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Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С

20.12.16 14:19
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Учредитель подозревает неладное. Уж не обманывает ли его главбух?

Бухгалтер решила сменить версию программы (с 1С 8.2 перейти на 1С 8.3). Однако собственник бизнеса привык считать деньги и прежде чем расстаться с энной суммой, хочет убедиться, что расходы действительно обоснованы. Своими сомнениями директор поделился с читателями нашего форума.

Итак, сегодня бухгалтер положила на стол счет на 1С с просьбой срочно оплатить т.к. купленная мною в 11-м году 1с 8.2 больше не поддерживается и обновления на неё больше выходить не будут и следовательно надо покупать версию 8.3. Эту информацию подтвердили в компании которая поставляет мне 1С, в прочем, я не удивлен, ещё бы они от денег отказались. Кроме того осложняется все тем, что бухгалтер не уверенна, что справится самостоятельно с переходом с одной 1С на другую и вполне возможно, что придется дополнительно нанимать программистов.

не могу ни как отделаться от мысли, что бухгалтер в сговоре с поставщиком 1С пытаются меня тупо развести, дело в том что в этом году лично поймал 9 (ДЕВЯТЬ!) своих сотрудников на воровстве и откатных схемах, причем с 3-мя из них работал больше 3-х лет, но ранее за ними подобного замечено не было, остальные залетные работяги, но ранее таких масштабов воровства не было.
- EvilZak

Поделиться своим опытом перехода с 8.2 на 8.3, а также дать совет руководителю компании можно в теме форума «Пытаются в наглую нажиться или правда?»

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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47 мнений
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Аноним
, Иркутск
Ну почему лжет, у меня своя бухгалтерская фирма и всем софтом и железом я занимаюсь лично. Версию 8.2 действительно действительно перестают поддерживать. Но когда я звонила в своему поставщику 1С мне сказали, что нужно просто перейти на 8.3, причем ничего доплачивать не нужно. Тупо скачиваешь платформу и переходишь. Поэтому могу сказать, что переходить придется - это правда, а вот платить не нужно.
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Аноним
, Казань
в этом году лично поймал 9 (ДЕВЯТЬ!) своих сотрудников на воровстве и откатных схемах

 

Все пизнесмены всегда думают,что они самые умные и предприимчивые и искренне удивляются, что их работники то же могут немного пизнесменить, ну на сколько у них возможности хватает.

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Аноним
, Владимир
Тупо скачиваешь платформу и переходишь

 Тупо скачать не получится, т.к. отсутствует ИТС (автор сам писал что конфигурация не поддерживалась). Следовательно надо заплатить за ИТС. Также просто перейти не получиться, может обновиться с ошибками, т.к. конфигурация давно не обновлялась, а переход желательно выполнять с актуальной версией. Придется заплатить за обновления. Цены на ИТС указаны на сайте 1С. Цены за работу в час должны быть указаны на сайте Обслуживающей организации.

Автору советую зайти на сайт 1С и найти партнеров своего региона. Свяжитесь с некоторыми и проконсультируйтесь, за консультацию денег не возьмут.

Клерк
sv777
, Саратов
Привыкли экономить на бухгалтерах и бухгалтерском программном обеспечении, аж противно становится от таких руководителей. 
Клерк
nadezhdap_kor
, Йошкар-Ола

Главбуху нельзя не доверять - идея частного бизнеса рушится. Но если одна и та же неприятная ситуация повторяется регулярно, стоит задуматьься - может сами где нагрешили? Жадность например гложет?

Клерк
aksioma284
, Пермь

Хотят, чтобы бухгалтер сам установил, сам переустановил, сам доработал в программе 1с и еще и бух учет вел (налоговый учет), сдавал отчеты и пр. хрень. Причем за небольшие деньги.

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Аноним

Ну так руководитель сэкономил и несколько лет (скорее всего) не обновлялся, а теперь для учета естественно надо обновляться, тем более если им нужны ЕГАИС или подключить ККМ онлайн. А вот теперь надо раскашелиться за все прошлые годы... Оплатить ИТС как минимум на пол года, т.е. программистам обновление до актуального релиза. (главное попросить предоставить список ск-ко было переходных релизов и самому проверить на сайте 1с). Сам перевод с актуального релиза 8.2 на 8.3 не проблема, если это типовая конфигурация.

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Аноним
, Санкт-Петербург

Как достали эти до неприличия скупые бизнесмены...Может работники подворовывать начали потому что честно работать за еду даже рабы не соглашались?

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Аноним
, Хабаровск
Офигели совсем, если директор не будет считать, проверять и экономить, не известно найдете ли вы себе хоть какую зарплату в других организациях. Вы путаете в одном, он работает не для того чтобы вы покупали что-то что облегчит вам работу, а для того чтобы ваша работа приносила ему прибыль. Нет ему прибыли, нет вам ускорения и повышенного комфорта в выполнении вашей работы...
Клерк
sv777
, Саратов

Аноним, Вы писали:

Офигели совсем, если директор не будет считать, проверять и экономить, не известно найдете ли вы себе хоть какую зарплату в других организациях. Вы путаете в одном, он работает не для того чтобы вы покупали что-то что облегчит вам работу, а для того чтобы ваша работа приносила ему прибыль. Нет ему прибыли, нет вам ускорения и повышенного комфорта в выполнении вашей работы...

 Сомневаюсь, что работа бухгалтера на счетах вместо калькулятора принесет прибыль, скорее убытки от штрафных санкций. Бухгалтер не просто нажимает на кнопку сформировать, а держит весь процесс под контролем, проверяет и перепроверяет, масса первички вносится вручную.Законы меняются каждый день.И если раньше для этого существовал штат бухгалтеров на предприятии, то сейчас один бухгалтер.Поэтому бухгалтерские программы нужны не для комфорта и облегчения ведения учета, а для того, чтобы один  человек мог справиться с огромным объемом работы.

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Аноним
, Санкт-Петербург
он работает не для того чтобы вы покупали что-то что облегчит вам работу, а для того чтобы ваша работа приносила ему прибыль.

 Ну Вы даете, бухгалтерия - это не тот отдел, который приносит прибыль. Если бухгалтер  будет считать доходы и расходы на одной бумажке (из экономии), много такая фирма не наработает. 

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Аноним
, Москва

aksioma284, Вы писали:

Хотят, чтобы бухгалтер сам установил, сам переустановил, сам доработал в программе 1с и еще и бух учет вел (налоговый учет), сдавал отчеты и пр. хрень. Причем за небольшие деньги.

 К этому прибавьте работу юриста, кадровика, секретаря, финансового менеджера (.. а ты посмотри как выгоднее..) и т.п. Печальная картина... 

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Офигели совсем, если директор не будет считать, проверять и экономить, не известно найдете ли вы себе хоть какую зарплату в других организациях. Вы путаете в одном, он работает не для того чтобы вы покупали что-то что облегчит вам работу, а для того чтобы ваша работа приносила ему прибыль. Нет ему прибыли, нет вам ускорения и повышенного комфорта в выполнении вашей работы...

 А кто мешает директору вести учет самому, из экономии опять же? 

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Аноним
, Архангельск
Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...
Клерк
megatronsam
, Сочи

Аноним, Вы писали:

Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...

 пусть спросит у партнеров, или друзей бизнесменов, возможно их подтверждение ему будет достаточно

Клерк
Тишина
, Самара
Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой

Я искренне сочувствую коллегам в регионах.  Вы его спросите зачем почтой, марки, конверты это все деньги, почтового голубя пусть заведет. Каких дураков только нет!

Клерк
VVSbuh
, Архангельск


megatronsam, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...

 пусть спросит у партнеров, или друзей бизнесменов, возможно их подтверждение ему будет достаточно

 Занятно, после моего предыдущего сообщения № 19 меня забанили...Пришлось вспоминать регистрацию.Так и делаю, попросила нашего приходящего специалиста по ПК объяснить все об он-лайн кассах...Грустно от мысли, что в большинстве своем собственники/руководители считают, что все это нужно бухгалтеру.

Клерк
sv777
, Саратов

Аноним, Вы писали:

Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...

 Думаю вы должны написать служебную записку, в которой указать какие штрафы ожидают директора за невыполнение тех или иных статей законодательства.И пусть делает что хочет, Главное Вы его предупредили и сняли с себя ответственность за штрафные санкции.

Клерк
VVSbuh
, Архангельск

sv777, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...

 Думаю вы должны написать служебную записку, в которой указать какие штрафы ожидают директора за невыполнение тех или иных статей законодательства.И пусть делает что хочет, Главное Вы его предупредили и сняли с себя ответственность за штрафные санкции.

 

Да это понятно, что найду способ донести информацию, благо время еще есть. Печально, что такая ситуация наблюдается повсеместно.
Клерк
sv777
, Саратов


Да это понятно, что найду способ донести информацию, благо время еще есть. Печально, что такая ситуация наблюдается повсеместно.

 Когда были высокие требования к кассовой комнате на предприятии (решетки, железная дверь и т.д.) у меня директор не воспринимал это всерьез.Я написала служебную записку с указанием всех последствий за нарушения, дала ему расписаться, что он ее от меня получил, через неделю комната была оборудована как надо.Подозреваю, что он знал обо всех штрафах, которые могут быть за это, и только после служебной записки понял, что на меня ответственность повесить не получится)))Вот такая вот история.Так что все они знают, только крайнего найдут, естественно бухгалтера.

Клерк
VVSbuh
, Архангельск

Плохо то, что авторитет профессии бухгалтера упал ниже плинтуса, плюс куча популистских статей о том, что можно вести бухгалтерию без бухгалтера, что они будут не нужны через сколько-там-лет. Мой директор где-то в инете вычитал, что "Бухгалтер-это форпост государства и налоговой на предприятии", сделал вывод - "ну так пусть и зарплату вам платит государство и налоговая"...И ведь не скажешь, что человек плохой или неумный...Весь этот информационный вброс и привел к тому, что бухгалтер, особенно в МП, и швец и жнец, и кадры и юрист,а теперь еще и программист. Вот и появляются такие собственники с такими вопросами, как в этой статье

Клерк
Первоклассник

Цену вопроса не увидел, а только слезы. Бухгалтер должен работать на удобном программном обеспечении!!!

не могу ни как отделаться от мысли, что бухгалтер в сговоре с поставщиком 1С пытаются меня тупо развести, дело в том что в этом году лично поймал 9 (ДЕВЯТЬ!) своих сотрудников на воровстве и откатных схемах

 Да, уж, немного походит на фобию. Бухгалтер - тоже "залетный"? Бухгалтер самое важное лицо фирмы! Это я говорю как учредитель-директор-бухгалтер-программист. Потому что знаю все эти сферы с 1991 года.

Клерк
VVSbuh
, Архангельск

Над.К, Вы писали:

VVSbuh, здесь никто никого не банил. Если бы Вы повторили свой анонимный пост, все было бы нормально ))

 Сама удивилась! Вместо поля для комментария появилась строчка, типа "Вы забанены и не можете оставлять комментарии". Вспомнила регистрацию и следующие комментарии писала уже под ником, а не как аноним. Да бог с этим, глюк какой-то...

<b>Модератор</b>
Над.К
Ну вот есть такой глюк, вычислить причину не можем. Предположительно просто два поста отправляются в один момент, чей-то пост публикуется, чьй-то не проходит. От анонимности это никак не зависит.
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Аноним
, Москва
Директор конечно впал в маразм, но с другой стороны сейчас из за кризиса люди как только не химичат на работе. В прошлом году двоих поймали на откатах. И свежая история - пришел человек устраиваться на неплохую должность, но проверки сейчас кандидатов жесткие, посмотрели через спарк его кредитную историю, а там кредитов выше крыши. Копнули глубже, связались с предыдущим работодателем, и услышали что этот товарищ выбивал деньги на аутсорс, платил какой-то конторе а задачи выполняли его же штатные сотрудники за зп!! полгода так наваривался! Небось и контора эта на родстенников каких-нибудь открыта...
Клерк
ВячеславЗ
, Омск
А почему ЭТО в новостях? Абсолютно неграмотная, провакацонная, и мягко говря дебильная тема. Авто или специаль провоцирует, своим идиотизмом и незнанием темы, или просто и вправду идиот. Не хотел никого оскорблять, если что.
Щаз будет и уже есть холивар
Клерк
ВячеславЗ
, Омск

Аноним, Вы писали:

Директор конечно впал в маразм, но с другой стороны сейчас из за кризиса люди как только не химичат на работе. В прошлом году двоих поймали на откатах. И свежая история - пришел человек устраиваться на неплохую должность, но проверки сейчас кандидатов жесткие, посмотрели через спарк его кредитную историю, а там кредитов выше крыши. Копнули глубже, связались с предыдущим работодателем, и услышали что этот товарищ выбивал деньги на аутсорс, платил какой-то конторе а задачи выполняли его же штатные сотрудники за зп!! полгода так наваривался! Небось и контора эта на родстенников каких-нибудь открыта...

 завидуйте молча, гениальный менеджер

Клерк
ВячеславЗ
, Омск

Аноним, Вы писали:

Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...

 зря отменили карательную психиатрию. А скажите, юрист у вас в конторетесть?

Клерк
ВячеславЗ
, Омск

Над.К, Вы писали:

ВячеславЗ, это обычная тема из форума. Вы всех авторов будете подозревать в провокациях на форуме? ;)

 да. Тока не авторов, тех кто это в новости выносит.

Клерк
ВячеславЗ
, Омск
Нет.не пришоел я сюда авторов оскорблять. Авторы, отдельные, вNYT,  договорлись что убийство именно российского посла, есть благо.
Я смотрю на вещи реально. Зачем это вытащили в новости. Ну интересно мне. Вдруг кому еще интересно. Я заранее сказал, нет цели и желания кого то. Оскорбить. Эмоции есть.
<b>Модератор</b>
Над.К

Зачем это вытащили в новости.

Затем, что это обсуждается на форуме. В новостях самые интересные темы форума освещаются каждый день. Если Вас тема не интересует, Вы можете пройти мимо. 


Клерк
AFKoni
, Шатура
Ерунда  -даже самый вшивый предприниматель  давно знает  нужность программного обеспечения  и две копейки жалеть не будет. А вот  бухгалтеров  знающих  бухучет  и умеющих в нем ориентироваться без  подсказки программы( которая все таки ограничена и не все охватывает) становиться все меньше  - а зачем нажал кнопку и получил ответ- поэтому бухгалтер не знающий план и взаимодействия счетов его  - это уже не редкость
Клерк
VVSbuh
, Архангельск

ВячеславЗ, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...

 зря отменили карательную психиатрию. А скажите, юрист у вас в конторетесть?

 

ВячеславЗ, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Мой директор , похоже, подозревает меня в сговоре с ИФНС из-за СБИС++. Считает, что это только мне надо отправлять отчетность НЕ почтой. Честно говоря, не очень обращала внимание на него, но в следующем году надо менять кассу. Как объяснять человеку, что это не моя прихоть, если слушать не хочет, распечатанные и отчеркнутые в нужных местах НПА мнет и выкидывает, не читая? Как-то это поведение руководителей переходит все границы разумного...

 зря отменили карательную психиатрию. А скажите, юрист у вас в конторетесть?

 

Есть, совместитель, привлекаемый по мере надобности. Так что он ничем не сможет помочь в объяснении необходимости замены ПО или кассы Ибо все штрафы со стороны налоговой придуманы мной, а со стороны других органов - юристом. Утрирую, конечно... Но реально тяжело стало работать с собственником (директором) последние 2 года. раньше можно было подойти, объяснить необходимость каких-либо действий - выслушивал, согласен-не согласен - его дело, но хоть было понимание, что это законы у нас такие и их надо исполнять. А теперь, кризис что ли сказывается?
Клерк
ВячеславЗ
, Омск
Что значит не может помочь объяснении замены ККТ ???? 
Закон вышел. ЧТо ДОЛЖЕН сделать юрист ???? Обеспесть выполнение требований действующего законодательства. Донести до директора сей факт.

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Аноним
Переход с 8.2 на 8.3 - бесплатный. А заголовок, видимо, призван поднять посещаемость? ) Можно же самим сначала проверить, прежде чем публиковать? Раньше у меня доверия к информации на Клерке было больше.
9 человек поймал на воровстве - это не шутка. Как же надо организовать бизнес, чтобы тебя все хотели обокрасть? Вот пусть директор своим опытом поделиться - хорошая статья выйдет! )
<b>Модератор</b>
Над.К
Можно же самим сначала проверить, прежде чем публиковать?

 Можно же сначала прочитать о чем идет речь? :) Речь о теме в форуме, её пользователь форума создал. Думаете, он это сделал для поднятия посещаемости сайта? ))

Клерк
КалинаКр
, Санкт-Петербург
Печально читать такое, сочувствую бухгалтеру. А директору совет- освойте бухгалтерию, 1с - и работайте , работайте, работайте. И сэкономите, и кругозор расширите, и некого будет уличать .
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Офигели совсем, если директор не будет считать, проверять и экономить, не известно найдете ли вы себе хоть какую зарплату в других организациях. Вы путаете в одном, он работает не для того чтобы вы покупали что-то что облегчит вам работу, а для того чтобы ваша работа приносила ему прибыль. Нет ему прибыли, нет вам ускорения и повышенного комфорта в выполнении вашей работы...

 А кто мешает директору вести учет самому, из экономии опять же? 

 Присоединюсь к мнению: если руководитель не доверяет бухгалтеру, почему бы не вести учет самому? 

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