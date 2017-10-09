Как внешний вид помогает бухгалтеру в работе

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Эксперт по бизнес-психологии рассказывает, как правильно подобранные цвета в одежде и аксессуарах влияют на развитие рабочих отношений и как определить свой цветотип. Советы подойдут и женщинам, и мужчинам.

Что значит «встречают по одежде» на практике

Обычно личное общение начинается с того, что мы видим друг друга. И в разговор вступает первое невербальное средство выражения — наш внешний вид. Вот об этом я и хочу поговорить сегодня.

Наше первое сообщение — одежда, аксессуары и макияж — это то, что мы выбираем обычно себе сами, у себя дома в относительно спокойной обстановке. Это сообщение готовится сознательно и заранее. И рассказать мы о себе можем очень многое: продемонстрировать свой прекрасный вкус и уровень развития, а можем буркнуть, что ничего не хотим говорить сегодня.

И это наше сообщение может быть обращено как к знакомым, так и незнакомым людям. Чем лучше человек вас знает, тем более личное и на короткий период он пытается о вас узнать — чувства, планы, настрой. Незнакомый человек пытается узнать про вас основные характеристики и на более длительный период: место в иерархии, т.е. статус, социальный и культурный, принадлежность к субкультуре, темперамент, характер, мотивы, можно ли вам доверять, чем полезны друг другу.

Влияние цветов на гармоничное восприятие собеседника

Людям нравится гармония. И если вы хотите понравиться, надо знать, как создать свой индивидуальный гармоничный образ, который поможет вписываться в ситуацию и общество.

Основное правило заключается в том, что мы хорошо выглядим в цветах, гармонирующих с нашим цветотипом. Зная, к какому цветотипу принадлежит человек, он может подобрать именно то, что ему идет, выделить данные природой особенности. Эти знания помогут также помогут избежать ошибок в выборе одежды, макияжа, тона волос и аксессуаров.

Стилисты используют различные подходы. Наиболее популярной считается «теория времен года», в которой цветовой тип определяется по аналогии с сезонами: зима, весна, лето, осень.

Как определить свой цветотип

Сначала определяется, какой подтон у вашей кожи. При естественном освещении перед зеркалом убираются волосы, к чистому лицу (женщинам надо быть без макияжа) прикладывается чистый матовый лист бумаги. Если подтон теплый, то кожа будет казаться желтоватой, если подтон холодный, то кожа будет голубоватой, красноватой, фиолетовой.

Можно прикладывать платки красного цвета — томатного и малинового оттенков. Если с платком томатного цвета кожа засветилась, глаза заблестели, то у вас теплый тип, а это весна или осень.

Если кожа приобрела нездоровый вид, а на фоне второго платка лицо стало более выразительным, то у вас холодный тип — зима или лето.

На первом рисунке можно выделить свои оттенки красного, у вас получится некоторый отрезок.

Если ближе к левому нижнему углу, то у вас теплый тип, если в верхнем правом, то холодный тип.

Возможно, что ваш отрезок где-то посередине, тогда у вас нейтральный тип, нейтрально-теплый или нейтрально-холодный.

Есть еще подсказка — цвет родинок на коже и вен у запястья. Для теплого типа родинки ближе к светло-бежевому, вены слегка зеленоватые, т.к. есть желтый пигмент, у холодного типа родинки ближе по цвету к темно-коричневому, вены голубые. Если вены в каких-то местах зеленоватые, а где-то голубые, то у вас нейтральный тип.

Далее определяется, идут вам цвета яркие или мягкие. Т.е. вашими цветами могут быть чистые или приглушенные серым цветом. Таким образом на круге второго рисунка появляется ваша область. Чистые цвета для зимы и весны, приглушенные для лета и осени.

Если учитывать, что это европейская классификация, а каждый из нас уникален, то можно предположить, что можно найти на круге около 3 миллиардов областей, а это 3 миллиарда типов. Но специалисты предложили объединить их в 4 условные группы, подглядев за природой. В свою очередь эта теория получила свое развитие и раскладывают каждый тип еще на три подтипа, получается 12. Но мы коротко остановимся на классификации с четырьмя типами.

Классификация четырех типов

Самый яркий тип. Насыщенные холодные цвета, металл — серебро, белое золото. Именно этому типу больше всего идет черный цвет. Всего натренированный глаз способен различать 40 оттенков черного. И каждому другому типу следует подбирать очень аккуратно свой оттенок черного.

Весна. Солнечный и доброжелательный тип. Яркие чистые теплые цвета. Металл — золото.

Лето. Нежный и элегантный тип. Приглушенные холодные цвета, металл — серебро, белое золото.

Осень. Притягательная и уютная. Приглушенные теплые, землистые цвета. Металл — золото.

Правильно подобранные одежда и макияж в соответствии с цветотипом подчеркнут красоту и создадут с ней гармонию. Неправильно подобранные создадут дисбаланс.

Так, если женщину с холодным цветотипом одеть, например, в оранжевую одежду, она будет выглядеть бледно, выделятся тени под глазами, рот покажется слегка фиолетовым.

А если человека с теплым цветотипом одеть в холодные цвета, например, холодный голубой, то кожа станет более желтой и будет выглядеть уже нездоровой.

Бывает, такая светлая девушка с нежной фарфоровой кожей и голубыми глазами увидит рыжую бестию, восхитится и пытается повторить ее успех. Она красит волосы в рыжий, покупает томатного цвета помаду и оранжевую одежду. У нее ничего не получится. Тем более в домашних условиях. Надо смириться с этим и жить как-то дальше.

Но не всегда цветовое сообщение может дойти до адресата. Например, потому что есть дальтоники. Они среди нас. Каждый двенадцатый мужчина так или иначе дальтоник. Дальтоники и моя первая любовь в детском саду, и мой первый директор, и мой первый муж. Это незабываемые ощущения, когда прихорашиваешься, надеваешь бордовое однотонное платье под цвет губ, выходишь и слышишь восхищенный комплимент: «Как тебе идет синий!».

Такое бывает с любым сообщением — хоть вербальным, хоть невербальным. Каждый хочет порадовать другого, совсем не ставит своей задачей специально сделать больно. А в итоге укололся каждый. И никто не виноват. Просто не каждый знает и успевает учитывать особенности другого человека. Кстати, сейчас в моем окружении даже появилась знакомая с ограниченным цветовосприятием.

Это коротко о том, что касается цвета. Конечно, важно качество одежды, какие пропорции, как движется взгляд. Взгляд должен плавно скользить по женской фигуре. И если он где-то останавливается, задерживается, то надо точно понимать, зачем и какими средствами эта цель достигается. Например, если девушка невысокая, то мозг отметит, что фигура быстро закончилась. Непорядок. Поэтому желательно задержать взгляд наверху каким-нибудь акцентом.

Можно одеться так, чтобы значимый для вас человек, а на работе предполагаем, что это начальник, почувствовал, что вы человек из его команды, у вас схожие цели и готовы одинаковым способом их достигать. Тогда вы одеваетесь, копируя его стиль одежды. А если вы работаете вместе в небольшой комнате, вы можете показать, что с вами ему безопасно, можно перестать бороться за выживание. Для этого одеваться надо другим способом, на этом мы потом будем специально останавливаться. И о том, что одеждой можно разозлить. Надеюсь, что последнее будет использовано не для того, чтобы этому следовать, а для того, чтобы предотвратить негативные чувства.

И не забываем на работе о соблюдении субординации, не одеваемся сильно лучше своего начальника. А если вы сами начальник, то одеваемся как можно лучше в своих рамках, чтобы у подчиненных был выбор.