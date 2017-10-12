На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Наш постоянный читатель, старожил форума «Клерка», примкнул к армии пенсионеров. Для начала пенсионеров работающих. А недавно он уволился с работы, пополнив ряды неработающих пенсионеров.
Зачем пенсионеры работают?К слову, по данным ПФР за год количество работающих пенсионеров сократилось на полмиллиона человек. Сегодня в России работают 22% пенсионеров.
Наши читатели, комментируя эти данные, отмечают, что тому виной — СЗВ-М и новая система индексации пенсий, за бортом которой оказались работающие пенсионеры.
Между тем статистика умалчивает, куда направились эти полмиллиона человек — занялись воспитанием внуков и просмотром сериалов или продолжают работать, перейдя на конвертную зарплату.
А зачем, собственно, пенсионеры работают? Ответ на этот вопрос знает глава Минфина. Недавно он заявил:
«Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию».По словам Силуанова, доход работающих пенсионеров растет, так как их зарплата повышается, поэтому отмена индексации никак не ухудшает их положение. Наши читатели недоумевают. О каком росте зарплат идет речь, когда бизнес на грани выживания?
А что после увольнения?После увольнения пенсионера ждет прибавка к пенсии. Индексация будет. Правда не сразу. Нужно подождать всего каких-то 4 месяца и вот уже доход пенсионера, сначала уменьшенный на размер его бывшей зарплаты, увеличится на 300-400 рублей индексации. Только успевай подсчитывать прибыль!
Да, на пенсию особо не разгуляешься.
Вот и наш читатель решил — надо снова искать работу. Историей поисков он поделился с клерками в своем блоге.
Понятное дело, на ту пенсию, которую определили, даже выжить не возможно. Не то, чтобы жить.
Предыдущая работа закончилась т.к. проектов новых нет, а старые ... хм...тоже нет.
Отдохнув месяц «на заслуженном» ...без доступа к компам, добрался до компов и интернета.
Ясен перец, на джоб-сайтах делать нечего.Во- первых, возраст.Во-вторых...пустышка это!
За 5 (или 7?, 8?) лет пребывания на оных всего пару раз проявляли интерес к моему резюме.Да и то, сетевики.
Пошёл на Авиту. Памятуя, что предыдущий раз устроился на работу через неё и всего дня за три!
Ес-сно, ни в какие «менагеры» не рвусь. Даже в бухгалтеры не стремлюсь
— YUM
Что с работой?Найти работу оказалось не так-то просто. Во-первых, подходящих вакансий не так много, а во-вторых, работодатели не особо жалуют соискателей, которым за 50.
Наш безработный пенсионер сначала обратил свой взор на вакансию администратора. Но на деле, как это часто бывает, описание вакансии не совпало с реальными должностными обязанностями.
Ну, что сказать? Изрядно! Изрядно поднаторели нонешние ХР-щики в способах наведения теней на плетеней.
Первый же призыв «администратора за всё», оказался....да-да, тем самым сетевым маркетингом
Надобность в вопросах отпала после получения «анкеты» .О! Где-то я уже видел этот бред!!! Про «целеустемленность», «хобби» и планы потратить заработанные гроши... Собеседование с будущим руководителем, имевшим бейдижк аж с 6-ю(!) звёздами, окончательно развеял сомнения- они!
Они, те самые, которые ни-че-го тебе конкретно не расскажут о твоей работе, но буду метать бисер, обещая кисельные берега, златые горы и «успешную карьеру».
Вежливо сообщил несостоявшемуся начальнику — давайте не будет тратить время. Ваше и моё. Бегать по подъездам с набором кастрюлек, ножиков и «подарками от фирмы» я не хочу!
— YUM
Потенциальный работодатель № 2 тоже отказал пенсионеру.
Вторая «явка» описывала работу пешего курьера.
Рекламное агентство. Никаких тяжестей, максимум тубус с рекламным плакатом!!!
Туманно сославшись на проверку местной службы безопасности, пообещали позвонить до 18 часов. Не позвонили.
Или фейс-контроль не прошел, или ограничение «до 55-ти» сработало.
— YUM
Безработный пенсионер занялся изучением вакансий на соответствующих сайтах и поделился с клерками своими изысканиями.
А теперь немного о веселом. Вакансии. Как их описывают.
Требуется руководитель менеджеров по клинингу. "Старший майор Госбезопасности«в нашей стране уже был.
Теперь вот руководитель руководителей!
— YUM
Нашего читателя позабавили некоторые требования, выдвигаемые работодателями к будущим сотрудникам. Например, от дворника, кладовщика и завхоза требуют умение работать в режиме многозадачности, от администратора школы иностранных языков — человеколюбия, и т.д.
Но шутки шутками, а наш читатель пока так и остается безработным. Он продолжает мониторить вакансии, и «Клерк» желает ему успехов в поисках достойной работы за достойную зарплату. Надеемся, что YUM найдет свою работу, а работа найдет своего YUMа.
Возможно, кто-то из наших читателей сможет предложить временно безработному пенсионеру работу в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее другая читательница нашего форума делилась с коллегами проблемами с трудоустройством. После вынужденного увольнения бухгалтер столкнулась с суровой действительностью — найти работу в пенсионном возрасте не так-то просто.
И вот открываю я вакансии — а там...девушек за 40 не предлагать. И что никому уже не нужны некоторый опыт, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, патологическая ответственность? А наше правительство ещё хочет повысить пенсионный возраст. И армия безработных «кому за 40» прибавится к армии тех «кому до 25». Что вы думаете по этому поводу?
— Tukovka_Non
Если у вас есть опыт успешного трудоустройства в возрасте «за 50», поделитесь им с клерками. Как долго вы искали работу?