе, подписи руководителя (иного представителя — физлица);

5) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (иного представителя — физического лица) организации-заявителя;

6) представление налоговой декларации (расчета) в налоговый орган, в компетенцию которого не входит прием этой налоговой декларации (расчета).

Основаниями для отказа в приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде по ТКС являются:

представление ее не по установленному формату;

отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (ИП) или несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи данным руководителя (предпринимателя);

отсутствие в налоговой декларации: — для физического лица — фамилии, имени, отчества; — для организации — полного ее наименования, ИНН, вида документа (первичный или корректирующий), наименования налогового органа.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации ИФНС не вправе считать расчет по страховым взносам непредставленным и отказывать в его принятии, поскольку для этого нет оснований.

Можно обратиться в УФНС, а затем (при необходимости) в суд для обжалования действий ИФНС, не принявшей расчет.