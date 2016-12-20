Клерк.Ру
 

ПФР обещает выдать СНИЛС за 8 секунд

20.12.16 14:47
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С 1 октября 2016 года Пенсионный фонд приступил к выдаче СНИЛСа в режиме онлайн. На сегодня функция выдачи или замены СНИЛСа в режиме реального времени реализована в 2 507 клиентских службах ПФР.

За время внедрения режима онлайн-регистрации на начало декабря от граждан принято почти 330 тыс. заявлений, уточнили в ПФР.

Время предоставления этой услуги сократилось благодаря переходу на автоматизированную систему АИС ПФР – 2, среднее время регистрации застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования теперь составляет от 8 секунд до минуты. По закону время регистрации гражданина в системе обязательного страхования с выдачей ему свидетельства ОПС со СНИЛСом составляет 21 день.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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9 мнений
Клерк
yante
, Новороссийск
  Супер. Молодцы. Вот только сегодня в нашем ПФР несколько человек мне сказали, что "у нас программа не работает с прошлой пятницы"...
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Аноним
, Волгоград
Будут выдавать листочек с распечатанным номером СНИЛС (типо справочка), а сам СНИЛС (зелёненький, скоро синенький) буду выдавать позднее по факту поступления в отделение. Так что реально - это пыль в глаза ВПП о бурной деятельности. Такая вещь в автоматизированной системе реализуется элементарно)))))) Гордиться таким успехом и преподносить это как великое достижение как-то ущербно. Это как сказать, что мы ездили на машине с 5-ти ступенчатой коробкой скоростей, но раньше пользовались только двумя, а теперь будем пользоваться тремя скоростями))))
<b>Модератор</b>
бух2007
Будут выдавать листочек с распечатанным номером СНИЛС (типо справочка), а сам СНИЛС (зелёненький, скоро синенький) буду выдавать позднее по факту поступления в отделение.

 

Нет, реально выдают сразу карточку.. При тебе печатают и ламинируют. Не 8 секунд конечно, но минут за 5-10 управляются. Правда перед этим пришлось минимум час в очереди простоять.
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Аноним
, Москва
Супер. Молодцы. Вот только сегодня в нашем ПФР несколько человек мне сказали, что "у нас программа не работает с прошлой пятницы"...

 ага, в Москве то же самое. В отделении очень просили написать жалобы от нас в их центральный аппарат

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Аноним
, Волгоград

Вот только сегодня в нашем ПФР несколько человек мне сказали, что "у нас программа не работает с прошлой пятницы"...

 У меня супруга в клиентской службе ПФР работает. После перехода на централизованное ПО работать стало ужасно не удобно. ПО висит постоянно, часто по несколько часов в день не работает из-за чего прием ведется на листочках информация с которых вводится потом вечером или в выходной день. Максимально у них ПО не работала 9 дней подряд... А клиентов нужно обслуживать так как будто всё хорошо и прекрасно))) А еще с 1 января 2017г 90% обращений через госуслуги должно проходить. Теперь сотрудники ПФР сами регистрируют клиентов, сами за них пишут обращения, а потом на них отвечают)))) Красота просто. Для ФМС план по госуслугам 80% с января 2017г. Недавно им ПК устанавливали отдельный в кабинете с выходом в Интернет (в нарушение всех инструкций по безопасности), чтобы они сами могли на госуслугах клиентов регистрировать. В ГИБДД уже месяца 2-3 отдельный ПК для этого стоит, сейчас они думают взять на работу внештатного сотрудника, который будет за ним работать и обращения клиентов на госуслугах оформлять.

Пыль в глаза и имитация бурной деятельности на всех уровнях госуправления вместо реальной работы и решения проблем страны. Как надоел уже этот дурдом и расп...тво 

Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
Пыль в глаза и имитация бурной деятельности на всех уровнях госуправления вместо реальной работы и решения проблем страны. Как надоел уже этот дурдом и расп...тво

 

А начиналось всё с налоговой, когда пришедшего сдавать отчеты на бумаге отправляли сдавать эту же бумагу через интернет за денежку, тоже был план по приему отчетности по ТКС.

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