ПФР обещает выдать СНИЛС за 8 секунд

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С 1 октября 2016 года Пенсионный фонд приступил к выдаче СНИЛСа в режиме онлайн. На сегодня функция выдачи или замены СНИЛСа в режиме реального времени реализована в 2 507 клиентских службах ПФР.

За время внедрения режима онлайн-регистрации на начало декабря от граждан принято почти 330 тыс. заявлений, уточнили в ПФР.

Время предоставления этой услуги сократилось благодаря переходу на автоматизированную систему АИС ПФР – 2, среднее время регистрации застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования теперь составляет от 8 секунд до минуты. По закону время регистрации гражданина в системе обязательного страхования с выдачей ему свидетельства ОПС со СНИЛСом составляет 21 день.