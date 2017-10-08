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Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»

08.10.17 16:05
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Работа по понятиям

Извините за наивность, но я о Конституции. Она начинается с того, что Россия — «правовое» государство. Кавычки в данном случае — не только показатель цитаты, но и намёк на переносный смысл. Поговорим о налоговом праве.

Налоговики в последнее время весьма вольно обходятся с правовыми нормами и действуют не столько по закону, сколько «по понятиям», то есть исходя из своего собственного понимания этих самых правовых норм. В основе такого понимания — стремление к пополнению бюджета всеми возможными и невозможными способами. И хотя ни один закон, ни другой правовой акт такой задачи перед налоговыми органами не ставит, все их последние действия направлены именно на это.

Тон задают письма ФНС РФ, которые сами по себе не являются правовыми актами, потому что «издание нормативных правовых актов в виде писем...не допускается» (см. пункт 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации (утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 г. N 1009).

Соответственно, такие письма не влекут за собой никаких правовых последствий, не могут служить законным основанием для регулирования налоговых правоотношений и для применения санкций за невыполнение содержащихся в них предписаний. На такие письма нельзя ссылаться при разрешении споров (см. пункт 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763).

Только об этом сейчас говорить почти неприлично, потому что за введение таких писем в жизнь существует ответственность, которая возлагается «персонально на руководителей (исполняющих обязанности руководителей) управлений ФНС России по субъектам РФ, начальников (исполняющих обязанности начальников) межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам...» и на прочая, прочая, прочая... (письмо ФНС РФ от 16.08.2017 г. N СА-4-7/16152@).

В результате такого вертикального «стимулирования» сначала вышестоящими налоговыми органов нижестоящих, а затем нижестоящими налоговыми органами налогоплательщиков создается неправильная и не правовая обстановка, при которой налогоплательщики изучают не законы и не правовые акты, а внутриведомственные официально не опубликованные и чуть ли не полусекретные месседжи налоговиков.

Чем полны письма ФНС

Между тем такие письмена полны неправовых оценочных конструкций, как то: «формальное разделение (дробление) бизнеса» (письмо ФНС РФ от 11.08.2017 г. № СА-4-7/15895@), «имитация реальной экономической деятельности» (письмо ФНС РФ от 13.07.2017 г. N ЕД-4-2/13650@), «действительный экономический смысл финансово-хозяйственной операции» (письмо ФНС РФ от 16 августа 2017 г. N СА-4-7/16152@). Да и налоговый орган признает наличие правового пробела: «...исчерпывающий или строго императивный перечень признаков, свидетельствующий об обоснованности выводов налогового органа о формальности разделения (дробления) бизнеса, отсутствует» (письмо ФНС РФ от 11.08.2017 г. № СА-4-7/15895@).

Отсутствуют в НК также признаки «разумных экономических причин», «деловой цели», критерии разграничения между налоговой оптимизацией без нарушения налогового законодательства (как правомерным видом деятельности по снижению размера налоговой обязанности) и противоправных действий, направленных на неуплату налогов, в налоговом законе нет понятий «добросовестности», «необоснованной налоговой выгоды».

Что же касается негативного отношения налоговиков к «формальности» действий налогоплательщика и «формальному» соблюдению им действующего законодательства, то такие обстоятельства свидетельствуют ни о чем ином, как о законном поведении налогоплательщика.

Неформальное взаимодействие с налогоплательщиками

А вот налоговые органы, исполняя собственные предписания, взаимодействует с налогоплательщиками не только формально, но и «неформально». Например, на заседаниях комиссий по легализации налоговой базы воздействие, в том числе, психологическое, а именно — «побуждение налогоплательщиков... к самостоятельному уточнению налоговых обязательств» (письмо ФНС РФ от 25.07.2017 г. N ЕД-4-15/14490@). При этом причины побуждения могут быть не только в виде наличия фактов, а также в виде предположений побуждающего (извините, налогового) органа, например, когда у того «имеются достаточные основания полагать о наличии фактов».

Если же напрямую обнаружить налоговое правонарушение затруднительно, налоговые органы ищут «подводные камни», чтобы обвинить налогоплательщика в злоупотреблении правом.

Но на самом деле вопрос о том, насколько институт «злоупотребления правом» может существовать в налоговых правоотношениях, дискуссионный и неоднозначный. Работа по нейтрализации негативных последствий налоговых «схем» должна проводиться исключительно законным правовым путем, то есть в результате совершенствования налогового законодательства и максимальной формальной определенности всех разрешающих и запрещающих норм.

Ну, а пока в этом направлении налоговое законодательство не совершенствуется, прислушаемся к мнению Конституционного Суда РФ. Еще 27.05.2003 г. в Постановлении от N 9-П он подтвердил право налогоплательщика на налоговое планирование своей деятельности и на выбор оптимального платежа независимо от нанесения ущерба фискальным интересам государства.

А разве не это право налоговые органы называют сейчас «злоупотреблением налогоплательщика правом»? Так это не злоупотребление, а исполнение законно предоставленного права. В вопросе о том, где заканчивается исполнение права и начинается его злоупотребление, ориентирование на умысел (см. письмо ФНС РФ от 16.08.2017 г. N СА-4-7/16152@) не совсем корректно из-за конфликта интересов. Поскольку основная цель деятельности коммерческих организаций — это извлечение прибыли (и это законодательно закреплено в пункте 1 статьи 50 ГК РФ), логично, что «умысел» всех без исключения бизнесменов направлен на уменьшение налоговых платежей, потому что такие платежи эту самую прибыль сокращают.

У нас правовое государство, потому что все права у него

Напоследок об авторе многих вышеперечисленных нововведений, увидевших свет в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53, бывшем председателе реорганизованного ныне ВАС РФ А.А. Иванове. Выступая 25.08.2017 г. на конференции газеты «КоммерсантЪ» «Актуальные вопросы налоговой сферы» он высказал беспокойство не только об излишней (на его взгляд) повсеместной практике выявления «неосновательной налоговой выгоды», но и о переходе российского налогового права в «новое качество, когда принцип „обязательно лишь то, что прямо предписано“, заменён принципом „обязательно то, что вменено налоговым органом на основе его собственной оценки“».

И еще одна цитата о реалиях нашего времени из того же авторитетного выступления: «...казуистичность налоговых норм приводит к тому, что налоговый орган начинает осуществлять расширительное толкование предписаний и запретов, исходя из их социально-экономического смысла. С ним соглашаются суды, а в результате нарушаются классические принципы публично-правовой ответственности, которая начинает наступать за правонарушения, прямо законом не предусмотренные».

Вывод грустный: похоже, у нас действительно правовое государство, потому что все права — у него.

Стань экспертом
Марина Шумских

индивидуальный предприниматель (юридические, бухгалтерские услуги), директор ООО «Налоговая помощь»

Специально для Клерк.Ру

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