Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион
По данным Федеральной налоговой службы, в среднем по России безопасная доля вычетов за 3 квартал 2017 года составляет 87,9%. Цифра выросла по сравнению со 2 кварталом: тогда она была 87,8 %. Правда, по сравнению с началом года показатель снизился. В 1 квартале среднероссийская доля безопасных вычетов была 88,5%.
Данные в среднем по России на практике инспекторы не используют. Ориентироваться надо на региональные показатели. Именно на них будут ориентироваться, «камераля» вашу декларацию за 3 квартал 2017 года.
Посмотрите безопасную долю вычетов по НДС за 2 квартал 2017 года и за 1 квартал 2017 года.
Мы приводим безопасную долю вычетов по регионам России. Расчет проводился на основании формы 1-НДС с сайта Федеральной налоговой службы.
Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Возможны требования пояснений, комиссии и даже назначение выездных проверок. Раньше налоговики открыто об этом заявляли в письме ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722. Но оно было отменено (письмо Минфина России от 21 марта 2017 г. № ЕД-4-15/5183). Но эксперты говорят, что больше налоговых комиссий в привычном нам виде уже не будет, останутся только комиссии по легализации налоговой базы для выплаты заработной платы и страховых взносов. Их задачи и методы работы закреплены письмом ФНС от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@.
Скачайте образец пояснений о доле вычетов НДС.
Безопасная доля вычетов по НДС в регионах России (в %, по 3 кварталу 2017 года)
Регион
Доля вычетов, %
Регион
Доля вычетов, %
|Алтайский край
90,1%
|Приморский край
92,3%
|Амурская область
102,3%
|Псковская область
93,2%
|Архангельская область
78,7%
|Республика Адыгея
88,6%
|Астраханская область
73,4%
|Республика Алтай
90,6%
|Белгородская область
91,1%
|Республика Башкортостан
87,6%
|Брянская область
91,3%
|Республика Бурятия
87,3%
|Владимирская область
86,3%
|Республика Дагестан
86,2%
|Волгоградская область
86,7%
|Республика Ингушетия
97,7%
|Вологодская область
88,1%
|Республика Калмыкия
70,3%
|Воронежская область
94,5%
|Республика Карелия
83,5%
|Город Москва
90,0%
|Республика Коми
75,4%
|Город Санкт-Петербург
90,3%
|Республика Крым
87,0%
|Город Севастополь
85,8%
|Республика Марий Эл
87,5%
|Еврейская автономная область
97,8%
|Республика Мордовия
87,6%
|Забайкальский край
95,4%
|Республика Северная Осетия — Алания
86,3%
|Ивановская область
93,4%
|Республика Татарстан
89,2%
|Иркутская область
82,4%
|Республика Тыва
78,0%
|Кабардино-Балкарская Республика
92,0%
|Республика Хакасия
87,8%
|Калининградская область
67,0%
|Республика Саха (Якутия)
84,1%
|Калужская область
89,1%
|Ростовская область
93,7%
|Камчатский край
81,4%
|Рязанская область
85,1%
|Карачаево-Черкесская Республика
93,4%
|Самарская область
85,7%
|Кемеровская область
82,7%
|Саратовская область
86,7%
|Кировская область
85,4%
|Сахалинская область
99,6%
|Костромская область
88,9%
|Свердловская область
87,8%
|Краснодарский край
89,2%
|Смоленская область
92,9%
|Красноярский край
77,5%
|Ставропольский край
89,3%
|Курганская область
83,8%
|Тамбовская область
95,4%
|Курская область
91,0%
|Тверская область
87,9%
|Ленинградская область
82,3%
|Томская область
82,5%
|Липецкая область
90,2%
|Тульская область
91,3%
|Магаданская область
89,3%
|Тюменская область
85,8%
|Московская область
90,3%
|Удмуртская Республика
82,2%
|Мурманская область
77,9%
|Ульяновская область
90,4%
|Ненецкий автономный округ
107,4%
|Хабаровский край
88,1%
|Нижегородская область
86,1%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
66,5%
|Новгородская область
86,9%
|Челябинская область
87,4%
|Новосибирская область
90,2%
|Чеченская Республика
107,1%
|Омская область
82,2%
|Чувашская Республика
84,6%
|Оренбургская область
76,0%
|Чукотский автономный округ
98,0%
|Орловская область
90,6%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
69,6%
|Пензенская область
90,0%
|Ярославская область
86,1%
|Пермский край
80,2%