ПФР обещает выдать СНИЛС за 8 секунд
С 1 октября 2016 года Пенсионный фонд приступил к выдаче СНИЛСа в режиме онлайн. На сегодня функция выдачи или замены СНИЛСа в режиме реального времени реализована в 2 507 клиентских службах ПФР.
За время внедрения режима онлайн-регистрации на начало декабря от граждан принято почти 330 тыс. заявлений, уточнили в ПФР.
Время предоставления этой услуги сократилось благодаря переходу на автоматизированную систему АИС ПФР – 2, среднее время регистрации застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования теперь составляет от 8 секунд до минуты. По закону время регистрации гражданина в системе обязательного страхования с выдачей ему свидетельства ОПС со СНИЛСом составляет 21 день.
ага, в Москве то же самое. В отделении очень просили написать жалобы от нас в их центральный аппарат
У меня супруга в клиентской службе ПФР работает. После перехода на централизованное ПО работать стало ужасно не удобно. ПО висит постоянно, часто по несколько часов в день не работает из-за чего прием ведется на листочках информация с которых вводится потом вечером или в выходной день. Максимально у них ПО не работала 9 дней подряд... А клиентов нужно обслуживать так как будто всё хорошо и прекрасно))) А еще с 1 января 2017г 90% обращений через госуслуги должно проходить. Теперь сотрудники ПФР сами регистрируют клиентов, сами за них пишут обращения, а потом на них отвечают)))) Красота просто. Для ФМС план по госуслугам 80% с января 2017г. Недавно им ПК устанавливали отдельный в кабинете с выходом в Интернет (в нарушение всех инструкций по безопасности), чтобы они сами могли на госуслугах клиентов регистрировать. В ГИБДД уже месяца 2-3 отдельный ПК для этого стоит, сейчас они думают взять на работу внештатного сотрудника, который будет за ним работать и обращения клиентов на госуслугах оформлять.
Пыль в глаза и имитация бурной деятельности на всех уровнях госуправления вместо реальной работы и решения проблем страны. Как надоел уже этот дурдом и расп...тво