Клерк.Ру
 
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Внимание! Новые угрозы для отчетности за 3 квартал. Тревожный обзор «Клерка» за неделю

09.10.17 09:29
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Спецоператоры, налоговики, банки, работодатели — вот «коротенький» список помех для нормальной сдачи отчетности, о которых мы успели написать на прошлой неделе. Читайте в обзоре, как именно они вставляют палки в колеса в отчетную кампанию.

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Тема недели

СБИС + ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Спецоператор лишает бухгалтеров возможности сдать отчетность, ссылаясь на разнарядку от налоговиков. Банки продолжают закручивать гайки. И налоговики тоже.

Но госорганы и банки — не все, кто расставляет ловушки для бухгалтеров. Работодатели добавляют абсурда. Теперь, чтобы работать бухгалтером, нужно рассказать про свою квартиру и поименно назвать соседей.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

Подпишитесь на «Ночной бухгалтер»

Это самая краткая рассылка для бухгалтеров. И самая интересная.


На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 2 октября: Как не запутаться в новых фиксированных взносах и штрафах для ИП;

За 3 октября: От чего у бухгалтеров нервотрепка: раздражает «Мое дело», НДС поменяют, будущее учета и уголовку тоже;

За 4 октября: Почему собеседования с бухгалтерами становятся похожи на допрос?

За 5 октября: Как бухгалтеры сдают последний отчет (ШОК-видео 18 );

За 6 октября: Бухгалтеры ходят. СБИС и ФОМС, очнитесь. «Эльба» себя заказала, «Мое дело» очнулось.

Кстати, «Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

17 самых важных новостей для бухгалтера

  1. Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки».
  2. Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре.
  3. Льготу по налогу на имущество дадут только на один объект каждого вида.
  4. Как ФНС будет делиться информацией с банками.
  5. ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему.
  6. Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам.
  7. Кто должен до 20 октября сдать в ПФР реестры.
  8. Кто будет составлять бухотчетность по-новому.
  9. Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов.
  10. ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера.
  11. Налоговики сами рассказали, как на них жаловаться.
  12. Покупателей обяжут платить НДС за поставщиков.
  13. Сбербанк задружит с налоговиками: какую информацию банкиры получат из ИФНС.
  14. Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов.
  15. Следственный комитет хочет ввести уголовную ответственность для юрлиц.
  16. Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год.
  17. ИФНС находит в РСВ неверные персданные. Как с этим борются бухгалтеры.

Цитата недели

Цитата
Эльвира Набиуллина о безденежье
«Возможно, нам придется кардинально переосмыслить необходимость многих привычных нам вещей, таких как деньги, например».

— на форуме Finopolis-2017

 

13 статей для бухгалтера

1

Сборник статей по отчетности за 3 квартал 2017 года

2

У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах

3

Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка» и «Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать

4

Как новые правила должной осмотрительности уже проходят обкатку в судах

5

От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника

6

Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон

7

Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ

8

ПФР просит сдать СЗВ-М раньше, грозится взыскать лишнюю пенсию сотрудников и готовится проверять РСВ

 

9

Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф

10

По каждой расходной операции ИФНС сможет заявить, что она была для неуплаты налога

11

Адрес из ЕГРЮЛ в счете-фактуре, данные сотрудников в РСВ и шедевры ИФНС: новые проблемы бухгалтеров

12

Все, что ИП надо знать про фиксированные взносы

13

Что изменилось в работе бухгалтера: обзор важных поправок начала октября. Счета-фактуры, пени, платежки, карта МИР

Блоги компаний. Новый полезный раздел «Клерка»

Мы открыли рубрику «Блоги компаний». Общайтесь напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров. Комментируйте. Предлагайте темы. 

Блог компании «Такснет»

1. Банки массово блокируют счета предпринимателей: кто еще попадет в черный список.

2. Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами.

3. Как ФОМС нарушил на 1 млрд руб. Квартиры и семинары на море вместо нормальной медицины.

4. Как посмотреть «Декларацию» и потыкать на все кнопки. Бесплатно и без регистрации.

5. За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры.

Блог ИПБ России

Буквально пару дней назад свой блог начал вести Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Первый пост: вы уже узнали про главное бухгалтерское событие года? (спойлер: лекции, танцы, ресторан, деньги).

Гороскоп для бухгалтера

На бухгалтеров стали составлять гороскопы кадры и СБ. Читайте бухгалтерский гороскоп с 9 по 15 октября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Сотрудники игнорируют просьбы главбуха.

Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных.

ИФНС шлет бумажные письма.

Бухгалтеры путаются в учете имущества стоимостью от 40 до 100 тысяч.

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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sv777
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bestiya7460
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Над.К
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Аноним
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, здесь глухих нет :) Вы можете призывать хоть к миллиардным штрафам, от этого ничего ...
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Для тех кто плохо читает, повторю!!!! НЕ СТОИТ ОБМАНЫВАТЬ РАБОТНИКА, ПЛАТИ КАК ДОГОВОРИЛИСЬ И ВСЕ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, а так и значит. Миллионные штрафы приводят к закрытию фирм, для Вас это открытие? Работат...
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Над.К, Вы писали:Аноним, а работать-то где тогда будете? что значит где?????? Может про...
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