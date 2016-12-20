Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С
Учредитель подозревает неладное. Уж не обманывает ли его главбух?
Бухгалтер решила сменить версию программы (с 1С 8.2 перейти на 1С 8.3). Однако собственник бизнеса привык считать деньги и прежде чем расстаться с энной суммой, хочет убедиться, что расходы действительно обоснованы. Своими сомнениями директор поделился с читателями нашего форума.
Итак, сегодня бухгалтер положила на стол счет на 1С с просьбой срочно оплатить т.к. купленная мною в 11-м году 1с 8.2 больше не поддерживается и обновления на неё больше выходить не будут и следовательно надо покупать версию 8.3. Эту информацию подтвердили в компании которая поставляет мне 1С, в прочем, я не удивлен, ещё бы они от денег отказались. Кроме того осложняется все тем, что бухгалтер не уверенна, что справится самостоятельно с переходом с одной 1С на другую и вполне возможно, что придется дополнительно нанимать программистов.
не могу ни как отделаться от мысли, что бухгалтер в сговоре с поставщиком 1С пытаются меня тупо развести, дело в том что в этом году лично поймал 9 (ДЕВЯТЬ!) своих сотрудников на воровстве и откатных схемах, причем с 3-мя из них работал больше 3-х лет, но ранее за ними подобного замечено не было, остальные залетные работяги, но ранее таких масштабов воровства не было.
- EvilZak
Поделиться своим опытом перехода с 8.2 на 8.3, а также дать совет руководителю компании можно в теме форума «Пытаются в наглую нажиться или правда?»
Тупо скачать не получится, т.к. отсутствует ИТС (автор сам писал что конфигурация не поддерживалась). Следовательно надо заплатить за ИТС. Также просто перейти не получиться, может обновиться с ошибками, т.к. конфигурация давно не обновлялась, а переход желательно выполнять с актуальной версией. Придется заплатить за обновления. Цены на ИТС указаны на сайте 1С. Цены за работу в час должны быть указаны на сайте Обслуживающей организации.
Автору советую зайти на сайт 1С и найти партнеров своего региона. Свяжитесь с некоторыми и проконсультируйтесь, за консультацию денег не возьмут.
Главбуху нельзя не доверять - идея частного бизнеса рушится. Но если одна и та же неприятная ситуация повторяется регулярно, стоит задуматьься - может сами где нагрешили? Жадность например гложет?
Хотят, чтобы бухгалтер сам установил, сам переустановил, сам доработал в программе 1с и еще и бух учет вел (налоговый учет), сдавал отчеты и пр. хрень. Причем за небольшие деньги.
Фу, аж противно от такой "экономии на скрепках"(((
Ну так руководитель сэкономил и несколько лет (скорее всего) не обновлялся, а теперь для учета естественно надо обновляться, тем более если им нужны ЕГАИС или подключить ККМ онлайн. А вот теперь надо раскашелиться за все прошлые годы... Оплатить ИТС как минимум на пол года, т.е. программистам обновление до актуального релиза. (главное попросить предоставить список ск-ко было переходных релизов и самому проверить на сайте 1с). Сам перевод с актуального релиза 8.2 на 8.3 не проблема, если это типовая конфигурация.
Как достали эти до неприличия скупые бизнесмены...Может работники подворовывать начали потому что честно работать за еду даже рабы не соглашались?
Аноним, Вы писали:
Сомневаюсь, что работа бухгалтера на счетах вместо калькулятора принесет прибыль, скорее убытки от штрафных санкций. Бухгалтер не просто нажимает на кнопку сформировать, а держит весь процесс под контролем, проверяет и перепроверяет, масса первички вносится вручную.Законы меняются каждый день.И если раньше для этого существовал штат бухгалтеров на предприятии, то сейчас один бухгалтер.Поэтому бухгалтерские программы нужны не для комфорта и облегчения ведения учета, а для того, чтобы один человек мог справиться с огромным объемом работы.
Ну Вы даете, бухгалтерия - это не тот отдел, который приносит прибыль. Если бухгалтер будет считать доходы и расходы на одной бумажке (из экономии), много такая фирма не наработает.
aksioma284, Вы писали:
К этому прибавьте работу юриста, кадровика, секретаря, финансового менеджера (.. а ты посмотри как выгоднее..) и т.п. Печальная картина...
Аноним, Вы писали:
А кто мешает директору вести учет самому, из экономии опять же?
Аноним, Вы писали:
пусть спросит у партнеров, или друзей бизнесменов, возможно их подтверждение ему будет достаточно
Я искренне сочувствую коллегам в регионах. Вы его спросите зачем почтой, марки, конверты это все деньги, почтового голубя пусть заведет. Каких дураков только нет!
megatronsam, Вы писали:
Занятно, после моего предыдущего сообщения № 19 меня забанили...Пришлось вспоминать регистрацию.Так и делаю, попросила нашего приходящего специалиста по ПК объяснить все об он-лайн кассах...Грустно от мысли, что в большинстве своем собственники/руководители считают, что все это нужно бухгалтеру.
Аноним, Вы писали:
Думаю вы должны написать служебную записку, в которой указать какие штрафы ожидают директора за невыполнение тех или иных статей законодательства.И пусть делает что хочет, Главное Вы его предупредили и сняли с себя ответственность за штрафные санкции.
sv777, Вы писали:
Когда были высокие требования к кассовой комнате на предприятии (решетки, железная дверь и т.д.) у меня директор не воспринимал это всерьез.Я написала служебную записку с указанием всех последствий за нарушения, дала ему расписаться, что он ее от меня получил, через неделю комната была оборудована как надо.Подозреваю, что он знал обо всех штрафах, которые могут быть за это, и только после служебной записки понял, что на меня ответственность повесить не получится)))Вот такая вот история.Так что все они знают, только крайнего найдут, естественно бухгалтера.
Плохо то, что авторитет профессии бухгалтера упал ниже плинтуса, плюс куча популистских статей о том, что можно вести бухгалтерию без бухгалтера, что они будут не нужны через сколько-там-лет. Мой директор где-то в инете вычитал, что "Бухгалтер-это форпост государства и налоговой на предприятии", сделал вывод - "ну так пусть и зарплату вам платит государство и налоговая"...И ведь не скажешь, что человек плохой или неумный...Весь этот информационный вброс и привел к тому, что бухгалтер, особенно в МП, и швец и жнец, и кадры и юрист,а теперь еще и программист. Вот и появляются такие собственники с такими вопросами, как в этой статье
Цену вопроса не увидел, а только слезы. Бухгалтер должен работать на удобном программном обеспечении!!!
Да, уж, немного походит на фобию. Бухгалтер - тоже "залетный"? Бухгалтер самое важное лицо фирмы! Это я говорю как учредитель-директор-бухгалтер-программист. Потому что знаю все эти сферы с 1991 года.
Над.К, Вы писали:
Сама удивилась! Вместо поля для комментария появилась строчка, типа "Вы забанены и не можете оставлять комментарии". Вспомнила регистрацию и следующие комментарии писала уже под ником, а не как аноним. Да бог с этим, глюк какой-то...
Аноним, Вы писали:
завидуйте молча, гениальный менеджер
Аноним, Вы писали:
зря отменили карательную психиатрию. А скажите, юрист у вас в конторетесть?
Над.К, Вы писали:
да. Тока не авторов, тех кто это в новости выносит.
Затем, что это обсуждается на форуме. В новостях самые интересные темы форума освещаются каждый день. Если Вас тема не интересует, Вы можете пройти мимо.
Путин виноват)))))))
ВячеславЗ, Вы писали:
ВячеславЗ, Вы писали:
9 человек поймал на воровстве - это не шутка. Как же надо организовать бизнес, чтобы тебя все хотели обокрасть? Вот пусть директор своим опытом поделиться - хорошая статья выйдет! )
Можно же сначала прочитать о чем идет речь? Речь о теме в форуме, её пользователь форума создал. Думаете, он это сделал для поднятия посещаемости сайта? ))
Аноним, Вы писали:
Присоединюсь к мнению: если руководитель не доверяет бухгалтеру, почему бы не вести учет самому?