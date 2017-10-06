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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры ходят. СБИС и ФОМС, очнитесь. «Эльба» себя заказала, «Мое дело» очнулось

06.10.17 16:47
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А вам хочется иногда все бросить и уйти ото всей этой бухгалтерской кутерьмы в закат? Ну, или хотя бы просто в парк?

Бухгалтеры объединяются

На этот раз не ради петиций против налоговиков. А чтобы ходить.

А то из-за сидячей работы недолго и гиподинамию заработать.

В своем блоге ToT объявил соревнование на количество шагов в день и бросил вызов всем клеркам.

Шагомер не нужен, достаточно смартфона с Андроидом.

Пишите в комментах и вам помогут присоединиться.

Почему бухгалтерам не дают нормально работать

В отчетную кампанию на налогоплательщиков посыпались отказы в отправке отчетности.

На этот раз от СБИСа. Тензор лишил возможности отправить отчет, ссылаясь на «черный список» налоговиков. Весело, да?

В Фейсбуке в комментах верно заметили: новыми налоговиками становятся не только банки, но и спецоператоры.

О других беспочвенных отказах в приеме деклараций по ТКС нам рассказали на форуме. Налоговики просто заявляют, что без личного визита директора в ИФНС ничего не примут.

rcnrcn рассказывает: «У нас в Екатеринбурге это началось с приходом октября, массово в половине инспекций. Налоговики ведут себя нагло, ни на что не ссылаются, то есть сильно уверены в своих вынуждающих методах».

Зато ФНС решила задружиться со Сбербанком, чтобы банкиры через электронные каналы получали сведения о налоговой отчетности. Предполагается, что это избавит клиентов банка от бумажной волокиты.

«Эльба» заказала расследование

Мы ждем разъяснений от Тензора.

От «Моего дела» по поводу нашего расследования мы ответа, кстати, уже дождались.

Компаниям, которые работают для бухгалтеров, так интересны наши расследования, что сегодня Рамиль Шайхутдинов, руководитель проекта «Контур.Эльба» пришел в комментарии и выразил надежду, что наше расследование про его сервис будет еще профессиональнее.

Ждите нового материала уже про «Эльбу».

Лекции, танцы, ресторан, деньги

Нет, это не название нового кино про мафиози. Это краткая программа главного бухгалтерского события года.

Записывайтесь, пока есть места.

Вам будет веселее, чем енотам:

На что ФОМС потратил 1 млрд наших денег?

А на что еще: на квартиры и семинары на море, конечно.

Не на зарплату врачам же.

Счетная палата установила, что фонд потратил не туда 1 млрд руб.(!).

Чтобы обеспечить старость руководству ФОМС, без зазрения совести снизили зарплату врачам и количество медпомощи.

И вообще, государство готовит нас к безденежью. Эльвира Набиуллина поработала философом и изрекла цитату недели.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы не было скучно в бухгалтерии.

Подписывайтесь на «НБ». Он помогает.



«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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Ваша неугомонная редакция

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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