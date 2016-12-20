Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С

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Учредитель подозревает неладное. Уж не обманывает ли его главбух?

Бухгалтер решила сменить версию программы (с 1С 8.2 перейти на 1С 8.3). Однако собственник бизнеса привык считать деньги и прежде чем расстаться с энной суммой, хочет убедиться, что расходы действительно обоснованы. Своими сомнениями директор поделился с читателями нашего форума.

Итак, сегодня бухгалтер положила на стол счет на 1С с просьбой срочно оплатить т.к. купленная мною в 11-м году 1с 8.2 больше не поддерживается и обновления на неё больше выходить не будут и следовательно надо покупать версию 8.3. Эту информацию подтвердили в компании которая поставляет мне 1С, в прочем, я не удивлен, ещё бы они от денег отказались. Кроме того осложняется все тем, что бухгалтер не уверенна, что справится самостоятельно с переходом с одной 1С на другую и вполне возможно, что придется дополнительно нанимать программистов.



не могу ни как отделаться от мысли, что бухгалтер в сговоре с поставщиком 1С пытаются меня тупо развести, дело в том что в этом году лично поймал 9 (ДЕВЯТЬ!) своих сотрудников на воровстве и откатных схемах, причем с 3-мя из них работал больше 3-х лет, но ранее за ними подобного замечено не было, остальные залетные работяги, но ранее таких масштабов воровства не было.

- EvilZak

Поделиться своим опытом перехода с 8.2 на 8.3, а также дать совет руководителю компании можно в теме форума «Пытаются в наглую нажиться или правда?»