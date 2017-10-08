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Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

08.10.17 14:46
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По данным Федеральной налоговой службы, в среднем по России безопасная доля вычетов за 3 квартал 2017 года составляет 87,9%. Цифра выросла по сравнению со 2 кварталом: тогда она была 87,8 %. Правда, по сравнению с началом года показатель снизился. В 1 квартале среднероссийская доля безопасных вычетов была 88,5%.

Данные в среднем по России на практике инспекторы не используют. Ориентироваться надо на региональные показатели. Именно на них будут ориентироваться, «камераля» вашу декларацию за 3 квартал 2017 года.

Посмотрите безопасную долю вычетов по НДС за 2 квартал 2017 года и за 1 квартал 2017 года.

Мы приводим безопасную долю вычетов по регионам России. Расчет проводился на основании формы 1-НДС с сайта Федеральной налоговой службы.

Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Возможны требования пояснений, комиссии и даже назначение выездных проверок. Раньше налоговики открыто об этом заявляли в письме ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722. Но оно было отменено (письмо Минфина России от 21 марта 2017 г. № ЕД-4-15/5183). Но эксперты говорят, что больше налоговых комиссий в привычном нам виде уже не будет, останутся только комиссии по легализации налоговой базы для выплаты заработной платы и страховых взносов. Их задачи и методы работы закреплены письмом ФНС от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@.

Скачайте образец пояснений о доле вычетов НДС.

Безопасная доля вычетов по НДС в регионах России (в %, по 3 кварталу 2017 года)

Регион

Доля вычетов, %

Регион

Доля вычетов, %

Алтайский край

90,1%

 Приморский край

92,3%

Амурская область

102,3%

 Псковская область

93,2%

Архангельская область

78,7%

 Республика Адыгея

88,6%

Астраханская область

73,4%

 Республика Алтай

90,6%

Белгородская область

91,1%

 Республика Башкортостан

87,6%

Брянская область

91,3%

 Республика Бурятия

87,3%

Владимирская область

86,3%

 Республика Дагестан

86,2%

Волгоградская область

86,7%

 Республика Ингушетия

97,7%

Вологодская область

88,1%

 Республика Калмыкия

70,3%

Воронежская область

94,5%

 Республика Карелия

83,5%

Город Москва

90,0%

 Республика Коми

75,4%

Город Санкт-Петербург

90,3%

 Республика Крым

87,0%

Город Севастополь

85,8%

 Республика Марий Эл

87,5%

Еврейская автономная область

97,8%

 Республика Мордовия

87,6%

Забайкальский край

95,4%

 Республика Северная Осетия — Алания

86,3%

Ивановская область

93,4%

 Республика Татарстан

89,2%

Иркутская область

82,4%

 Республика Тыва

78,0%

Кабардино-Балкарская Республика

92,0%

 Республика Хакасия

87,8%

Калининградская область

67,0%

 Республика Саха (Якутия)

84,1%

Калужская область

89,1%

 Ростовская область

93,7%

Камчатский край

81,4%

 Рязанская область

85,1%

Карачаево-Черкесская Республика

93,4%

 Самарская область

85,7%

Кемеровская область

82,7%

 Саратовская область

86,7%

Кировская область

85,4%

 Сахалинская область

99,6%

Костромская область

88,9%

 Свердловская область

87,8%

Краснодарский край

89,2%

 Смоленская область

92,9%

Красноярский край

77,5%

 Ставропольский край

89,3%

Курганская область

83,8%

 Тамбовская область

95,4%

Курская область

91,0%

 Тверская область

87,9%

Ленинградская область

82,3%

 Томская область

82,5%

Липецкая область

90,2%

 Тульская область

91,3%

Магаданская область

89,3%

 Тюменская область

85,8%

Московская область

90,3%

 Удмуртская Республика

82,2%

Мурманская область

77,9%

 Ульяновская область

90,4%

Ненецкий автономный округ

107,4%

 Хабаровский край

88,1%

Нижегородская область

86,1%

 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

66,5%

Новгородская область

86,9%

 Челябинская область

87,4%

Новосибирская область

90,2%

 Чеченская Республика

107,1%

Омская область

82,2%

 Чувашская Республика

84,6%

Оренбургская область

76,0%

 Чукотский автономный округ

98,0%

Орловская область

90,6%

 Ямало-Ненецкий автономный округ

69,6%

Пензенская область

90,0%

 Ярославская область

86,1%

Пермский край

80,2%

 

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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