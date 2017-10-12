На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

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Наш постоянный читатель, старожил форума «Клерка», примкнул к армии пенсионеров. Для начала пенсионеров работающих. А недавно он уволился с работы, пополнив ряды неработающих пенсионеров.

Зачем пенсионеры работают?

К слову, по данным ПФР за год количество работающих пенсионеров сократилось на полмиллиона человек. Сегодня в России работают 22% пенсионеров.

Наши читатели, комментируя эти данные, отмечают, что тому виной — СЗВ-М и новая система индексации пенсий, за бортом которой оказались работающие пенсионеры.

Между тем статистика умалчивает, куда направились эти полмиллиона человек — занялись воспитанием внуков и просмотром сериалов или продолжают работать, перейдя на конвертную зарплату.

А зачем, собственно, пенсионеры работают? Ответ на этот вопрос знает глава Минфина. Недавно он заявил:

«Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию».

По словам Силуанова, доход работающих пенсионеров растет, так как их зарплата повышается, поэтому отмена индексации никак не ухудшает их положение. Наши читатели недоумевают. О каком росте зарплат идет речь, когда бизнес на грани выживания?

А что после увольнения?

После увольнения пенсионера ждет прибавка к пенсии. Индексация будет. Правда не сразу. Нужно подождать всего каких-то 4 месяца и вот уже доход пенсионера, сначала уменьшенный на размер его бывшей зарплаты, увеличится на 300-400 рублей индексации. Только успевай подсчитывать прибыль!

Да, на пенсию особо не разгуляешься.

Вот и наш читатель решил — надо снова искать работу. Историей поисков он поделился с клерками в своем блоге.

Понятное дело, на ту пенсию, которую определили, даже выжить не возможно. Не то, чтобы жить.

Предыдущая работа закончилась т.к. проектов новых нет, а старые ... хм...тоже нет.

Отдохнув месяц «на заслуженном» ...без доступа к компам, добрался до компов и интернета.

Ясен перец, на джоб-сайтах делать нечего.Во- первых, возраст.Во-вторых...пустышка это!

За 5 (или 7?, 8?) лет пребывания на оных всего пару раз проявляли интерес к моему резюме.Да и то, сетевики.

Пошёл на Авиту. Памятуя, что предыдущий раз устроился на работу через неё и всего дня за три!

Ес-сно, ни в какие «менагеры» не рвусь. Даже в бухгалтеры не стремлюсь

— YUM

Что с работой?

Найти работу оказалось не так-то просто. Во-первых, подходящих вакансий не так много, а во-вторых, работодатели не особо жалуют соискателей, которым за 50.

Наш безработный пенсионер сначала обратил свой взор на вакансию администратора. Но на деле, как это часто бывает, описание вакансии не совпало с реальными должностными обязанностями.

Ну, что сказать? Изрядно! Изрядно поднаторели нонешние ХР-щики в способах наведения теней на плетеней.

Первый же призыв «администратора за всё», оказался....да-да, тем самым сетевым маркетингом

Надобность в вопросах отпала после получения «анкеты» .О! Где-то я уже видел этот бред!!! Про «целеустемленность», «хобби» и планы потратить заработанные гроши... Собеседование с будущим руководителем, имевшим бейдижк аж с 6-ю(!) звёздами, окончательно развеял сомнения- они!

Они, те самые, которые ни-че-го тебе конкретно не расскажут о твоей работе, но буду метать бисер, обещая кисельные берега, златые горы и «успешную карьеру».

Вежливо сообщил несостоявшемуся начальнику — давайте не будет тратить время. Ваше и моё. Бегать по подъездам с набором кастрюлек, ножиков и «подарками от фирмы» я не хочу!

— YUM

Потенциальный работодатель № 2 тоже отказал пенсионеру.

Вторая «явка» описывала работу пешего курьера.

Рекламное агентство. Никаких тяжестей, максимум тубус с рекламным плакатом!!!

Туманно сославшись на проверку местной службы безопасности, пообещали позвонить до 18 часов. Не позвонили.

Или фейс-контроль не прошел, или ограничение «до 55-ти» сработало.

— YUM

Безработный пенсионер занялся изучением вакансий на соответствующих сайтах и поделился с клерками своими изысканиями.

А теперь немного о веселом. Вакансии. Как их описывают.

Требуется руководитель менеджеров по клинингу. "Старший майор Госбезопасности«в нашей стране уже был.

Теперь вот руководитель руководителей!

— YUM

Нашего читателя позабавили некоторые требования, выдвигаемые работодателями к будущим сотрудникам. Например, от дворника, кладовщика и завхоза требуют умение работать в режиме многозадачности, от администратора школы иностранных языков — человеколюбия, и т.д.

Но шутки шутками, а наш читатель пока так и остается безработным. Он продолжает мониторить вакансии, и «Клерк» желает ему успехов в поисках достойной работы за достойную зарплату. Надеемся, что YUM найдет свою работу, а работа найдет своего YUMа.

Возможно, кто-то из наших читателей сможет предложить временно безработному пенсионеру работу в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее другая читательница нашего форума делилась с коллегами проблемами с трудоустройством. После вынужденного увольнения бухгалтер столкнулась с суровой действительностью — найти работу в пенсионном возрасте не так-то просто.

И вот открываю я вакансии — а там...девушек за 40 не предлагать. И что никому уже не нужны некоторый опыт, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, патологическая ответственность? А наше правительство ещё хочет повысить пенсионный возраст. И армия безработных «кому за 40» прибавится к армии тех «кому до 25». Что вы думаете по этому поводу?

— Tukovka_Non

Если у вас есть опыт успешного трудоустройства в возрасте «за 50», поделитесь им с клерками. Как долго вы искали работу?