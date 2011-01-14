Где найти календарь налогоплательщика на 2017 год?

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На форуме Клерк.Ру, по традиции, опубликован календарь налогоплательщика на 2017 год. Календарь будет напоминать посетителям форума о наступлении важных для бухгалтера событий: сроков сдачи отчетности, уплаты налогов, представления налоговых сведений. Обратите внимание, что статистической отчетности в календаре нет, поскольку форм статистики великое множество, и многие из них сдаются только определенными респондентами.

Кроме того, напоминаем, что в новом году изменяются сроки сдачи формы СЗВ-М (с 10 на 15 число), а бухгалтеров ждет новая отчетность по взносам, представляемая в ФНС. Расчет будет сдаваться не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Впервые новый расчет надо будет представить за 1 квартал 2017 года, в срок не позднее 2 мая (т.к. 30 апреля выходной день). При этом взносы, уплачиваемые в январе за декабрь месяц, надо будет отправлять уже в ФНС, а не в Пенсионный фонд и ФСС (за исключением взносов по производственному травматизму).

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