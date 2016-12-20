Клерк.Ру
 

При повторной реализации ранее возвращенного алкоголя акциз придется заплатить еще раз

20.12.16 13:47
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Федеральным законом от 05.04.2016 N 101-ФЗ внесены изменения в главу 22 НК РФ в части порядка исчисления акцизов. В частности, пункт 5 статьи 200 НК изложен в новой редакции, согласно которой вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров или отказа от них, за исключением алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, при соблюдении условий, установленных пунктом 5 статьи 201 НК.

При этом налоговая база на объем продукции, возвращенной покупателем, не уменьшается. Изменения вступили в силу с 01.06.16.

Таким образом, при возврате алкогольной продукции, произведенном после 01.06.2016, налогоплательщик не вправе принять к вычету ранее уплаченную сумму акциза.

В случае если налогоплательщик осуществит повторную реализацию возвращенной ему покупателем алкогольной продукции, акциз по которой был уплачен, то возникает объект налогообложения акцизом, несмотря на отсутствие права на вычет акциза, уплаченного при первоначальной реализации такой продукции.

Такие выводы сделала ФНС в письме № СД-4-3/23241@ от 06.12.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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