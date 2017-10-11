Клерк.Ру
 
0
0
Партнерский материал. Что это такое?

Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

11.10.17 11:39
64
1

Чего боятся бухгалтеры, которые еще не решились работать в 1С через облачные технологии? И почему, когда настает горячая пора сдачи отчетности, многие все же переходят в облако?

На «Клерке» все больше статей и новостей о том, почему бухгалтерам начинает надоедать работа. И многие думают или уходить в другую профессию, или просто заняться чем-то попроще в бухгалтерии. Причин много: надоели налоговики и фонды, работодатели требуют рассказать о квартире и соседях (!), бухгалтерия на аутсорсе становится слишком муторной.

Мы начинаем серию статей о том, как бухгалтеру облегчить себе работу. Решили начать с отправки отчетности. Благо, сейчас как раз отчетная кампания.

В этой статье разбираем, может ли на практике бухгалтеру пригодиться 1С в облаке.

Что такое облачная технология 1С? 1С в облаке — это арендуемая у провайдера за месячную плату обычная по своим возможностям 1С. Просто информация там хранится не на жестком диске в компьютере, а на защищенном удаленном сервере. Арендуя 1С, не надо посещать франчайзи, заказывать программу, оплачивать ИТС, мучиться с установкой, активацией.

Отправить отчетность, если надо сейчас и побыстрее

Возможность отправить отчет откуда угодно — один из главных плюсов, которые называют бухгалтеры, которые работают с 1С в облаке.

Отчетность можно сдавать прямо из облака 1С. В облачной версии нет жесткой привязки к компьютеру, на котором установлена отчетность с ЭЦП.

Можно отправить отчеты со смартфона или планшета: ЭЦП «висит» на сервере в облаке.

Это особенно удобно, если главбух часто ездит в командировки или работает из дома.

Миф об облачном 1С № 1. Это небезопасно

Безопасно, потому что облачный провайдер заботится о надежности сервера. Никто не украдет ЭЦП. И не отправит отчетность за компанию. Хотя, пусть отправляют. Бухгалтерам меньше работы. Шутки-шутками, но беспокоиться о сохранности данных в облаке не стоит. Ну и плюс, компьютеры могут сгореть из-за перепада напряжения, например. Данные на жестком диске будут потеряны. А это уже серьезные риски для компании.

Проблемы с лицензиями 1С

Недавно мы писали о громком деле, которое недавно закончилось в Екатеринбурге почти миллионным штрафом из-за использования нелицензионной 1С.

Житель Екатеринбурга пользовался нелицензионными программами MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие». В 2016 году его привлекли за это к уголовной ответственности. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег.

Правообладатели программ обратились в суд Екатеринбурга за незаконное использование авторских прав. В итоге летом 2017 года суд взыскал с ответчика 887 725 рублей.

Если покупать 1С в облаке, то можно не переживать о таких последствиях. Эта 100% лицензионные версии.

Миф об облачном 1С № 2. Облачная версия меньше локальной

Многие думают, что 1С в облаке — это сокращенная, урезанная по функционалу версия. Но это так. Отличий в начинке нет. Точно так же можно подключать разные конфигурации.

Если бухгалтеры на удаленке

Если бухгалтеры, кадровики и директор сидят не в одном офисе, облако удобно тем, что они могут получить единовременный доступ в 1С.

База 1С компании располагается в едином облаке. И работники пользуются ей в реальном времени, без выгрузок баз на флешку.

Миф об облачном 1С № 3. Облачный 1С гарантирует пользователю меньше, чем надо

Бухгалтеры боятся, что в облаке пользователь удален от поставщика услуг. Но такого нет. Облачный провайдер по договору берет на себя обязательства, что система будет работать 365 дней в году 24 часа в день. Например, у Scloud, если из-за форс-мажора сервис будет недоступен в течение 4 часов, с ним можно будет работать бесплатно 30 дней.

Всем хочется сэкономить

Выбирая между привычной и облачной технологией работы в 1С, многие считают, что нет смысла каждый месяц платить провайдеру за аренду 1С в облаке. И что дешевле один раз купить и все.

Но тем, кто арендует 1С в облаке, не надо тратиться на покупку и обслуживание серверов. Свои серверы — это серверные шкафы, специальная комната, особая система пожаротушения и грамотный и недешевый айтишник, который в случае чего может наладить и модернизировать работу сервера. Хорошо, если есть еще один сервер для резервного копирования на случай аварийной ситуации.

Плюс не надо думать о мощности и современности своего компьютера. Облачную версию потянет любой. Правда, важно иметь хорошее интернет-соединение.

Миф об облачном 1С № 4. Это дороже

Если сложить все затраты — денежные и временные — на обслуживание серверов, то годовая аренда 1С окажется точно не дороже привычной версии.

Что с технологией работы в облаке

Бухгалтеры беспокоятся, что в облаке нельзя работать со своей базой и надо начинать все с нуля.

Это не так. У облачной версии есть возможность загрузить и работать с собственной базой. Регистрация за несколько минут, потом выгрузка в облако своих баз, подключение мобильных приложений и настройка доступов пользователей.

Вход в облако идет по придуманному пользователем паролю, сотрудники Scloud доступ к данным клиента не имеют.

И еще в облачном 1С обновления бесплатны. Они автоматические и появляются в ночь после запуска релиза.

У SCloud не нужно скачивать и устанавливать дополнительные программы, чтобы обновить базу 1С.

Миф об облачном 1С № 5. Это все очень сложно и нужно разбираться в интернет-технологиях

Как уже сказано выше, облачная версия — это та же 1С, которая хранится не на жестком диске. Облако точно не сложнее, чем стационарные версии. Плюс круглосуточная техподдержка 24/7 все объяснит. И если ваш корпоративный админ пугает, что ваши требования к интернет-безопасности не пропустят облачный вариант, успокойте его. В облаке 1С есть несколько вариантов работы: удаленный рабочий стол, с помощью локального подключения, через тонкого клиента или браузер. А также доступ к 1С возможен с популярных операционных систем — Windows, macOS, iOS, Android, Linux. Запоминать не надо, скопируйте и покажите админу:)

А что останавливает лично вас не пользоваться 1С в облаке? Рассказывайте, почему вы убеждены, что работать по старинке лучше, чем современным облачным способом?

Хочется сдавать отчетность без задержек, рисков потерять данные и нервы, попробуйте 1С в облаке. Потестируйте сервис 14 дней бесплатно.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Партнерский материал. Что это такое?
Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Клерк
yante
, Новороссийск
  Партнерский материал - это, как я понимаю, реклама?
  Сам я в 1С не работаю, но у меня есть несколько вопросов...
  1. Ясно, что ваша задача получить как можно больше клиентов, это вам заработок, им посему вы ( как и любой, кто рекламирует свою продукцию или услуги ) перечисляете "плюсы" программы в Облаке. А хотелось бы услышать о "минусах", о причинах, почему народ уходит от вас. Есть такая информация? Или вам это неинтересно, и вы это не анализируете?
  2. другие вопросы сформулирую чуть позже, если позволите :)
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Составление и сдача отчетности»
Бухгалтеру
 
Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион
 
Бухгалтеру
 
Что делать, если инспекция не видит СНИЛС и отказывает в приеме РСВ
 
Бухгалтерские новости
 
Сообщения при проведении документов раздражают пользователей 1С
 
Бухгалтеру
 
Ошибки при списании материалов в 1С: Бухгалтерии 8: практикум для бухгалтеров
 

Посетить семинар по теме «Составление и сдача отчетности»

Все семинары по теме Составление и сдача отчетности
»
Мнения 60
Клерк
yante
  Партнерский материал - это, как я понимаю, реклама?  Сам я в 1С не работаю, но у меня...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Теперь ещё больше пробки будут
Повысился штраф за непропуск пешехода
Аноним
Ситуации, конечно, разные могут быть. Но зачем же работать если вам не платят? Тут собрались все ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
<b>Модератор</b>
бух2007
А квартир и земельных участков это тоже касается?  да
Как облагается НДФЛ продажа имущества нерезидентом
Аноним
А квартир и земельных участков это тоже касается? 
Как облагается НДФЛ продажа имущества нерезидентом
Клерк
natalisa51
 Ни надо ничего ,ни у кого просить- сами дадут (Воланд " Мастер и Маргарита"). А чтобы сами ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
<b>Модератор</b>
Над.К
Дескать я весь такой правильный, и сижу по уши в... справедливости.  Да лучше в справедливо...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Уж не знаю, с какой целью после отказа в ЛК ФЛ получать бумажные письма налоговая прислала по поч...
ИФНС шлет бумажные письма
Клерк
ti605
natalisa51, Вы писали:Нас государство периодически кидает и ничего. а тут какой- то работодатель....
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Клерк
natalisa51
Нас государство периодически кидает и ничего. а тут какой- то работодатель.  Иногда-вовремя ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Клерк
ti605
меня работодатель собирался кинуть на 3-х месячную зарплату. Причем это был мой единственный дохо...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Воровские правила прям.  Да, воровские. Не хотите плакаться потом по форумам и кухням какие ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Клерк
natalisa51
 Вообще нужно Постановление правительство от том, что ко все проекты, которые  прилагаю...
В России введут «налог» на домашних животных
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, нет в перечне, значит нет и налога по кадастровой стоимости
Когда можно не платить налог за имущество по кадастровой стоимости
<b>Модератор</b>
Над.К
С волками жить по волчьи выть.  Воровские правила прям. Каждый вор ведь себе находит оправд...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Бугагашеньки. Остается только выяснить, зачем кредиты таким состоятельным гражданам? Банки добров...
Банки будут оценивать риски клиентов по истории их покупок
Аноним
САноним, Вы писали:СРО - это афера государственного масштаба.  Согласна на 101 %. Еще о...
Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес
Аноним
Это воровство называется.  Вот поэтому и есть такие работодатели, которые кидают на деньги...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Только прогрессивный налог и необлагаемый минимум помогут как-то выправить это государственное ск...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Аналогично. Еле выпускались. Вывернули наизнанку, от личной до общественной. Кто то спецом валит.
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Аноним
Насчет справедливости можно поспорить! Когда объект оценивают в несколько раз дороже рынка (напри...
Налоговики считают, что с налогами у физлиц все справедливо. Нечего жаловаться!
Аноним
СРО - это афера государственного масштаба. 
Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес
Клерк
natalisa51
Вот когда коту нечего делать-он сами знаете,что делает. Если вы зайдёте на сайт Госдумы и пройдёт...
В России введут «налог» на домашних животных
Клерк
deltax
А если организацию с меткой о недостоверности адреса подать на ликвидацию - получится? Или застав...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
mityai
Вы же не будете утверждать, что в нашей стране нормальная, развитая экономика? Это было всего лиш...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Клерк
board625
Всем в тень уходить? В банке счёт открываешь, на тебя как на преступника смотрят. Вот ходишь и до...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
А если кадастровая стоимость объекта (недостроя) определена (как готовый объект), а в Перечне его...
Когда можно не платить налог за имущество по кадастровой стоимости
Клерк
Pandorum
Если вас устраивает серый доход или другой работы в городе не найти, то хотя бы знайте, что госуд...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Очередной автор не в курсе, что СССР уже 26 лет как нет? Совка-то нет, но дело его живет. Вы же н...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
если контору собираются закрывать (раз дочерняя, техническая), почему бы не заплатить налогов и в...
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Клерк
Татьяна- Васильевна
Жаловаться никуда не пойду, имею доступ к ден.средствам, но самолично списывать их и "наказывать"...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Аналогично, согласна с коллегами , подлостью отвечать на подлость не буду. Проблемы имеются, но к...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Абсолютная правда в этой статье! Только что столкнулись с этой проблемой. Только тут не сказали, ...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
Свечков
была определена в соответствии в течение налогового (отчетного) период  в соответствии с че...
Что с 2018 года изменится в имущественных налогах