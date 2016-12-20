УФНС Москвы напоминает о введении льготной ставки по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ "Зеленоград"

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Московское Управление ФНС напомнило о введении новой льготы по налогу на прибыль.

Законом города Москвы от 23.11.2016 № 37 для организаций - резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград» в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, в части налога, подлежащего зачислению в бюджет города Москвы, установлена пониженная ставка налога на прибыль в размере:

13,5 процента с 1 января 2016 года;

12,5 процента с 1 января 2017 года.



Условия применения налогоплательщиками пониженной ставки определены в пункте 2 статьи 1 указанного Закона.



Согласно статье 2 Закона его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. Закон утрачивает силу с 1 января 2021 года.