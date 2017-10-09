Клерк.Ру
 
0
0

Как внешний вид помогает бухгалтеру в работе

09.10.17 09:39
3

Эксперт по бизнес-психологии рассказывает, как правильно подобранные цвета в одежде и аксессуарах влияют на развитие рабочих отношений и как определить свой цветотип. Советы подойдут и женщинам, и мужчинам.

Что значит «встречают по одежде» на практике

Обычно личное общение начинается с того, что мы видим друг друга. И в разговор вступает первое невербальное средство выражения — наш внешний вид. Вот об этом я и хочу поговорить сегодня.

Наше первое сообщение — одежда, аксессуары и макияж — это то, что мы выбираем обычно себе сами, у себя дома в относительно спокойной обстановке. Это сообщение готовится сознательно и заранее. И рассказать мы о себе можем очень многое: продемонстрировать свой прекрасный вкус и уровень развития, а можем буркнуть, что ничего не хотим говорить сегодня.

И это наше сообщение может быть обращено как к знакомым, так и незнакомым людям. Чем лучше человек вас знает, тем более личное и на короткий период он пытается о вас узнать — чувства, планы, настрой. Незнакомый человек пытается узнать про вас основные характеристики и на более длительный период: место в иерархии, т.е. статус, социальный и культурный, принадлежность к субкультуре, темперамент, характер, мотивы, можно ли вам доверять, чем полезны друг другу.

Влияние цветов на гармоничное восприятие собеседника

Людям нравится гармония. И если вы хотите понравиться, надо знать, как создать свой индивидуальный гармоничный образ, который поможет вписываться в ситуацию и общество.

Основное правило заключается в том, что мы хорошо выглядим в цветах, гармонирующих с нашим цветотипом. Зная, к какому цветотипу принадлежит человек, он может подобрать именно то, что ему идет, выделить данные природой особенности. Эти знания помогут также помогут избежать ошибок в выборе одежды, макияжа, тона волос и аксессуаров.

Стилисты используют различные подходы. Наиболее популярной считается «теория времен года», в которой цветовой тип определяется по аналогии с сезонами: зима, весна, лето, осень.

Как определить свой цветотип

Сначала определяется, какой подтон у вашей кожи. При естественном освещении перед зеркалом убираются волосы, к чистому лицу (женщинам надо быть без макияжа) прикладывается чистый матовый лист бумаги. Если подтон теплый, то кожа будет казаться желтоватой, если подтон холодный, то кожа будет голубоватой, красноватой, фиолетовой.

Можно прикладывать платки красного цвета — томатного и малинового оттенков. Если с платком томатного цвета кожа засветилась, глаза заблестели, то у вас теплый тип, а это весна или осень.

Если кожа приобрела нездоровый вид, а на фоне второго платка лицо стало более выразительным, то у вас холодный тип — зима или лето.

На первом рисунке можно выделить свои оттенки красного, у вас получится некоторый отрезок.

Если ближе к левому нижнему углу, то у вас теплый тип, если в верхнем правом, то холодный тип.

Возможно, что ваш отрезок где-то посередине, тогда у вас нейтральный тип, нейтрально-теплый или нейтрально-холодный.

Есть еще подсказка — цвет родинок на коже и вен у запястья. Для теплого типа родинки ближе к светло-бежевому, вены слегка зеленоватые, т.к. есть желтый пигмент, у холодного типа родинки ближе по цвету к темно-коричневому, вены голубые. Если вены в каких-то местах зеленоватые, а где-то голубые, то у вас нейтральный тип.

Далее определяется, идут вам цвета яркие или мягкие. Т.е. вашими цветами могут быть чистые или приглушенные серым цветом. Таким образом на круге второго рисунка появляется ваша область. Чистые цвета для зимы и весны, приглушенные для лета и осени.

Если учитывать, что это европейская классификация, а каждый из нас уникален, то можно предположить, что можно найти на круге около 3 миллиардов областей, а это 3 миллиарда типов. Но специалисты предложили объединить их в 4 условные группы, подглядев за природой. В свою очередь эта теория получила свое развитие и раскладывают каждый тип еще на три подтипа, получается 12. Но мы коротко остановимся на классификации с четырьмя типами.

Классификация четырех типов

Зима. Самый яркий тип. Насыщенные холодные цвета, металл — серебро, белое золото. Именно этому типу больше всего идет черный цвет. Всего натренированный глаз способен различать 40 оттенков черного. И каждому другому типу следует подбирать очень аккуратно свой оттенок черного.

Весна. Солнечный и доброжелательный тип. Яркие чистые теплые цвета. Металл — золото.

Лето. Нежный и элегантный тип. Приглушенные холодные цвета, металл — серебро, белое золото.

Осень. Притягательная и уютная. Приглушенные теплые, землистые цвета. Металл — золото.

Правильно подобранные одежда и макияж в соответствии с цветотипом подчеркнут красоту и создадут с ней гармонию. Неправильно подобранные создадут дисбаланс.

Так, если женщину с холодным цветотипом одеть, например, в оранжевую одежду, она будет выглядеть бледно, выделятся тени под глазами, рот покажется слегка фиолетовым.

А если человека с теплым цветотипом одеть в холодные цвета, например, холодный голубой, то кожа станет более желтой и будет выглядеть уже нездоровой.

Бывает, такая светлая девушка с нежной фарфоровой кожей и голубыми глазами увидит рыжую бестию, восхитится и пытается повторить ее успех. Она красит волосы в рыжий, покупает томатного цвета помаду и оранжевую одежду. У нее ничего не получится. Тем более в домашних условиях. Надо смириться с этим и жить как-то дальше.

Но не всегда цветовое сообщение может дойти до адресата. Например, потому что есть дальтоники. Они среди нас. Каждый двенадцатый мужчина так или иначе дальтоник. Дальтоники и моя первая любовь в детском саду, и мой первый директор, и мой первый муж. Это незабываемые ощущения, когда прихорашиваешься, надеваешь бордовое однотонное платье под цвет губ, выходишь и слышишь восхищенный комплимент: «Как тебе идет синий!».

Такое бывает с любым сообщением — хоть вербальным, хоть невербальным. Каждый хочет порадовать другого, совсем не ставит своей задачей специально сделать больно. А в итоге укололся каждый. И никто не виноват. Просто не каждый знает и успевает учитывать особенности другого человека. Кстати, сейчас в моем окружении даже появилась знакомая с ограниченным цветовосприятием.

Это коротко о том, что касается цвета. Конечно, важно качество одежды, какие пропорции, как движется взгляд. Взгляд должен плавно скользить по женской фигуре. И если он где-то останавливается, задерживается, то надо точно понимать, зачем и какими средствами эта цель достигается. Например, если девушка невысокая, то мозг отметит, что фигура быстро закончилась. Непорядок. Поэтому желательно задержать взгляд наверху каким-нибудь акцентом.

Можно одеться так, чтобы значимый для вас человек, а на работе предполагаем, что это начальник, почувствовал, что вы человек из его команды, у вас схожие цели и готовы одинаковым способом их достигать. Тогда вы одеваетесь, копируя его стиль одежды. А если вы работаете вместе в небольшой комнате, вы можете показать, что с вами ему безопасно, можно перестать бороться за выживание. Для этого одеваться надо другим способом, на этом мы потом будем специально останавливаться. И о том, что одеждой можно разозлить. Надеюсь, что последнее будет использовано не для того, чтобы этому следовать, а для того, чтобы предотвратить негативные чувства.

И не забываем на работе о соблюдении субординации, не одеваемся сильно лучше своего начальника. А если вы сами начальник, то одеваемся как можно лучше в своих рамках, чтобы у подчиненных был выбор.

Стань экспертом
Мария Стеви

психолог-консультант в сфере профессионального развития

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Главбух: права, обязанности, передача дел»
Бухгалтеру
 
Четыре типа людей, которые окружают вас в бухгалтерии. Что такое люди севера и юга, запада и востока
 
Персоналу и о персонале
 
Что делать с «зазвездившимся» сотрудником?
 
Бухгалтеру
 
Трудности на пути бухгалтера: приемы, чтобы их минимизировать
 

Посетить семинар по теме «Главбух: права, обязанности, передача дел»

Все семинары по теме Главбух: права, обязанности, передача дел
»
Мнения 27
ИП 6%
Izem
Скорее всего, не пройдёт. Как же тогда налоговые будут кошмарить налогоплательщиков? Те смогут и ...
Проверки контрагентов в рамках должной осмотрительности могут измениться
Клерк
sv777
Аноним, Вы писали:люди выборы в 2018 г., голосование впереди, нужно сделать правильный выбор, "вы...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
серая зарплата уменьшает пенсию  А пенсию нескольких поколений не воровство правительства ра...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Аноним
люди выборы в 2018 г., голосование впереди, нужно сделать правильный выбор, "выказать свое ФИ", ч...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
Отвечает ООО десятью тыс уставного капитала, оперируя миллионами, и никакой другой ответственност...
Следственный комитет хочет ввести уголовную ответственность для юрлиц
Аноним
Если налогоплательщик снят с учёта, то как быть с его имуществом? Кому оно теперь принадлежит, ес...
Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки»
Клерк
sayan-buh
Как вариант составить график предоставления первичных документов в бухгалтерию, ознакомить всех с...
Сотрудники игнорируют просьбы главбуха
Аноним
Слово "средняя пенсия" очень раздражает. Дайте цифры в разрезе, уверена, что картина будет удруча...
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
Сами столкнулись с такой проблемой. Я обратила внимание на то, что в ПФР у всех ИП-ешек есть реги...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Клерк
sv777
Безопасная доля вычетов))))А возмещение вообще уже похоронили??
Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион
Аноним
Поднявшейся переполох в так называемой бухгалтерской среде из-за уточнения Постановления 1137 в ч...
У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах
Аноним
поэтому народ ссуды называют сбродом грамотно организованным групп ворюг
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Клерк
Волков Виктор
В Данном примере 6160-1760=4 400 руб. Именно на столько меньше работодатель заплатит в месяц вам ...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Аноним
Аноним, Вы писали:пенсия 10,5 тыс.рублей за 42 года работы, при средней зарплате  в РФ более...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Клерк
MissCherie
Я за первый вариант. Т.к. это НЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ, что у них криво выгрузилось. Тем более приходят тр...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Клерк
bestiya7460
Зарплаты, видимо, в министерстве невысокие.  Покупка должности слишком дорогая, простой...
Хотите рулить экономикой? Шлите резюме Орешкину в Фейсбуке!
Клерк
MissCherie
 Не нужно ехать в пфр, достаточно подготовить все недостающие отчеты за 2014,15,16,17 г.г. и...
Перерасчету максимальных взносов ИП быть! Налоговики отстояли свою позицию
Аноним
Как-то в последние годы уж очень много бреда появилось в законодательстве В последние годы в...
У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах
Аноним
Над.К, Вы писали:Выговоры с записью в книжку я лично встречал у сотрудников Ну мало ли что Вы в ж...
Сотрудники игнорируют просьбы главбуха
Аноним
дело не в деньгах и не в квалификации работников, все так и задумывалось заранее, нужно было под ...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Аноним
Ну не принимает и не принимает, её проблемы. У отправителя есть же подтверждение отправки. Или я ...
Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки»
Аноним
Здравствуйте! Как переслать Вашу статью в приемную Президента?
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Аноним
Про Выписку из лицевого счёта: только и слышишь - Вы можете узнать, заказав Выписку. Авторы этой ...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Клерк
Anton P.
Эпоха электронного рабства подходит вплотную к нам  Кто-то по ТВ назвал эту приходящую эпоху...
А так ли уж необходимы деньги?
Аноним
Как-то в последние годы уж очень много бреда появилось в законодательстве. Причем изменения на из...
У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах
Аноним
Аноним, Вы писали:Да, то же не пойму к чему идут. Очевидно, что мелкий и средний самостоятельный ...
По каждой расходной операции ИФНС сможет заявить, что она была для неуплаты налога
Клерк
Диана Г.Н.
Может скинемся на рекламный уличный щит, перед налоговой повесим?) Типа "Ждем выгрузку. Путин, по...
Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»
Аноним
Аноним, Вы писали:Это не чистка, это очередное удушение бизнеса. В очереди постояла, с влетевшими...
Смена адреса или регистрация новой компании: лайфхак от юриста, чтобы избежать отказа налоговой
Аноним
natalisa51, Вы писали:Такой бизнес закрыть невозможно. Он неуязвим. Вот те кто в месяц по 1000000...
Упрощенцев ждет беда. Все из-за онлайн-касс
<b>Модератор</b>
Над.К
Что-то мне подсказывает что вы один из не честных работодателей!! Чтобы Вам что-то не подсказывал...
За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры
Аноним
И по поводу откуда он возьмет!!! не надо брать их если не обманывать!
За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры
Аноним
Над.К, Вы писали:а поимел он на мне практически 300к за 8 лет!  А Вы вдруг об этом узнаете?...
За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры
Аноним
Тоже очень хочется узнать данные владельца карт 4890 4943 8443 7620 и  4890 4943 8383 6996 П...
Как можно найти мошенника по номеру карты?
<b>Модератор</b>
Над.К
а поимел он на мне практически 300к за 8 лет!  А Вы вдруг об этом узнаете? Прям чудеса... К...
За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры
Аноним
Почему не решают???? Работаешь ты работаешь вроде все гуд!! Но в один прекрасный день узнаеш...
За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры