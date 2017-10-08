Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

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По данным Федеральной налоговой службы, в среднем по России безопасная доля вычетов за 3 квартал 2017 года составляет 87,9%. Цифра выросла по сравнению со 2 кварталом: тогда она была 87,8 %. Правда, по сравнению с началом года показатель снизился. В 1 квартале среднероссийская доля безопасных вычетов была 88,5%.

Данные в среднем по России на практике инспекторы не используют. Ориентироваться надо на региональные показатели. Именно на них будут ориентироваться, «камераля» вашу декларацию за 3 квартал 2017 года.

Посмотрите безопасную долю вычетов по НДС за 2 квартал 2017 года и за 1 квартал 2017 года.

Мы приводим безопасную долю вычетов по регионам России. Расчет проводился на основании формы 1-НДС с сайта Федеральной налоговой службы.

Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Возможны требования пояснений, комиссии и даже назначение выездных проверок. Раньше налоговики открыто об этом заявляли в письме ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722. Но оно было отменено (письмо Минфина России от 21 марта 2017 г. № ЕД-4-15/5183). Но эксперты говорят, что больше налоговых комиссий в привычном нам виде уже не будет, останутся только комиссии по легализации налоговой базы для выплаты заработной платы и страховых взносов. Их задачи и методы работы закреплены письмом ФНС от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@.

Скачайте образец пояснений о доле вычетов НДС.

Безопасная доля вычетов по НДС в регионах России (в %, по 3 кварталу 2017 года)