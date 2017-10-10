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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн

10.10.17 15:52
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Бухгалтеры, которые работают на себя, снова хотят трудиться по найму. Пенсфонд повально штрафует страхователей. А банки продолжают чудить. Читайте главное за день.

Свой бизнес сидит в печенках

Сегодня в своем дневнике на «Клерке» бухгалтер Белочка Тилли разместила пост отчаяния:

«На грани того, чтобы закрыть свой мелкий бизнес и снова пойти работать по найму. Как-то всё тяжко и плохо».

В комментариях два лагеря: кто-то считает, что работать на себя слишком муторно, кто-то говорит о новых проблемах, если пойти работать «на дядю».

Анжелика Ник тоже устала: «ой.. хочу тупо работать бухом на участке.. вводить готовую первичку». А jul-2000 предостерегает : «Вместо неплательщиков появятся директор, финдир, контрагенты, менеджеры, юристы, HR-ы...».

Новые серьезные проблемы бизнесу придумали и в налоговой. ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать. Инспекторы рисуют акты обследования помещений. Что делать?

ПФР не отстает: пошли массовые штрафы за СЗВ-М. Читайте, как отбиться и почему штрафуют.

Изменения 2018 года

Начинаем готовить бухгалтеров к правилам, которые вступят в силу 1 января.

Сегодня — инструкция от налоговиков, как подготовиться к новинкам в имущественных налогах.

Банк предлагает подарить 1 млн руб.

На наш форум обратился представитель компании, которая получила блокировку интернет-банка. В итоге стало невозможно получить назад свои деньги в сумме 1 млн. рублей.

Перечислить их на другой счет нельзя, так как в открытии счета другие банки отказывают. Но обслуживающий банк предлагает выход: зачислить деньги компании в доход кредитной организации.

А вы бы перевели 1 млн банку?

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы работа не надоедала так сильно.

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«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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Ваша подарочная редакция

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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