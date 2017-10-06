Какие законопроекты и решения суда поменяют работу бухгалтера

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Законопроекты

В сентябре в Госдуму РФ поступали разнообразные налоговые законопроекты.

Ставки взносов

Со ставками по страховым взносам связан депутатский Законопроект № 269308-7. Проектом ограничивается фиксированный размер ставок для самозанятых граждан – не более 6% от годового дохода (который в целом не превышает 300 тыс. рублей). Однако в силу отрицательного заключения Правительства вероятность одобрения данной инициативы не велика.

Консолидированные налогоплательщики

Определенный интерес вызывает Законопроект № 268974-7, направленный на отмену моратория на изменение соглашений о консолидированной группе налогоплательщиков.

Есть основания считать, что данный законопроект нарушает принцип равенства налогоплательщиков, поскольку его действие распространяется на ограниченный круг субъектов – организации, принадлежащие собственникам Единой системы газоснабжения и участвующие в инвестиционных проектах в Амурской области.

Что еще

В качестве центрального можно назвать правительственный Законопроект 274631-7, который вносит значительные изменения во вторую часть Налогового кодекса. В целом поправки сводятся к следующему: урегулированием вопросов по акцизам в связи со средними дистиллятами; повышение ставок по акцизам; установление условий для получения инвестиционного налогового вычета; установление размера фиксированного страхового взноса; другие изменения.

Правительством РФ было предложено скорректировать ставки в отношении резидентов ОЭС (Законопроект № 269132-7). Для указанных субъектов налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, будет исчисляться по ставке 2% (вместо 3%). Максимальная же ставка налога, зачисляемая в региональный бюджет, составит 13,5% (вместо 12.5%). По сути, данный законопроект корректирует положения Закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ, который не принял во внимание особенности обложения резидентов ОЭЗ.

Отдельные сентябрьские законопроекты были направлены на устранение неопределенности в отношении обложения НДС операций с Госрезервом (Законопроект № 269196-7) и налоговых последствий при заключении договора финансового обеспечения (Законопроект № 273403-7).

Кроме того, в Госдуму поступили следующие законопроекты:

В Государственную Думу РФ поступил Законопроект № 276474-7, предлагающий уточнить порядок подтверждения факта угона автомобиля в целях освобождения от уплаты транспортного налога (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). Общий смысл поправок состоит в том, что налогоплательщик должен лишь единожды подтвердить факт угона транспортного средства. Дальнейшее отслеживание судьбы автомобиля должно происходить в рамках межведомственного взаимодействия.

В Пояснительной записке к законопроекту указывается, что в настоящее время налоговые органы налагают на налогоплательщиков излишнее обременение, поскольку требует ежегодно подтверждать факт угона.

Действительно, в Письме ФНС России от 30 сентября 2015 № БС-3-11/3660@ говорится, что налогоплательщик в целях освобождения транспортного средства от налогообложения должен ежегодно подтверждать факт нахождения угнанного транспортного средства в розыске.

Вызывает интерес подготовленное к законопроекту заключение Правительства РФ, в котором обосновывается нецелесообразность его принятия. Указывается, что представление в налоговые органы дополнительных документов в отношении транспортных средств, находящихся в розыске, положениями Кодекса не предусмотрено. Отрицательное заключение означает, что с высокой долей вероятности проект закона будет отклонен депутатами.

Вместе с тем, вывод, содержащийся в правительственном заключении, можно истолковать так, что отсутствует нормативно закрепленное требование о ежегодном подтверждении факта угона автомобиля. Соответственно требования налоговых органов не основано на законе. Это, в свою очередь, дает налогоплательщикам дополнительный аргумент в возможном налоговом споре.

Важное решение суда

Налогоплательщикам следует обратить внимание на(Определение от 21.08.2017 № 310-КГ17-5116).

В данном споре Верховный Суд РФ посчитал невозможным применять норму в истолковании, данном ВАС РФ, в связи с тем, что в нее были внесены технические изменения.

В этой связи налогоплательщикам важно оценивать налоговые риски изменения правоприменитлеьной практики по нормам, которые разъяснялись высшими судами, но впоследствии в них вносились изменения технического (уточняющего) характера.