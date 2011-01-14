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На Клерк.Ру опубликованы производственные календари на 2017 год

07.01.17 16:08
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На Клерк.Ру опубликован производственный календарь на 2017 год при пятидневной рабочей неделе и производственный календарь на 2017 год при шестидневной рабочей неделе.

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2017 год в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также указано количество рабочих дней в каждом месяце.

В субботу, 5 августа, было опубликовано постановление Правительства № 756 от 04.08.2016 г. «О переносе выходных дней в 2017 году».

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Производственный календарь на 2017 год при шестидневной рабочей неделе
 
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Производственный календарь на 2017 год при пятидневной рабочей неделе
 
Документы
 
Правительство РФ: Постановление № 756 от 04.08.2016
 
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