Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

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Чего боятся бухгалтеры, которые еще не решились работать в 1С через облачные технологии? И почему, когда настает горячая пора сдачи отчетности, многие все же переходят в облако? На «Клерке» все больше статей и новостей о том, почему бухгалтерам начинает надоедать работа. И многие думают или уходить в другую профессию, или просто заняться чем-то попроще в бухгалтерии. Причин много: надоели налоговики и фонды, работодатели требуют рассказать о квартире и соседях (!), бухгалтерия на аутсорсе становится слишком муторной. Мы начинаем серию статей о том, как бухгалтеру облегчить себе работу. Решили начать с отправки отчетности. Благо, сейчас как раз отчетная кампания. В этой статье разбираем, может ли на практике бухгалтеру пригодиться 1С в облаке. Что такое облачная технология 1С? 1С в облаке — это арендуемая у провайдера за месячную плату обычная по своим возможностям 1С. Просто информация там хранится не на жестком диске в компьютере, а на защищенном удаленном сервере. Арендуя 1С, не надо посещать франчайзи, заказывать программу, оплачивать ИТС, мучиться с установкой, активацией.

Отправить отчетность, если надо сейчас и побыстрее Возможность отправить отчет откуда угодно — один из главных плюсов, которые называют бухгалтеры, которые работают с 1С в облаке. Отчетность можно сдавать прямо из облака 1С. В облачной версии нет жесткой привязки к компьютеру, на котором установлена отчетность с ЭЦП. Можно отправить отчеты со смартфона или планшета: ЭЦП «висит» на сервере в облаке. Это особенно удобно, если главбух часто ездит в командировки или работает из дома. Миф об облачном 1С № 1. Это небезопасно Безопасно, потому что облачный провайдер заботится о надежности сервера. Никто не украдет ЭЦП. И не отправит отчетность за компанию. Хотя, пусть отправляют. Бухгалтерам меньше работы. Шутки-шутками, но беспокоиться о сохранности данных в облаке не стоит. Ну и плюс, компьютеры могут сгореть из-за перепада напряжения, например. Данные на жестком диске будут потеряны. А это уже серьезные риски для компании.

Проблемы с лицензиями 1С Недавно мы писали о громком деле, которое недавно закончилось в Екатеринбурге почти миллионным штрафом из-за использования нелицензионной 1С. Житель Екатеринбурга пользовался нелицензионными программами MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие». В 2016 году его привлекли за это к уголовной ответственности. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег. Правообладатели программ обратились в суд Екатеринбурга за незаконное использование авторских прав. В итоге летом 2017 года суд взыскал с ответчика 887 725 рублей. Если покупать 1С в облаке, то можно не переживать о таких последствиях. Эта 100% лицензионные версии. Миф об облачном 1С № 2. Облачная версия меньше локальной Многие думают, что 1С в облаке — это сокращенная, урезанная по функционалу версия. Но это так. Отличий в начинке нет. Точно так же можно подключать разные конфигурации.

Если бухгалтеры на удаленке Если бухгалтеры, кадровики и директор сидят не в одном офисе, облако удобно тем, что они могут получить единовременный доступ в 1С. База 1С компании располагается в едином облаке. И работники пользуются ей в реальном времени, без выгрузок баз на флешку. Миф об облачном 1С № 3. Облачный 1С гарантирует пользователю меньше, чем надо Бухгалтеры боятся, что в облаке пользователь удален от поставщика услуг. Но такого нет. Облачный провайдер по договору берет на себя обязательства, что система будет работать 365 дней в году 24 часа в день. Например, у Scloud, если из-за форс-мажора сервис будет недоступен в течение 4 часов, с ним можно будет работать бесплатно 30 дней.

Всем хочется сэкономить Выбирая между привычной и облачной технологией работы в 1С, многие считают, что нет смысла каждый месяц платить провайдеру за аренду 1С в облаке. И что дешевле один раз купить и все. Но тем, кто арендует 1С в облаке, не надо тратиться на покупку и обслуживание серверов. Свои серверы — это серверные шкафы, специальная комната, особая система пожаротушения и грамотный и недешевый айтишник, который в случае чего может наладить и модернизировать работу сервера. Хорошо, если есть еще один сервер для резервного копирования на случай аварийной ситуации. Плюс не надо думать о мощности и современности своего компьютера. Облачную версию потянет любой. Правда, важно иметь хорошее интернет-соединение. Миф об облачном 1С № 4. Это дороже Если сложить все затраты — денежные и временные — на обслуживание серверов, то годовая аренда 1С окажется точно не дороже привычной версии.