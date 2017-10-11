Клерк.Ру
 
0
0

Плюсы и минусы спецрежимов: руководство для начинающих бухгалтеров и директоров

11.10.17 10:15
11

Налоговый кодекс предусматривает ряд упрощенных способов расчета налогов (в основном, ими пользуются малый и средний бизнес) — специальные налоговые режимы:

  • упрощенная система налогообложения;
  • единый налог на вмененный доход;
  • единый сельскохозяйственный налог;
  • патентная система налогообложения.

Применение специальных режимов имеет ряд преимуществ относительно общей системы налогообложения (налог на прибыль для ООО и налог на доходы физических лиц для ИП).

Плюсы

1. Освобождение от уплаты налога на прибыль, НДФЛ, НДС, налога на имущество

Основным преимуществом специальных режимов является то, что ООО и ИП, применяющие специальные налоговые режимы, освобождены от уплаты:

  • налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов по акциям, накопленного купонного дохода по государственным и муниципальным облигациям, доходов от контролируемых иностранных компаний);

В отношении таких доходов установлены специальные налоговые ставки (ст.284 НК РФ):

— доходы в виде дивидендов по акциям — 0%,13%,

— доходы в виде накопленного купонного дохода по государственным и муниципальным облигациям — 0%, 9%, 15%,

— доходы от контролируемых иностранных компаний — 20%.

  • налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость);

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества:

1) административно-деловые центры и торговые центры и помещения в них;

2) нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности этих иностранных организаций в РФ через постоянные представительства;

4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств

В отношении таких объектов налог на имущество необходимо уплачивать несмотря на применение спецрежима!

  • НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ);

ООО и ИП, применяющие специальные налоговые режимы, признаются налоговыми агентами по НДС (ст.161 НК РФ),в частности, если:

1) приобретают товары (работы, услуги), местом реализации которых является территория РФ, у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах РФ;

2) арендуют, покупают федеральное имущество, имущество субъектов Российской Федерации и (или) муниципальное имущество у органов государственной власти и управления и (или) органов местного самоуправления;

Налоговые агенты, даже не будучи сами плательщиками НДС, обязаны начислять, удерживать и уплачивать в бюджет суммы НДС, отражать суммы НДС в книгах продаж и налоговых декларациях.

Основные отличия систем налогообложения:

Система налогообложения

Налоговая база

НДС

Налог на имущество организаций

Номинальная ставка

Зависимость налоговых платежей от эффективности деятельности

Налог на прибыль организаций (ОСНО, если бизнес организован в виде юридического лица)

Прибыль

Есть (*)

Есть

20%

зависит

НДФЛ (ОСНО, если бизнес организован в виде ИП)

Доходы минус профессиональные вычеты

Есть (*)

Нет

13%

зависит

УСНО

Доходы

Нет

Нет

6%

зависит

Доходы минус расходы

Нет

Нет

15%

зависит

ЕСХН

Доходы минус расходы

Нет

Нет

6%

зависит

ЕНВД

Вмененный доход

Нет

Нет

15%

не зависит

Патент

Потенциально возможный доход

Нет

Нет

6%

не зависит

 
(*) при соблюдении условий, указанных в ст. 145 НК РФ, налогоплательщиком может быть применено право освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, но это тема для отдельной публикации. Следите за разделом «Статьи для бухгалтера».

Как видите, освобождением от уплаты налогов нужно пользоваться осмотрительно, не забывая об оговорках «за исключением...».

Такие преференции спецрежимникам позволяют им устанавливать более конкурентоспособные цены, чем тем участникам рынка, которые используют общие системы налогообложения. Более выгодное положение основывается не только от экономии на налогах, но и на экономии трудозатрат на составление отчетности. Однако, постоянно нужно держать руку на пульсе, т.к. если показатели ООО или ИП превысят определенные ограничения, карета превратится в тыкву... и нужно будет восстановить весь учет и уплатить налоги.

Ограничения для применения специальных налоговых режимов:

Система налогообложения

Выручка

Средняя численность

Среднегодовая стоимость ОС

Структура капитала

ЕСХН

Нет ограничений (за исключением рыболовецких хозяйств, для которых установлен лимит 300 чел.)

Нет ограничений

ЕНВД

Нет ограничений

100 человек

Нет ограничений

Доля участия других организаций не более 25%

УСНО

150 млн. руб. (с 01.01.2017)

150 млн. руб.

Патент

60 млн. руб.

15 человек

Нет ограничений

Патент распространяется только на ИП

2. Пониженные налоговые ставки

Для сравнения далее представлены базовые налоговые ставки в зависимости от системы налогообложения.

Система налогообложения

Налоговая база

Номинальная ставка

Налог на прибыль организаций (ОСНО, если бизнес организован в виде юридического лица)

Прибыль

20%

НДФЛ (ОСНО, если бизнес организован в виде ИП)

Доходы минус профессиональные вычеты

13%

УСНО

Доходы

6%

Доходы минус расходы

15%

ЕСХН

Доходы минус расходы

6%

ЕНВД

Вмененный доход

15%

Патент

Потенциально возможный доход

6%

Региональные власти могут устанавливать пониженные ставки.

Например, в Свердловской области установлены пониженные ставки: 0%, 5%, 7% для налогоплательщиков, применяющих УСН (доходы минус расходы) в зависимости от статуса налогоплательщика (ИП / ООО), даты его регистрации и вида деятельности.

3. Упрощенный способ ведения учета

Плательщики УСН в зависимости от выбранной налоговой базы ведут налоговый учет доходов или доходов и расходов в книге учета доходов и расходов (упрощенный учет).

Плательщикам ЕНВД и ПСН не нужно вести налоговый учет доходов и расходов. Кроме того, налогоплательщики, применяющие эти системы, вправе не применять ККТ в отношении видов деятельности, облагаемых этими налогами.

Это означает, в частности, что ИП вполне сможет самостоятельно вести учет (в зависимости от размера бизнеса) и ему не потребуется нанимать специально обученного человека.

Минусы

Выбирая систему налогообложения, помимо указанных преимуществ, следует учесть следующее (так называемые «минусы»):

1. При выборе УСН (база «доходы минус расходы») придется уплачивать минимальный обязательный платеж независимо от финансового результата деятельности. Перечень расходов, на которые разрешается уменьшать налоговую базу, весьма ограничен.

2. ЕНВД, ПСН характеризуются тем, что сумма налогового платежа не зависит от реальных прибылей и убытков. При фактических убытках сумма налога будет та же, как если бы выручка была достаточно высокой.

Выбирать систему налогообложения нужно до начала осуществления деятельности или до начала очередного налогового периода. Например, октябрь-ноябрь — подходящее время задуматься о переходе на новую систему налогообложения с 2018 года.

Стань экспертом
Наталия Мезенцева

эксперт по бухгалтерскому учету, налогообложению и финансовому праву

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Стали известны коэффициенты-дефляторы на 2018 год
 
Бухгалтерские новости
 
Налоговики ответили на самые популярные вопросы по спецрежимам
 
Бухгалтеру
 
Право на патент утрачено – а что если перейти на ЕНВД?
 

»
Мнения 45
Аноним
САноним, Вы писали:СРО - это афера государственного масштаба.  Согласна на 101 %. Еще о...
Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес
Аноним
Это воровство называется.  Вот поэтому и есть такие работодатели, которые кидают на деньги...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Только прогрессивный налог и необлагаемый минимум помогут как-то выправить это государственное ск...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Аналогично. Еле выпускались. Вывернули наизнанку, от личной до общественной. Кто то спецом валит.
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Аноним
Насчет справедливости можно поспорить! Когда объект оценивают в несколько раз дороже рынка (напри...
Налоговики считают, что с налогами у физлиц все справедливо. Нечего жаловаться!
Аноним
СРО - это афера государственного масштаба. 
Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес
Клерк
natalisa51
Вот когда коту нечего делать-он сами знаете,что делает. Если вы зайдёте на сайт Госдумы и пройдёт...
В России введут «налог» на домашних животных
Клерк
deltax
А если организацию с меткой о недостоверности адреса подать на ликвидацию - получится? Или застав...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
mityai
Вы же не будете утверждать, что в нашей стране нормальная, развитая экономика? Это было всего лиш...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Клерк
board625
Всем в тень уходить? В банке счёт открываешь, на тебя как на преступника смотрят. Вот ходишь и до...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
А если кадастровая стоимость объекта (недостроя) определена (как готовый объект), а в Перечне его...
Когда можно не платить налог за имущество по кадастровой стоимости
Клерк
Pandorum
Если вас устраивает серый доход или другой работы в городе не найти, то хотя бы знайте, что госуд...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Очередной автор не в курсе, что СССР уже 26 лет как нет? Совка-то нет, но дело его живет. Вы же н...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
если контору собираются закрывать (раз дочерняя, техническая), почему бы не заплатить налогов и в...
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Клерк
Татьяна- Васильевна
Жаловаться никуда не пойду, имею доступ к ден.средствам, но самолично списывать их и "наказывать"...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Аналогично, согласна с коллегами , подлостью отвечать на подлость не буду. Проблемы имеются, но к...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Абсолютная правда в этой статье! Только что столкнулись с этой проблемой. Только тут не сказали, ...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
Свечков
была определена в соответствии в течение налогового (отчетного) период  в соответствии с че...
Что с 2018 года изменится в имущественных налогах
Аноним
А вообще, вы - молодцы. Я тоже - сторонник экстремальных методов в подобных ситуациях.  Да, ...
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Аноним
Читаю мнение коллег, сочувствую ... и понимаю, что работаю за сущие копейки, которые мне, в свою ...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
то-то и обидно,одни получают с недр Земли,которые принадлежат народу,а другие более 40лет честно ...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Пользуюсь около года. Правда без ЭЦП. Очень удобно, видны все поступления на лицевой счет, начисл...
Налоговики рассказали о пользе «Личного кабинета ИП»
Аноним
Можно подумать, все только теперь узнали об этом. Такая ситуация длилась десятилетие, а то и боль...
В ИФНС выяснили: налогоплательщики не оформляют работников, занижают площадь и скрывают доход
Аноним
Аноним, Вы писали:Это борьба с однодневками и уходом от налогов. Автор утрирует все описанное. На...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
mityai
«рентные» бизнесы должны делиться своими сверхприбылями с остальными участниками рынк...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Клерк
inteloffice
Автор статьи ничего не утрирует, он грамотно описал все нюансы, я сама практик в этой области.&nb...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
откаты до 40% с ремонта дорог, я вас умоляю, ремонтнички херовы
Транспортный налог не отменят
Аноним
У меня вопрос к автору. А условный работник Газпрома это кто?Газпром большой. У условного работни...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Если средства собранные при уплате транспортного налога тратятся на ремонт дорог и строительство,...
Транспортный налог не отменят
Аноним
Это борьба с однодневками и уходом от налогов. Автор утрирует все описанное. Налоговая заинтересо...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
Отмечал кто-то что эта санкция тоже является административным правонарушением и при исправлении (...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
Не согласна с автором. Пенсионные взносы - это недоплаченная часть заработной платы, которую обещ...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Бумага многое стерпит. В действительности рассмотрение длится по месяцу в головных инстанциях, в ...
Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам