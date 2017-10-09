Внимание! Новые угрозы для отчетности за 3 квартал. Тревожный обзор «Клерка» за неделю

13

Спецоператоры, налоговики, банки, работодатели — вот «коротенький» список помех для нормальной сдачи отчетности, о которых мы успели написать на прошлой неделе. Читайте в обзоре, как именно они вставляют палки в колеса в отчетную кампанию.

Бесплатно получите важный для бухгалтера диплом. Всего за пару часов.

Тема недели

СБИС + ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Спецоператор лишает бухгалтеров возможности сдать отчетность, ссылаясь на разнарядку от налоговиков. Банки продолжают закручивать гайки. И налоговики тоже.

Но госорганы и банки — не все, кто расставляет ловушки для бухгалтеров. Работодатели добавляют абсурда. Теперь, чтобы работать бухгалтером, нужно рассказать про свою квартиру и поименно назвать соседей.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

Подпишитесь на «Ночной бухгалтер» Это самая краткая рассылка для бухгалтеров. И самая интересная.



На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 2 октября: Как не запутаться в новых фиксированных взносах и штрафах для ИП;

За 3 октября: От чего у бухгалтеров нервотрепка: раздражает «Мое дело», НДС поменяют, будущее учета и уголовку тоже;

За 4 октября: Почему собеседования с бухгалтерами становятся похожи на допрос?

За 5 октября: Как бухгалтеры сдают последний отчет (ШОК-видео 18 );

За 6 октября: Бухгалтеры ходят. СБИС и ФОМС, очнитесь. «Эльба» себя заказала, «Мое дело» очнулось.

Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

17 самых важных новостей для бухгалтера

Цитата недели

Эльвира Набиуллина о безденежье — на форуме Finopolis-2017 «Возможно, нам придется кардинально переосмыслить необходимость многих привычных нам вещей, таких как деньги, например».

13 статей для бухгалтера

1

Сборник статей по отчетности за 3 квартал 2017 года

2

У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах

3

Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка» и «Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать

4

Как новые правила должной осмотрительности уже проходят обкатку в судах

5

От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника

6

Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон

7

Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ

8

ПФР просит сдать СЗВ-М раньше, грозится взыскать лишнюю пенсию сотрудников и готовится проверять РСВ

9

Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф

10

По каждой расходной операции ИФНС сможет заявить, что она была для неуплаты налога

11

Адрес из ЕГРЮЛ в счете-фактуре, данные сотрудников в РСВ и шедевры ИФНС: новые проблемы бухгалтеров

12

Все, что ИП надо знать про фиксированные взносы

13

Что изменилось в работе бухгалтера: обзор важных поправок начала октября. Счета-фактуры, пени, платежки, карта МИР

Блоги компаний. Новый полезный раздел «Клерка»

Мы открыли рубрику «Блоги компаний». Общайтесь напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров. Комментируйте. Предлагайте темы.

Блог компании «Такснет»

1. Банки массово блокируют счета предпринимателей: кто еще попадет в черный список.

2. Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами.

3. Как ФОМС нарушил на 1 млрд руб. Квартиры и семинары на море вместо нормальной медицины.

4. Как посмотреть «Декларацию» и потыкать на все кнопки. Бесплатно и без регистрации.

5. За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры.

Блог ИПБ России

Буквально пару дней назад свой блог начал вести Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Первый пост: вы уже узнали про главное бухгалтерское событие года? (спойлер: лекции, танцы, ресторан, деньги).

Гороскоп для бухгалтера

На бухгалтеров стали составлять гороскопы кадры и СБ. Читайте бухгалтерский гороскоп с 9 по 15 октября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Сотрудники игнорируют просьбы главбуха.

Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных.

ИФНС шлет бумажные письма.

Бухгалтеры путаются в учете имущества стоимостью от 40 до 100 тысяч.