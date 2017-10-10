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Что творится в базе налоговой, регистры в Excel и как ИП не попасть под уголовку: топовые обсуждения

10.10.17 09:51
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Всё, что волнует бухгалтеров на сегодняшний день — можно найти в обзоре. Еженедельный обзор группы в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера» — о самом обсуждаемом за последние дни. Пожалуй, начнём!

Что с требованиями из налоговой

А начнём с наболевшего — с требований. Что творится в базе налоговой инспекции и будет ли там когда-нибудь порядок? 
 
Коллеги, простите, накипело.
Уже третий раз за полгода присылают Уведомление о вызове с вопросом о том, почему мы не сдали Декларацию по транспортному налогу по автомобилям давным-давно снятым с учета.
Приходят эти требования из ИФНС № 30 по Москве, там два юр. лица у нас. По одному приходило уже дважды по автомобилю, который снят с учета (внимание! В 2001 году! 16!!! лет! назад!). По второй организации вот сегодня пришло: автомобиль снят с учета в 2012 году (5 лет всего прошло).
Ходили в ГИБДД, брали справки, отправляли копии ПТС с отметками, и.. ничего не происходит. В ИФНС говорят: это не в нашей власти внести изменения в базу, будем слать вам эти вызовы вечно.
Нет, мы, конечно, обязательно ̶н̶а̶с̶т̶у̶ч̶и̶м̶ достучимся до тех, в чьей это власти...
Но 16 лет автомобиля у нас нет! Шест-над-цать! Просто немыслимо!
А еще раздражает, что они присылают именно вызовы. Я так понимаю, это потому что сроки камералки уже прошли? Ну то есть эти жулики, пытаясь обойти законодательство, приглашают в 2017-м году «в гости» нашего 86-летнего директора, чтобы тот пояснил, почему в декларации за 2014 год не отражено ТС, снятое с учета в 2001 году...
Просто вот.. слов нет цензурных у меня.
P. S. Очень больно и обидно, что на любимую бухгалтерию остается все меньше времени. Все время уходит на отписки, дозвоны, жалобы и пояснения, что ты не верблюд.
В ходе обсуждения выяснилось, что налоговая практикует подобные требования. Отправляет их тем налогоплательщикам, на балансе которых транспорт не числится много лет. Что предпринять? Можно продолжать и дальше ходить на вызовы, представляя справки из ГИБДД, что транспорт снят с учёта. Можно написать жалобу в УФНС.
Как найти тот действенный способ, способный раз и навсегда прекратить подобные требования?

В каком формате показывать налоговикам регистры

Налоговые проверки должны проходить в рамках НК. Статья 93 НК РФ регламентирует порядок истребования документов, но на практике можно столкнуться со следующей ситуацией:
 
Законно ли требование налоговой предоставить регистры в формате Excel, в рамках выездной?
Соответственно, пожелания носят устный характер. Стоит ли идти на уступки инспектору и представлять документы в удобном для него формате? 
Участники группы дали советы:
— распечатать регистры на бумаге и пусть сами считают;
— ссылаться на внутренний регламент, запрещающий представлять документы в формате, не предусмотренном НК РФ;
— представить, но только в формате pdf;
— не ругаться с проверяющими, дать им все запрашиваемые документы, в необходимом формате.

Требования к бухгалтерам на собеседованиях

Бухгалтер — незаменимый человек, который в курсе всей финансово-хозяйственной деятельности организации.
Поэтому при трудоустройстве требования к бухгалтеру высоки, а иногда — не совсем стандартные. Участница «Красного уголка бухгалтера» рассказала про свое собеседование:
Неделю назад заполняла анкету, потом было собеседование со старшим бухгалтером, потом собеседование с руководителем конторы (это филиал), меня предупредили, что далее предстоит проверка безопасниками. И вот, свершилось. Первым вопросом от безопасника было: а кому принадлежит недвижимость по месту моей прописки, сколько там комнат... На мой робкий вопрос: а какое это имеет отношение к профессии бухгалтера — так требует Москва. А еще Москва требует перечислить поименно соседей и много чего еще другого...
С какими требованиями вам приходилось сталкиваться при поиске новой работы?

Учет займов

В бухгалтерской работе часто встречается заём, необходимо правильно его отразить, правильно начислить проценты. Как правило, когда это процентный заём, то всё понятно и особых сложностей не вызывает. 
Но как быть, если планируется процентный заём перевести в беспроцентный?
Эта тема подробно разобрана в группе. В помощь будет и письмо Минфина № 03-03-РЗ/16846 от 23.03.2017 г.
Юрлицо (ОСНО) выдало процентный займ. Ежемесячно начислялись проценты по предоставленному займу. В сентябре срок окончания договора подошел к концу. Займ не вернулся. Юрлицо планирует заключить допсоглашение, где будет прописано, что займодавец предоставляет заёмщику отсрочку по выплате займа, на период отсрочки проценты по займу не начисляются. Насколько условие о не начислении процентов на период действия отсрочки по оплате основной суммы займа не противоречит действию статей НК РФ?

Как не налететь на статью про незаконное предпринимательство

Найти ту самую тонкую грань, разделяющую деятельность продавца как физического лица и как ИП, позволит вопрос о реализации дорогостоящего товара
Как максимально сэкономить на налогах без претензий от налоговиков — можно найти в обсуждении эта темы. Участниками также приведена судебная практика, которая поможет найти верный ответ.
Коллеги, вопрос по ИП, я в сомнениях.
ФЛ приобретает 5 ед. дорогостоящего товара для себя. Потом продает две единицы. А потом понимает, что остальные тоже придется продать. Регистрируем в качестве ИП дох-расх. 
А вот теперь вопрос. Если остальные три единицы продать так же в качестве ФЛ, то явно всплывает ст. 171 УК про незаконное предпринимательство, судебная практика кишит просто в пользу ИФНС. И штрафы от 300 тыс. Под критерии крупного дохода попадаем. 
А если продать остальные три единицы в качестве ИП... то как учесть расходы на приобретение, ведь товар приобретен был физиком. 
Пока все, что я вижу, говорит о том, что никак расходы ФЛ на приобретение товара не учесть, если продает товар уже ИП.
Что делать?

По последним данным в группе «Красный уголок бухгалтера» — 3333 участника. Приходите!

Стань экспертом
Любовь Шейко

Специально для Клерк.Ру

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